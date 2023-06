HLV The Face Vietnam 'hóa giải' hiểu lầm, cùng sóng bước casting 'Vietnam International Fashion Week' 2023

Buổi casting thật sự sôi động khi có sự góp mặt với vai trò giám khảo của bộ tứ HLV The Face Vietnam 2023: Siêu mẫu - diễn viên Anh Thư, siêu mẫu - nhà thiết kế Vũ Thu Phương, siêu mẫu Minh Triệu và Hoa hậu Việt Nam 2014 Kỳ Duyên. Bộ tứ HLV The Face Vietnam 2023 và bà Trang Lê - Tổng đạo diễn chương trình, cũng đã có những chia sẻ về câu chuyện đằng sau những "drama" đang được khán giả quan tâm trong thời gian qua.

BTC và các giám khảo tại buổi casting người mẫu cho Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam hè 2023 MULTIMEDIA

Chương trình Vietnam International Fashion Week - Summer 2023 sẽ được diễn ra từ ngày 13.7 đến 16.7 tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP.HCM với các hoạt động sôi nổi bên lề như: Cuộc thi mix/match online đang được tổ chức trên nền tảng Facebook/TikTok dành cho những tín đồ thời trang bền vững, thể hiện kỹ năng phối đồ; hội thảo chuyên đề; các buổi tiệc giao lưu, kết nối (networking), và gần 20 show diễn thời trang được đầu tư chỉn chu. Danh sách các NTK/Thương hiệu tham gia trình diễn trong chương trình sẽ được tiết lộ tại buổi họp báo diễn ra vào chiều 28.6 tới tại khách sạn Sofitel, TP.HCM.

Không khí tấp nập khi các người mẫu chuyên nghiệp đến casting

Sức hút của Vietnam International Fashion Week được thể hiện qua việc rất đông người mẫu trẻ trong nước và quốc tế đến tham gia. Ngoài đánh giá chỉ số hình thể, kỹ năng catwalk, buổi casting còn là nơi tìm kiếm những người mẫu mới mang nhiều màu sắc đa dạng để góp mặt tại chương trình sắp tới. Bên cạnh những gương mặt mới, vòng casting cũng chào đón màn "đổ bộ" đầy tự tin của dàn thí sinh The Face Vietnam 2023: Vio Hồ, Tú Anh, Xuân Hạnh, Kim Ngân, Thanh Trâm, Thu Huyền.

4 HLV chia sẻ về tiêu chí tuyển chọn người mẫu cho Vietnam International Fashion Week Summer 2023

Trải qua 14 mùa tổ chức thành công với việc giới thiệu hàng trăm bộ sưu tập (BST) ấn tượng đến từ các thương hiệu, nhà thiết kế lớn trong nước và quốc tế, Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam (Vietnam International Fashion Week) đã và đang khẳng định uy tín, chất lượng của một trong những sự kiện thời trang hàng đầu tại Việt Nam. Tiếp tục phát huy tinh thần này, BTC chương trình năm nay cho biết sẽ có sự đầu tư chỉn chu và nghiêm túc trong tất cả các khâu chuẩn bị để có thể mang đến một sự kiện thời trang chuyên nghiệp.



4 HLV và nhà sản xuất giải đáp về những tranh cãi của khán giả

Trong những ngày gần đây, khán giả không khỏi bàn tán về những mâu thuẫn giữa 4 vị HLV The Face Vietnam 2023 sau 2 tập lên sóng. Vậy nên sự xuất hiện của bộ tứ quyền lực ở cương vị giám khảo tại buổi casting cho Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam nhận được sự quan tâm lớn. Diễn viên Anh Thư nói: "Trên đường đua đầy căng thẳng của chương trình truyền hình thực tế The Face Vietnam 2023, các giám khảo đều ra sức cạnh tranh quyết liệt nhằm đem về chiến thắng dành cho đội hình của mình. Thế nhưng, khi bước ra ngoài cuộc chiến, chúng tôi đều là những người đồng nghiệp trong nghề, sẵn sàng ngồi cùng nhau để tuyển chọn thế hệ người mẫu mới, điều đó cũng phần nào "hóa giải" thắc mắc của các khán giả và thể hiện tác phong chuyên nghiệp của dàn HLV The Face Vietnam 2023".

Siêu mẫu Anh Thư tại buổi casting MT

Trước câu hỏi được đặt ra là "liệu ngoài cuộc thi, cả 4 vị HLV có còn thân thiết và có thể ngồi chung với nhau nữa hay không?", Anh Thư chia sẻ: "Tất cả những mâu thuẫn xảy ra trong chương trình là có thật chứ không phải tự bịa, tuy nhiên chúng tôi đã giải quyết với nhau xong rồi. Tính Thư rất thẳng thắn, có vấn đề gì thì sẽ thể hiện thái độ ngay lập tức và sau đó sẽ quên luôn nếu như mỗi người trong cuộc có một thái độ tốt".

Siêu mẫu Vũ Thu Phương

HLV Vũ Thu Phương một lần nữa đính chính: "Chúng tôi chưa bao giờ tranh giành chỗ đứng, chỉ là cách giải quyết vấn đề tại thời điểm đó làm hiểu nhầm về nhau, chứ chỗ đứng chưa bao giờ là vấn đề đối với tất cả chúng tôi".

Siêu mẫu Minh Triệu và Hoa hậu Kỳ Duyên

Siêu mẫu Minh Triệu cũng trải lòng: "Triệu muốn khẳng định một lần nữa, tất cả chúng tôi đã làm nghề đủ lâu để hiểu cuộc chơi nó là cuộc chơi, và tất cả mọi thứ mình sẽ dừng ở đó". Hoa hậu Kỳ Duyên cũng tiếp lời: "Mục tiêu của cả 4 chị em khi đến với The Face Vietnam 2023 là để đào tạo ra những thế hệ người mẫu mới cho ngành thời trang Việt Nam nên sau cuộc thi thì chúng tôi vẫn sẽ giữ tinh thần đó để làm gương cho các học trò của mình tại cuộc thi. Và chỉ mong tất cả mọi người cùng ủng hộ cho chương trình, ủng hộ cho thí sinh và sau này là quán quân của The Face Vietnam 2023".



Clip bà Trang Lê và 4 HLV chia sẻ về câu chuyện đằng sau drama “nảy lửa” đang được khán giả quan tâm trong những ngày qua

Từ phía nhà sản xuất chương trình, bà Trang Lê cũng đã khẳng định những cảm xúc, diễn biến là thật, không có chuyện diễn xuất hay bịa đặt tại The Face Vietnam 2023. Chia sẻ thêm về vấn đề này, bà Trang Lê còn mong muốn khán giả hãy hiểu rằng: "Vì trong cuộc thi nên các vị HLV phải chiến đấu với nhau, chiến đấu để tìm tiếng nói, thắng lợi cho đội của mình. Nhưng ở ngoài đời khi đứng cùng nhau tại chương trình lớn như hôm nay, họ vẫn là những người đồng nghiệp trong nghề, vẫn yêu quý nhau".