HLV Troussier dè chừng đội Hồng Kông, lại nhận xét rất thẳng thắn về Quang Hải

"Sau 1 tuần tập luyện, tôi đánh giá mọi cầu thủ rất nỗ lực để tuân thủ và thiết lập những bước đầu trong vận hành và tổ chức lối chơi. Họ tập luyện chăm chỉ và quyết tâm tối đa. Tôi hài lòng với thái độ của họ. Dù chỉ có 5 ngày ngắn ngủi tập trung đông đủ đội hình, tôi cố gắng truyền tải tối đa kiến thức để họ có thể vào sân thi đấu. Với năng lực thực chiến cùng những kiến thức đã hấp thụ, đội tuyển Việt Nam sẽ có màn trình diễn tốt nhất dưới sự dẫn dắt của tôi. Tôi mong muốn như vậy", HLV Philippe Troussier chia sẻ.

Đội tuyển Việt Nam có trận giao hữu với đội Hồng Kông lúc 19 giờ 30 ngày mai 15.6. Đây là trận đấu đầu tiên của thầy trò HLV Troussier sau 5 tháng, cũng là màn ra mắt của chiến lược gia người Pháp trên cương vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia.

Đội tuyển Việt Nam đã có mặt ở Hải Phòng vào hôm qua 13.6 và có 1 buổi tập làm quen sân Lạch Tray. Dù trời mưa nặng hạt, nhưng HLV Troussier cùng học trò vẫn miệt mài rèn chiến thuật và đấu pháp để chuẩn bị cho cuộc so tài này.

HLV Troussier

Quang Hải bắt nhịp rất nhanh với đội tuyển

HLV Troussier hiện có 29 cầu thủ, gồm 25 tuyển thủ guốc gia và 4 cầu thủ (Tuấn Tài, Văn Toản, Văn Khang, Văn Tùng) đôn lên từ đội U.23 Việt Nam. Cuộc so tài với đội Hồng Kông là cơ hội để ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam thử nghiệm con người cũng như hiệu quả lối chơi.

HLV Troussier tiết lộ: "Đối với Quang Hải, đây là cầu thủ hội quân sớm nhất trong các cầu thủ thi đấu ở nước ngoài. Quang Hải đã có 1 tuần tập luyện. Về mặt tinh thần, cậu ấy đã nỗ lực tối đa để thích nghi với yêu cầu tôi đưa ra. Công Phượng và Văn Toàn về hội quân muộn hơn do quy định nhả quân của CLB liên quan đến FIFA Days. Theo đánh giá của tôi, họ đều khát tkhao thể hiện để chứng minh năng lực với HLV mới. Trước mắt đội tuyển Việt Nam là hành trình mới với mục tiêu dài hạn với những trận đấu ở vòng loại World Cup 2026, hay xa hơn là vòng chung kết Asian Cup 2023.

Đây là trận đầu tiên của đội tuyển Việt Nam sau 1 tuần. Do đó lúc nãy tôi có nghe HLV Hồng Kông chia sẻ rằng họ yếu hơn chúng tôi do đứng dưới trên bảng xếp hạng FIFA, nhưng trong bóng đá sức mạnh không nằm ở trên giấy tờ. Tôi tôn trọng đội Hồng Kông bởi họ dự Asian Cup 2023 và họ đang xây dựng đội hình cho vòng loại World Cup 2026 vào tháng 10. Đối thủ của chúng ta sẽ đầy khát khao, nhiều động lực thể hiện tốt nhất. Tôi tôn trọng đối thủ và đội tuyển Việt Nam sẽ nỗ lực 200%. Chúng tôi đã nghiên cứu băng hình, khi đội Hồng Kông đá với Malaysia và Singapore, từ đó chuẩn bị tốt nhất cho cuộc so tài này".

Công Phượng (bìa trái)

Nhà cầm quân người Pháp cũng nói thêm về mục tiêu ở trận đấu này, đó là giành chiến thắng và thử nghiệm con người.

"Trước trận này, tôi coi trọng cả hai yếu tố lối chơi và kết quả. Trước mỗi trận, tôi muốn cầu thủ thể hiện tốt nhất ý đồ đã chuẩn bị cho trận đấu. Họ phải chuyển hóa tốt những tình huống thực tế ở cuối sân như chuyền, sút, căng ngang, làm được như thế sẽ giành thắng. Muốn thắng thì không phải nói là được. Cầu thủ phải có tinh thần, hỗ trợ đồng đội hợp lý, bởi đối thủ của chúng ta không ai muốn bị áp đảo cả trận cả. Chiến thắng ở trận này là nền tảng để tiếp thêm tự tin cho toàn đội xây dựng lối chơi cho vòng loại World Cup 2026".

Chia sẻ về chất lượng mặt sân Lạch Tray, nơi tổ chức trận đấu, ông Troussier đánh giá: "Mặt cỏ của sân Lạch Tray hoàn hảo. Yếu tố tôi nghĩ có thể ảnh hưởng đến điều kiện sân bãi ở trận đấu ngày mai là mưa. Hy vọng thời tiết sẽ tốt hơn, bởi cơn mưa sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng trận đấu. Còn sự tiếp đón của Hải Phòng cho đội tuyển Việt Nam đều tốt, giúp đội có sự chuẩn bị tốt nhất".