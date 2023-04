HLV Troussier đối mặt bài toán khó ở đội tuyển Việt Nam

Tiền đạo Phan Văn Đức đã bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước trong trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội gặp CLB Khánh Hòa ở vòng loại Cúp quốc gia 2023 vào chiều 4.4. Trong thời gian tới, chân sút quê Nghệ An sẽ được đưa sang Singapore để tiến hành phẫu thuật. Với chấn thương này, tiền đạo của đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ phải rời xa sân cỏ trong khoảng 9 tháng.

Điều đáng nói ở đây là Phan Văn Đức đứt dây chằng khi không va chạm với ai. Cầu thủ của CLB Công an Hà Nội khống chế bóng rồi tự ngã do mất trụ và ngay lập tức rời sân bằng cáng. Trước đó, Văn Đức từng có tiền sử chấn thương đầu gối. Chính vì vậy, có thể hiểu rằng việc tiền đạo 27 tuổi đứt dây chằng phần nào đó là do quá tải.

Phan Văn Đức (20) dự kiến phải rời xa sân cỏ 9 tháng vì chấn thương đứt dây chằng CLB CÔNG AN HÀ NỘI

Việc phải nghỉ thi đấu 9 tháng sẽ khiến Phan Văn Đức không thể hội quân cùng đội tuyển Việt Nam trong tháng 6 tới đây. Đáng ngại hơn, cựu cầu thủ của SLNA đang đứng trước nguy cơ không kịp bình phục để cùng đội tuyển Việt Nam tham dự 2 trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á (tháng 11.2022) và VCK Asian Cup 2023 diễn ra vào đầu năm 2024.

Từ trường hợp của Phan Văn Đức, có thể thấy rằng đây chính là hồi chuông cảnh báo về "cơn bão chấn thương" có khả năng xảy ra đối với lực lượng cầu thủ của đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới. Nhất là trong bối cảnh lịch thi đấu giải quốc nội khá dày và tính chất của các trận đấu cũng trở nên căng thẳng hơn rất nhiều với thể thức tách nhóm để đua vô địch và xác định đội xuống hạng sau giai đoạn lượt đi. Bên cạnh đó, sau khi mùa giải 2023 kết thúc, các cầu thủ sẽ không có quãng nghỉ dài do V-League sẽ tiếp tục thi đấu và áp dụng theo kiểu đá vắt năm (từ mùa giải 2023 - 2024).

HLV Troussier (phải) có thể sẽ cảm thấy lo lắng về vấn đề chấn thương với các trụ cột MINH TÚ

Với việc các cầu thủ chủ chốt của CLB (cũng thường là trụ cột ở đội tuyển Việt Nam) phải cày ải thường xuyên, chấn thương là điều dễ xảy ra. Biết rằng đối với HLV Troussier, không có cầu thủ nào được xếp vào hạng ngôi sao không thể thay thế. Tuy nhiên, dù vị HLV người Pháp đang muốn thay đổi, cải cách lối chơi của đội tuyển Việt Nam đi chăng nữa thì điều này cũng phải xuất phát từ chất lượng đội hình, từ bộ khung gồm những cầu thủ trụ cột đã khẳng định được khả năng chuyên môn trước đó.

Bất cứ đội bóng nào cũng cần giữ được sự ổn định về mặt lực lượng trước khi nghĩ đến chuyện tìm ra những nhân tố mới, lối chơi mới. HLV Troussier có thể sẽ cảm thấy lo lắng về vấn đề sức khỏe của các cầu thủ quan trọng trong đội hình đội tuyển Việt Nam từ trước đến nay. Hai trận đấu vào cuối năm 2023 tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á và VCK Asian Cup vào đầu năm 2024 là những trận đấu chính thức đầu tiên của ông Troussier trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam.