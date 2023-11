HLV Trần Tiến Đại: CLB CAHN không có tiền thưởng vô địch nên phải ‘đụng’ vào lòng trắc ẩn

CLB CAHN đánh bại CLB Hà Nội trong trận cầu tâm điểm vòng 3 V-League 2023-2024 tối 3.11, nhờ hai bàn thắng của Junior và Jefferson Elias. Chiến thắng này giúp đội đương kim vô địch V-League giữ ngôi nhì bảng, còn CLB Hà Nội đã rơi xuống đáy bảng với 2 trận toàn thua, ghi 3 bàn, thủng lưới 7 lần.

HLV Trần Tiến Đại của CLB CAHN chia sẻ: "Theo tôi, tất cả mọi đội đều là đối thủ trực tiếp chứ không riêng gì CLB Hà Nội. Ở trận đấu này, chúng tôi cũng thiếu vắng một số cầu thủ đẳng cấp là trụ cột vì chấn thương.

Các ngoại binh mới chưa hòa nhập tốt nhất nhưng hôm nay họ đã có trận đấu chất lượng. Chắc chắn dàn ngoại binh của chúng tôi không phải là chất lượng nhất V-League. Nhưng họ luôn thể hiện được sự quyết tâm. Ngoại binh chất lượng cần từ 1, 2 mùa bóng chơi với nhau để có thể trở nên gắn kết hơn. Việc thay đổi ngoại binh của chúng tôi là để tìm ra các cầu thủ chất lượng hơn cũng như phù hợp với vị trí mà chúng tôi đang cần".

CLB CAHN thắng trận thứ hai ở V-League 2023-2024 MINH TÚ

Ông Trần Tiến Đại cũng trải lòng về khoảng thời gian ngồi ghế HLV tạm quyền CLB CAHN từ cuối mùa giải trước đến thời điểm này, trước khi nhường lại vị trí cho ông Gong Oh-kyun từ vòng tới.

"Thực sự đã là thành viên của một tổ chức, mọi thành viên của CLB đều quan trọng, đóng góp cho cái chung. Nhiệm vụ của tôi là xây dựng các phòng ban cũng như những vấn đề thượng tầng CLB, nhằm đáp ứng yêu cầu của AFC. Tôi nghỉ bóng đá quá lâu, chất xám cũng giảm. Bốn vòng cuối mùa giải trước khi tôi lên làm HLV trưởng là quyết định của chủ tịch.

Song đó cũng là do bản thân tôi xin nhận nhiệm vụ, vì chính tôi là người mời các cầu thủ và ban huấn luyện về. Và may mắn là ban lãnh đạo đã cho chúng tôi sửa sai đến lần thứ ba. Đội chúng tôi mới chỉ may mắn chứ chưa có được sự thuyết phục. Đội mạnh nhất là đội vô địch V-League mùa bóng năm nay", ông Đại nói.

HLV của CLB CAHN cũng bất ngờ tiết lộ: "Có thể nói, chưa có một đội nào trong lịch sử như CLB CAHN, dù vô địch nhưng cầu thủ không có tiền thưởng từ CLB. Gần một tháng nay, chúng tôi làm đủ mọi cách để đụng vào lòng trắc ẩn, danh dự của cầu thủ để họ thi đấu trong bối cảnh không được nhận tiền thưởng của CLB. Tôi mong mùa giải năm nay sẽ thay đổi để các cầu thủ chơi tập trung.

Vị trí của tôi là tham mưu cho chủ tịch CLB. Chủ tịch đội bóng cũng hiểu được sức khỏe của tôi. Tôi đến với CLB CAHN là sự ngẫu nhiên. Sau đây, tôi bàn giao hết công việc cho ban huấn luyện mới để họ yên tâm tập trung công việc tốt hơn và điều hành đội bóng trật tự hơn, có mảng miếng về mặt chiến thuật cao hơn. Lãnh đạo cũng mong tôi hỗ trợ họ hết mình", HLV Trần Tiến Đại chia sẻ.

Sau trận đấu, HLV Đinh Thế Nam của CLB Hà Nội thừa nhận đội nhà chơi không tốt. Ông Nam được bổ nhiệm huấn luyện tạm quyền đội Hà Nội vào ngày 30.10, mới có 4 ngày làm việc cùng đội bóng mới.

HLV Đinh Thế Nam MINH TÚ

Văn Quyết chưa thể giúp đội Hà Nội khởi sắc MINH TÚ

"Nếu chỉ nhìn vào tỷ số, có lẽ tôi chẳng còn biết nói gì, nhưng rõ ràng trong hiệp 2, CLB Hà Nội có nhiều cơ hội. Đầu hiệp 2, nếu chúng tôi ghi bàn thì đã có thể thế trận sẽ khác đi. Trong hiệp 2, tôi nghĩ cầu thủ Hà Nội đã chơi tốt.



Huấn luyện CLB Hà Nội trong mấy ngày, tôi chỉ làm vấn đề tư tưởng, nói chuyện và động viên tư tưởng của các cầu thủ. Có một chút cải thiện về tập luyện, đặc biệt là trong tấn công. Hôm nay chúng tôi không may mắn khi có những cơ hội rõ ràng nhưng không thể tận dụng được", HLV Đinh Thế Nam chia sẻ.

Chiến lược gia của CLB Hà Nội chia sẻ thêm về các trụ cột: "Duy Mạnh là trụ cột hàng phòng ngự, nhưng chúng tôi không thể sử dụng. Văn Nam cũng bị vấn đề tâm lý nên thi đấu chưa tốt.

Văn Quyết không gặp vấn đề gì. Trong bóng đá, có những cơ hội ghi bàn nhưng phần cuối chúng tôi muốn trao cơ hội cho cầu thủ trẻ vì đội đã thua nên việc tôi thay Văn Quyết ra là bình thường".

CLB Hà Nội lún sâu vào khó khăn MINH TÚ

Ông Đinh Thế Nam nói thêm: "Tôi có một chút áp lực, nhưng tôi đã về với CLB Hà Nội từ trước, nên đã quen với các cầu thủ. Có thể đây là trận đầu, nhưng tôi cũng đã chuẩn bị về tâm lý với trận ra quân này. Tôi nghĩ trong bóng đá, đối thủ mạnh hay yếu không quan trọng, có thể do trận đầu cầm quân nên có một phần áp lực. Chúng tôi cũng được sự động viên của lãnh đạo, như bầu Hiển hết trận đã xuống động viên.

Sau trận đấu này, CLB Hà Nội còn phải cải thiện vấn đề tâm lý trước trận gặp Wuhan ở AFC Champions League, nâng cao sự tự tin và tăng thời gian nghỉ để củng cố lại vấn đề thể lực. Thi đấu 2 mặt trận, các cầu thủ trụ cột đá cả đội tuyển quốc gia nên phần nào có sự mệt mỏi. Quãng nghỉ tới sẽ tốt hơn cho toàn đội".

Xem Night Wolf V.League 1 - 2023/24 đỉnh nhất trên FPT Play, tại https://fptplay.vn Xem giải hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng V.League 2 - 2023/24 đỉnh nhất trên FPT Play, tại https://fptplay.vn Xem Cúp quốc gia Casper 2023/24 đỉnh nhất trên FPT Play, tại https://fptplay.vn Tải ngay ứng dụng FPT Play tại https://fptplay.vn/ung-dung/download để xem V.League 1 đỉnh nhất trên FPT Play.