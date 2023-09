Kể từ mùa giải 1989 - 1990, M.U chưa thua 4 trong 7 trận đầu tiên tại giải hàng đầu nước Anh. Bàn thắng trong hiệp 1 của Joachim Andersen cho Crystal Palace đã khiến "Quỷ đỏ" trải qua thành tích gây thất vọng trên.



HLV Ten Hag không lời bào chữa khi M.U lại thua sốc tại Old Trafford AFP

Đoàn quân của HLV Ten Hag đã bị khán giả nhà la ó trên sân Old Trafford trong suốt thời gian thi đấu. Và không loại trừ nhà cầm quân người Hà Lan có thể bị sa thải.

"Tôi có thể cho bạn lý do nhưng bạn sẽ cho đó là một cái cớ. Không có lời bào chữa nào cả. Chúng tôi phải kiên định hơn", HLV Ten Hag nói sau trận.

M.U đã bất bại trong 31 trận sân nhà trước chiến thắng của Brighton tại Old Trafford 2 tuần trước. Thậm chí, "Quỷ đỏ" đã may mắn thoát chết với chiến thắng sát nút trên sân nhà trước Wolves (1-0) và Nottingham Forest (3-2) hồi đầu mùa. "Chúng ta phải làm tốt hơn khi được thi đấu trên sân nhà. Chúng tôi phải thể hiện bằng ngôn ngữ cơ thể của mình rằng Old Trafford là một pháo đài", HLV Ten Hag cho biết thêm.

M.U (áo đỏ) lại thua sốc tại Old Trafford AFP

Ở trận thua Crystal Palace, mặc dù có 19 cú sút trúng đích nhưng M.U vẫn gặp phải tình trạng thiếu tính đột biến ở trước khung thành đối phương. Bruno Fernandes và 2 tân binh Rasmus Hojlund, Mason Mount đều bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất.

Ngược lại, HLV Roy Hodgson của Crystal Palace lại vui mừng khi trở thành nhà cầm quân tại Ngoại hạng Anh đầu tiên có 5 trận liên tiếp bất bại tại Old Trafford. Đội khách đã bị thua M.U 0-3 khi hai bên gặp nhau vào giữa tuần ở Cúp Liên đoàn Anh nhưng đã gây sốc trong cuộc tái đấu. Chiến thắng này đưa Crystal Palace vượt qua M.U để vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Ở các trận khác, sự khởi đầu hoàn hảo của Man City ở Ngoại hạng Anh mùa này đã bị hủy hoại sau trận thua sốc 1-2 trước Wolves. Đội bóng thành Manchester đã thắng 6 trận mở màn trong hành trình hướng đến mục tiêu trở thành đội đầu tiên giành được 4 chức vô địch giải đấu hàng đầu nước Anh liên tiếp. Ngược lại, Wolves chỉ giành được 4 điểm sau 6 trận đầu tiên nhưng lại khiến nhà vô địch Anh choáng váng trên sân tại Molineux. Bàn phản lưới nhà của Ruben Dias đã giúp đội chủ nhà Wolves bị dẫn trước. Man City dù gỡ hòa bằng quả đá phạt trực tiếp của Julian Alvarez, nhưng Hwang Hee-chan đã tỏa sáng để mang về chiến thắng cho Wolves.

Khởi đầu toàn thắng của Man City (áo trắng) ở Ngoại hạng Anh mùa này đã bị chặn đứng AFP

Man City thất bại nhưng Liverpool không thể tận dụng cơ hội để lấy ngôi đầu bảng. Đoàn quân của HLV Jurgen Klopp nhận thế bại 1-2 trên sân Tottenham trong thế chơi thiếu người do Curtis Jones và Diogo Jota nhận thẻ đỏ. Ngôi sao người Hàn Quốc Son Heung-min một lần nữa lập công cho Tottenham ở mùa này. Với việc chỉ còn 9 người, Liverpool không thể cầm cự trước sức ép quá lớn của đội chủ nhà trước khi nhận bàn thua ở phút bù giờ trận đấu (Joel Matip đá phản lưới nhà).

3 điểm ở trận này giúp Tottenham xếp trên Liverpool khi chiếm ngôi nhì bảng, kém Man City 1 điểm. Spurs vẫn bất bại ở Ngoại hạng Anh mùa này dưới thời tân HLV Ange Postecoglou. Arsenal xếp sau Tottenham khi có cùng 17 điểm sau chiến thắng 4-0 trước Bournemouth.