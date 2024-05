HLV Troussier và sếp lớn FIFA bất ngờ xuất hiện, trong ngày U.23 Indonesia vỡ mộng Olympic

Trận đấu tranh vé vớt dự Thế vận hội 2024 tại Pháp giữa U.23 Indonesia và U.23 Guinea diễn ra vào tối 9.5 (theo giờ Việt Nam), trên sân CNF Clairefontaine ở thủ đô Paris. Theo thông tin ban đầu từ Liên đoàn Bóng đá Guinea, FIFA đã quyết định để màn so tài này diễn ra trên sân không khán giả vì lý do an ninh. Tuy nhiên, thực tế cho thấy điều ngược lại, khi sân CNF Clairefontaine vẫn đón người hâm mộ đến theo dõi trực tiếp.



Bên cạnh cổ động viên, khán đài còn có sự góp mặt của nhiều nhân vật đáng chú ý. Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam - Philippe Troussier cũng bất ngờ xuất hiện để xem trận play-off liên lục địa này. Sau khi rời Việt Nam, “phù thủy trắng” đã trở về quê hương Pháp và dường như ông vẫn dành sự quan tâm cho bóng đá Đông Nam Á, nên đến sân theo dõi thầy trò HLV Shin Tae-yong thi đấu.

HLV Troussier (phải) có mặt trong trận đấu play-off tranh vé Olympic giữa U.23 Indonesia và U.23 Guinea tối 9.5

Ông Troussier (bìa phải, đeo kính) cầm điện thoại ghi lại khoảnh khắc U.23 Guinea ăn mừng sau trận

HLV Troussier (phải) cùng bác sĩ Choi Ju-young (cựu trợ lý của HLV Park Hang-seo thời còn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, hiện là bác sĩ của U.23 và đội tuyển Indonesia)

Đặc biệt, Chủ tịch FIFA - Gianni Infantino cũng đích thân đến Pháp để dự khán trận đấu giữa U.23 Indonesia và U.23 Guinea. Máy quay bắt gặp cảnh ông Infantino và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir trò chuyện với nhau trên khán đài, sau khi trận đấu kết thúc.

Trong ngày có nhiều nhân vật đặc biệt chứng kiến, đội bóng xứ sở vạn đảo đã không thể gây bất ngờ trước đại diện đến từ châu Phi vốn được đánh giá mạnh hơn. U.23 Indonesia để thua với tỷ số chung cuộc 0-1, khi đối phương có được bàn thắng duy nhất từ chấm phạt đền.

Chủ tịch FIFA Infantino (trái) nói chuyện với Chủ tịch PSSI Erick Thohir

Đây cũng là ngày đáng quên của HLV Shin Tae-yong, khi ông bị dính thẻ đỏ. Vị HLV người Hàn Quốc bị phạt thẻ vàng thứ 2 ở hiệp 2 vì lỗi phản ứng thái quá với quyết định của trọng tài. Đó là tình huống U.23 Indonesia chịu quả phạt đền thứ 2, khiến HLV Shin Tae-yong bức xúc và phản ứng rất gay gắt với trọng tài.

Sau khi bị truất quyền huấn luyện, ông Shin thậm chí còn không chịu rời khu vực kỹ thuật. Do đó, trận đấu bị tạm dừng vài phút, trong khi trọng tài chính tiếp tục chỉ tay mời HLV trưởng của U.23 Indonesia lên khán đài. Khi trận đấu tiếp diễn, cầu thủ U.23 Guinea sút hỏng phạt đền, bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng của châu Phi.

Thua trận này, giấc mơ Olympic Paris chính thức khép lại với HLV Shin Tae-yong và U.23 Indonesia.

HLV Shin Tae-yong (trái) nổi nóng với trọng tài khi nhận thẻ đỏ