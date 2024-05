HLV Trần Tiến Đại tiết lộ gì về Quang Hải và ông Mano Polking?

CLB Công an Hà Nội nhận thất bại thứ 2 liên tiếp tại V-League, khi bị CLB TP.HCM quật ngã 2-1 trên sân Thống Nhất vào tối 21.5, trong trận đấu thuộc vòng 20. Sau trận đấu, HLV Trần Tiến Đại chia sẻ: "Rõ ràng với 2 thất bại liên tiếp, mục tiêu nằm trong tốp 3 chung cuộc sẽ trở nên rất khó khăn với chúng tôi. Nhưng khi tôi được bổ nhiệm làm HLV trưởng, lãnh đạo đội bóng chỉ đặt mục tiêu đạt thứ hạng cao nhất có thể".

HLV Trần Tiến Đại cùng CLB Công an Hà Nội thua 2 trận liên tiếp, kể từ sau khi HLV Kiatisak bất ngờ từ chức KHẢ HÒA

Ở trận này, HLV Trần Tiến Đại không tung Quang Hải ra sân ngay từ đầu. Ngôi sao sinh năm 1997 vào sân từ băng ghế dự bị từ đầu hiệp 2. Về quyết định này, ông Đại lý giải: "Quang Hải đá liên tục nên cảm thấy mệt mỏi. Việc tôi đổi nhân sự đá chính không xuất phát từ chuyện hợp đồng của Quang Hải. Về thông tin Quang Hải rời CLB Công an Hà Nội vào cuối mùa này, hãy để lãnh đạo đội bóng trả lời và đích thân Hải lên tiếng. Tôi nghĩ Quang Hải muốn chơi cho Công an Hà Nội".

HLV trưởng CLB Công an Hà Nội cũng tiết lộ về việc đàm phán với HLV Mano Polking. Ông Trần Tiến Đại cho biết, quá trình theo đuổi ông Polking đã được đội bóng ngành công an tiến hành trong hơn 1 mùa giải vừa qua. "Khi CLB Công an Hà Nội kết nối với HLV Polking, ông ấy vẫn còn hợp đồng với bóng đá Thái Lan. Ông Polking muốn chờ kết thúc hợp đồng thì mới ra đi, sẽ vui vẻ cho cả hai phía", ông Đại nói.

Như Thanh Niên đã thông tin, HLV Polking sẽ trở lại Việt Nam vào ngày 23.5 để bắt tay vào công việc mới tại CLB Công an Hà Nội.

CLB Công an Hà Nội (phải) hiện đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng với 31 điểm KHẢ HÒA

HLV Trần Tiến Đại được đăng ký dẫn dắt CLB Công an Hà Nội ở vòng 19 và 20. Về trận đấu ở vòng 21 gặp Thể Công Viettel (19 giờ 15 ngày 26.5), ông Đại cho biết "vẫn chưa nhận được chỉ đạo từ cấp trên" về việc có tiếp tục nắm đội Công an Hà Nội hay không.