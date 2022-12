HLV tuyển Argentina: 'Tôi sẽ không thay Messi, trừ khi anh ấy yêu cầu'

Sự thắc mắc này còn là vì HLV Scaloni sau trận chỉ trích lịch thi đấu vòng 1/8 World Cup 2022 là “điên rồ” khi tuyển Argentina gặp tuyển Úc chưa đầy 72 giờ tới ngay sau trận đấu với Ba Lan kết thúc rạng sáng nay 1.12.

Do đó, việc tại sao nhà cầm quân này dù biết tình thế như trên xảy ra khi cục diện trận Argentina gặp Ba Lan trong khoảng 20 phút cuối đã an bài (dẫn 2-0, và đối phương cũng chỉ muốn bảo vệ tỷ số này để vừa đủ lấy vé thứ 2 bảng C đi tiếp), vẫn không rút siêu sao Messi ra nghỉ gây nhiều thắc mắc.

Trả lời phỏng vấn kênh TyC Sports, HLV Scaloni giải thích: “Việc tại sao tôi không rút Messi ra nghỉ để cậu ấy nghỉ ngơi? Lý do đơn giản, tôi sẽ không thay Messi khỏi mọi trận đấu trừ khi anh ấy yêu cầu tôi phải thay người”.





Trong khi đó, HLV Scaloni nói về trường hợp thay tiền đạo ngôi sao Di Maria ngay đầu hiệp 2 sau khoảng 15 phút thi đấu: “Tôi phải yêu cầu Di Maria đổi cánh, vì cậu ấy trên bờ vực bị kiệt sức sau hiệp 1 chơi với nhiều cố gắng. Ngoài ra, Di Maria cũng có cảm giác khó chịu ở cơ tứ đầu, vì thế tôi phải thay anh ấy nhằm tránh xảy ra rủi ro (Leandro Paredes vào thế chỗ). Hiện Di Maria vẫn ổn, cậu ấy sẽ được theo dõi cho đến trước trận vòng 1/8 với tuyển Úc. Di Maria là cầu thủ quan trọng nhất của tuyển Argentina cùng với Messi. Vì vậy, tôi không muốn có bất cứ rủi ro nào với cậu ấy”.

Ở diễn biến khác, tiền vệ Mac Allister, người hùng của tuyển Argentina với bàn mở tỷ số ngay đầu hiệp 2, lên tiếng cảnh báo đội nhà trước cuộc gặp tuyển Úc: “Đây là đối thủ không dễ đánh bại. Năm ngoái tại Olympic Tokyo, Úc là đội đã đánh bại chúng tôi 2-0. Dĩ nhiên, tính chất ở trận đấu tại Olympic khác hoàn toàn so với ở World Cup, và giữa đội Olympic với đội tuyển cũng khác nhau. Nhưng đây là lý do để chúng tôi phải cẩn trọng, không thể đánh giá thấp bất cứ đối thủ nào. Ngoài ra, ở vòng knock-out mọi chuyện đều có thể xảy ra”.

Theo lịch đấu ở vòng 1/8 World Cup 2022, hai trận đấu sớm gồm giữa Hà Lan gặp Mỹ diễn ra lúc 22 giờ ngày 3.12, sau đó là trận Argentina gặp Úc lúc 2 giờ rạng sáng 4.12. Đội thắng trong 2 cặp đấu này cũng sẽ gặp nhau ở trận tứ kết diễn ra rạng sáng 10.12 tới.