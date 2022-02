HLV tuyển U.23 Thái Lan hy vọng sẽ sửa sai ở chung kết gặp Việt Nam

Ở trận bán kết gặp Lào, tuyển U.23 Thái Lan phần nào thể hiện sự lấn lướt để đoạt vé vào chung kết gặp Việt Nam vào ngày 26.2. Tuy nhiên, sau trận này, HLV Salvador Valero Garcia tỏ ra chưa hài lòng về các học trò: “Hôm nay tôi không thể nói rằng đây là màn trình diễn tốt nhất của đội. Nhưng chúng tôi vẫn có thể thống trị trận đấu, tạo ra nhiều cơ hội và xứng đáng giành chiến thắng. Dẫu vậy, toàn đội phải cải thiện những sai lầm của mình trước trận chung kết”.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha đánh giá: "Thật khó để hồi phục nhanh thể lực vì chúng tôi chỉ có 48 giờ nghỉ ngơi trước trận đấu này, nhưng các cầu thủ đã cố gắng hết sức theo cách của mình. Tôi nghĩ rằng đây là điều quan trọng sau quá trình làm việc cùng nhau trong một thời gian dài. Chúng tôi có thể chơi không tốt ngày hôm nay, nhưng vẫn phải làm việc để cải thiện lối chơi và thái độ".

Sau khi thua Việt Nam ở lượt trận cuối bảng C, tuyển U.23 Thái Lan đã có được một thế trận dễ thở hơn trước Lào. Trong đó, với việc ghi 1 bàn ở trận này (bàn còn lại do công của Kroekphon), Teerasak đã vươn lên dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” với 3 bàn thắng.





Ở giải lần này, “Voi chiến” trẻ là một trong những đội không bị ảnh hưởng lực lượng do Covid-19. Đây chắc chắn là một lợi thế không nhỏ khi tuyển U.23 Thái Lan tái đấu với đội bóng của HLV Đinh Thế Nam ở trận chung kết do U.23 Việt Nam gần như mất hết đội hình chính do nhiễm Covid-19 ở Campuchia.

Nói về trở ngại Covid-19, HLV Salvador Valero Garcia chia sẻ: “Cả cầu thủ và ban huấn luyện của chúng tôi không muốn bất kỳ ai trong đội bị nhiễm Covid-19. Hôm qua (23.2) là ngày tôi lo lắng nhất. Kể từ khi sống ở Thái Lan và trải qua 5 năm, chúng tôi đã phải đối mặt với một tình huống đáng lo ngại. Chúng tôi không biết liệu có ai đã bị nhiễm Covid-19 hay không sau khi một số cầu thủ tuyển U.23 Việt Nam bị nhiễm buộc chúng tôi phải di chuyển khách sạn. Mọi thứ rất căng thẳng.

Tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã tập luyện rất tốt và đang làm rất tốt công việc của mình. Chúng tôi sẽ làm hết sức. Chúng tôi đã thua trước Việt Nam ở trận trước dù chơi tốt. Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ có được bài học kinh nghiệm trước khi bước trận chung kết. Họ phải tự nhận thấy để thay đổi như thế nào nhằm có thể làm tốt nhất".