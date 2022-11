HLV Tite suy tính lại lối chơi tuyển Brazil

Thông tin này theo tờ Marca nhận định là sửng sốt, vì Vinicius và Neymar là 2 cầu thủ đang có hiệu suất ghi bàn tốt nhất ở tuyển Brazil hiện nay khi đang chơi thăng hoa cho các CLB lần lượt là Real Madrid và PSG ngay trước World Cup 2022.

Nếu như vị trí của Neymar là không thể thay thế (trừ khi cầu thủ này không khỏe hoặc bị chấn thương), thì Vinicius với 10 bàn và 5 kiến tạo thành bàn cho Real Madrid ở mùa này cũng xứng đáng có suất đá chính. Nhưng hiện nay, ngôi sao này đang bị HLV Tite xếp sau cả Paqueta - người thiên về tiền vệ hơn, và Raphinha cùng Richarlison, tờ Marca cho biết.





Tờ nhật báo thể thao hàng đầu của Tây Ban Nha này cũng đánh giá: “Một trong những lý do khiến HLV Tite sẽ xếp Vinicius trên ghế dự bị đó là sự thận trọng và tính cách bảo thủ của ông ấy. Nhà cầm quân này còn nhận diện đối thủ Serbia sẽ là đội chơi tấn công trước Brazil, vì có các ngôi sao ở tuyến đầu rất đáng kể đó là Kostic, Vlahovic và Mitrovic. Do đó, ông Tite sẽ không lựa chọn một đội hình tuyển Brazil có lối chơi bay bổng như mọi người luôn nghĩ, mà là một đội hình có lối chơi chắc chắn, an toàn và hiệu quả là đủ”.

Hiện tuyển Brazil đang tập huấn tại Turin, Ý và sẽ bay sang Qatar trong ngày hôm nay 19.11. Tuyển Brazil nằm ở bảng G, sẽ gặp Serbia lúc 2 giờ rạng sáng 25.11, trước khi gặp Thụy Sĩ (28.11) và trận cuối vòng bảng gặp Cameroon (3.12).