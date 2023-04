HLV Tuchel vẫn bất an và muốn cải thiện Bayern Munich dù vừa thắng Dortmund

HLV Tuchel khởi đầu thành công với Bayern Munich AFP

HLV Tuchel đã thay thế Julian Nagelsmann dẫn dắt Bayern Munich trong thời gian các giải châu Âu tạm nghỉ cho cầu thủ thi đấu quốc tế. Trận đấu đầu tiên của Tuchel trên cương vị HLV Bayern Munich là gặp đội bóng cũ Dortmund, đội đã thắng 9 trong 10 trận đầu tiên của họ vào năm 2023.



Ở thử thách khó khăn này, HLV bị Chelsea sa thải đã giúp "Hùm xám" đánh bại Dortmund 4-2 và lấy luôn ngôi đầu bảng từ tay đối thủ.

Sai lầm của Gregor Kobel và cú đúp của Thomas Muller đã giúp đội bóng 10 lần vô địch nước Đức vượt lên dẫn trước 3-0 trong vòng 23 phút.

Muller với 2 pha lập công giúp Bayern Munich giành chiến thắng AFP

Kingsley Coman đã nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 50. Nỗ lực của đội khách chỉ giúp họ gỡ 2 bàn do công Emre Can và Donyell Malen do chủ nhà chơi chùng xuống để dưỡng sức.

Vượt qua Dortmun, Bayern Munich vươn lên đầu bảng với 55 điểm hơn đối thủ Dortmund 2 điểm. Chiến thắng này giúp Bayern Munich trở thành cử viên sáng giá để giành chức vô địch Bundesliga thứ 11 liên tiếp. Trang Opta cũng đánh giá cơ hội chiến thắng của "Hùm xám" rất cao khi cho rằng, đội bóng do HLV Tuchel dẫn dắt có đến 87,7% cơ hội đăng quang.

Mặc dù đã có khởi đầu tuyệt vời với đội bóng hùng mạnh nước Đức, HLV Tuchel khẳng định vẫn còn nhiều việc phải làm nếu Bayern muốn đạt được vị trí mà ông muốn. Phát biểu với Sky TV, HLV Tuchel bày tỏ: "Hôm nay tôi rất lo lắng. Chúng tôi đã có khởi đầu tốt nhưng vẫn còn nhiều khó khăn phía trước, vẫn còn rất nhiều điều cần cải thiện. Chúng tôi đã khởi đầu rất căng thẳng, nhưng mọi thứ tốt dần lên khi chúng tôi có bàn thắng. Dù vậy, nếu đánh giá toàn cục, tôi chưa thật sự hài lòng bởi quá nhiều pha mất bóng. Chúng tôi sẽ cùng phân tích rất nhiều điều sau trận đấu này. Toàn đội sẽ sẵn sàng học hỏi. Tôi hiểu rằng có một số điều vẫn chưa được giải quyết trọn vẹn. Để chơi hay, toàn đội phải gắn kết, chơi nhịp nhàng như một ban nhạc phải tìm ra nhịp điệu của mình".

HLV Tuchel nói thêm: "Mọi người đều nhận thức được những gì đang bị đe dọa ở đây. Thay đổi HLV luôn mang đến sự bất ổn, có rất nhiều điều phải tiếp thu. Điều quan trọng nhất là ý chí thực hiện đến cùng của các cầu thủ. Khi chúng tôi chơi bóng bình tĩnh với những pha phối hợp mạch lạc, chúng tôi đã có những cơ hội ghi bàn để giành chiến thắng. Sự quyết tâm và tự tin sẽ giúp chúng tôi làm được tất cả".