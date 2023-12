HLV Troussier tạm biệt Việt Nam, quay lại Hà Nội sát ngày tập trung đội tuyển

HLV Troussier đã về Paris (Pháp) cách đây hơn một tuần để nghỉ lễ cùng gia đình. Tuy nhiên, công việc liên quan đến đội tuyển Việt Nam vẫn được ông bám sát hàng ngày qua các kênh liên lạc từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và các cộng sự.

Việc tuyển chọn lực lượng cho đội tuyển vẫn được tiến hành bình thường. Các trận đấu tại V-League 2023 - 2024 vẫn được cập nhật thường xuyên cho HLV Troussier. Qua đó, ông vẫn nắm được tình hình các tuyển thủ cũng như phong độ ai cao, ai chưa đạt.

Trong tay ông Troussier đã có danh sách sơ bộ 50 cầu thủ nhưng đội tuyển sẽ chỉ tập trung 30 người trong số này. Danh sách sơ bộ vẫn có những gương mặt như Văn Quyết, Văn Hậu, Nguyên Mạnh,… Dĩ nhiên không thể không nhắc đến cầu thủ vừa mới nhập tịch thành công là Nguyễn Filip. Mới đây, Liên đoàn Bóng đá châu Á đã xác nhận chính thức, thủ môn Việt kiều CH Czech đủ điều kiện để khoác áo đội tuyển Việt Nam. Những nhân tố được triệu tập sẽ phụ thuộc phần lớn vào sự thể hiện tại các trận đấu tại các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

HLV Troussier và các cộng sự

Để chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ hội quân trở lại vào ngày 28.12 sau khi kết thúc vòng 8 V-League 2023 - 2024. HLV Troussier sẽ trở lại Việt Nam vào ngày 26.12. Thầy trò ông sẽ tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) cho đến ngày 5.1.2024 sẽ lên đường sang Qatar – quốc gia đăng cai tổ chức VCK Asian Cup 2023.

Tại Qatar, đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm quỹ thời gian 1 tuần để chuẩn bị cho trận ra quân gặp đội tuyển Nhật Bản. Trong quá trình tập huấn hoàn thiện khâu chuẩn bị tại Qatar, đội tuyển sẽ có trận giao hữu mang tính tổng duyệt với Kyrgyzstan, dự kiến vào ngày 9.1.2024.

Trong tháng 11 vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu 2 trận tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 với kết quả thắng Philippines 2-0 và thua Iraq 0-1. Theo cách tính điểm của FIFA, đội tuyển Việt Nam bị trừ 0,67 điểm. Tuy vậy, điểm số bị trừ này không ảnh hưởng đến thứ hạng của đội tuyển Việt Nam do chúng ta vẫn giữ được khoảng cách khá an toàn so với các đội phía dưới.

Ông Troussier dự khán V-League trước khi về Pháp nghỉ lễ

Khuất Văn Khang có tên trong danh sách sơ bộ

Tại châu Á, đội tuyển Việt Nam tiếp tục nằm trong tốp 15. Nhóm 3 đội tuyển dẫn đầu châu lục vẫn là Nhật Bản, Iran và Hàn Quốc. Ở khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam giữ vững ngôi vị dẫn đầu.

VCK Asian Cup 2024 sẽ diễn ra từ ngày 12.1 đến ngày 10.2 tại Qatar. Theo lịch thi đấu vừa được AFC công bố, ĐT Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp đội bóng mạnh nhất bảng là Nhật Bản lúc 18 giờ 30 (giờ Việt Nam) ngày 14.1.

Tiếp sau đó, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Indonesia lúc 21 giờ 30 ngày 19.1. Trận cuối, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Iraq lúc 18 giờ 30 ngày 24.1.

Tại vòng bảng Asian Cup 2023, ngoài tấm vé đi tiếp dành cho hai đội nhất nhì mỗi bảng, bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất cũng sẽ giành được tấm vé vào vòng 16 đội.

Kết quả của đội tuyển Việt Nam tại giải đấu này sẽ có ảnh hưởng lớn đến vị trí trên bảng xếp hạng FIFA.