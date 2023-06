HLV Troussier mời gương mặt lạ khoác áo U.23 Việt Nam chỉ trong vòng ‘một nốt nhạc’

Trong đợt tập trung đội tuyển Việt Nam và U.23 Việt Nam cho các trận giao hữu tháng 6, HLV Philippe Troussier đã triệu tập một gương mặt đáng chú ý, đó là tiền vệ Nguyễn An Khánh (Andrej Nguyễn) hiện đang thi đấu cho U.19 Sigma Olomouc ở Cộng hòa Czech.

An Khánh sinh ra ở Cộng hòa Czech, có bố và mẹ đều là người Việt Nam. Vị trí chơi bóng sở trường của An Khánh là tiền vệ trung tâm, thiên về tấn công, đồng thời có thể chơi tốt ở vị trí tiền đạo cũng như tiền vệ cánh trái. Với sự đa năng, An Khánh thường xuyên đá chính cho U.19 Sigma Olomouc và nhiều lần góp mặt trong đội B của CLB thi đấu ở giải hạng nhất Cộng hòa Czech. An Khánh cũng vừa được gọi lên đội U.18 Cộng hòa Czech.

Khi được hỏi về trường hợp của Nguyễn An Khánh, HLV Troussier khẳng định cầu thủ này là trường hợp "điểm" để tất cả nhìn vào và đánh giá. Nếu An Khánh thi đấu tốt, đây có thể là điểm tựa để chính sách về cầu thủ Việt kiều được linh hoạt hơn. Theo nhà cầm quân người Pháp, việc tận dụng tốt nguồn lực Việt kiều là cách để nâng tầm bóng đá Việt Nam nói chung và đội tuyển Việt Nam nói riêng.

Ông Troussier chia sẻ: "Đối với tôi, chúng ta phải làm nhiều việc để nâng cấp sức mạnh các cấp độ đội tuyển quốc gia như đội tuyển Việt Nam, U.23 hay U.20 Việt Nam. Để nâng cấp sức mạnh đội tuyển Việt Nam, huấn luyện thôi là chưa đủ. Phương thức đầu tiên cần có là hệ thống bóng đá Việt Nam như V-League, hạng nhất cần hoàn chỉnh, liên tục và nhiều trận đấu hơn, có thể kéo dài lên 40, 50 trận mỗi mùa. Đội tuyển Việt Nam thành công hay không còn phụ thuộc vào CLB.

Phương thức thứ hai là nguồn lực cầu thủ Việt kiều. Tôi từng có kinh nghiệm huấn luyện ở các đội tuyển tại châu Phi. Theo đánh giá của tôi, các đội ở đây thành công trong thời gian qua là nhờ nguồn cầu thủ "Phi kiều" trở về ở châu Âu, họ được đào tạo và thi đấu liên tục ở đây. Đó là lý do sức mạnh của các đội châu Phi được nâng tầm nhanh chóng.

Ở Đông Nam Á, các nền bóng đá như Thái Lan, Indonesia, Malaysia đang làm rất rốt ráo việc đón các cầu thủ gốc gác nước ngoài về đội tuyển quốc gia. Còn Việt Nam không có quá nhiều cầu thủ như vậy. Theo danh sách của tôi dựa trên những gì tuyển trạch viên cung cấp, có 20 cầu thủ có gốc gác Việt Nam đang lưu trú và thi đấu ở nhiều nơi như Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Pháp, Bulgaria, Cộng hòa Czech,... Chúng tôi sẽ cố gắng tiếp cận cầu thủ Việt kiều.

Trường hợp của cầu thủ Nguyễn An Khánh rất dễ, bởi cậu ấy có hộ chiếu và quốc tịch Việt Nam. Công việc của tôi là nói chuyện, trao đổi với bố mẹ và cá nhân cậu ấy rồi đưa ra quyết định triệu tập. Mong là trong tương lai có thêm nguồn lực cầu thủ Việt kiều bổ sung cho đội tuyển. Đây là trường hợp "điểm" để chính sách về cầu thủ Việt kiều được linh hoạt hơn".

Đội tuyển Việt Nam và U.23 Việt Nam sẽ tập trung trong khoảng 2 tuần. Cuộc so tài với đội tuyển Hồng Kông vào ngày 15.6 tới ở sân Lạch Tray (Hải Phòng) là màn ra mắt của ông Troussier trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Theo chiến lược gia người Pháp, ông trông chờ học trò sẽ thể hiện những đường nét đầu tiên về lối chơi mà ban huấn luyện đề ra.

"Đội tuyển Việt Nam chỉ có đủ đội hình trong khoảng 3, 4 ngày trước trận giao hữu với Hồng Kông. Do đó, tôi cố gắng thiết lập để cầu thủ thi đấu được đường nét cơ bản theo những gì tôi mong muốn. Với những gì tôi trải qua với U.23 ở SEA Games 32, tôi nói với cầu thủ là bên cạnh chuyện thắng rồi, phải xem thắng thế nào nữa. Họ phải chơi tập thể, gắn kết giữa các tuyến cả khi có và không có bóng. Họ phải chơi quyết tâm và máu lửa. Trong khoảng thời gian này, chúng tôi sẽ cố gắng tối đa", ông Troussier nêu quan điểm.