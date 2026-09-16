HLV U.23 Thái Lan vui sướng vì thắng ngược ngoạn mục Kyrgyzstan, cảnh báo học trò không được tự mãn

U.23 Thái Lan có 3 điểm dù bị dẫn 2 bàn

Chiều 16.9, U.23 Thái Lan đánh bại U.23 Kyrgyzstan với tỷ số 3-2 tại sân Toyota, tỉnh Aichi (Nhật Bản). Đáng chú ý, đội bóng Đông Nam Á từng bị đối thủ dẫn trước 2-0 nhưng ghi liên tiếp 3 bàn trong hiệp 2 để hoàn tất cuộc lội ngược dòng.

U.23 Kyrgyzstan vượt lên dẫn trước ở phút 23 sau pha dứt điểm của Kyduret Iskandarbekov. Ngay đầu hiệp 2, Balbakov Atiner tận dụng tình huống phạt góc để nâng tỷ số lên 2-0.

Trong thế bị dồn vào tình cảnh khó khăn, U.23 Thái Lan bắt đầu trở lại từ phút 55. Jennahafee Mama đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Đến phút 69, Paripan Wongsa ghi bàn gỡ hòa 2-2 trước khi chính cầu thủ này hoàn tất cú đúp ở phút 73, giúp Thái Lan dẫn ngược 3-2.

3 bàn thắng của U.23 Thái Lan đều được ghi ở hiệp 2 ẢNH: FA THÁI LAN

Sau trận đấu, HLV Thawatchai bày tỏ sự hài lòng với tinh thần thi đấu của các học trò. HLV Thawatchai chia sẻ: “Đây là trận đấu đầu tiên và chúng tôi đặt mục tiêu giành 3 điểm. Tuy nhiên, U.23 Kyrgyzstan là đối thủ mạnh, từng đối đầu với chúng tôi trong một đợt FIFA Days. Chúng tôi đã để thủng lưới 2 bàn trước, vì vậy tôi phải khen ngợi các cầu thủ về sự cống hiến và tinh thần chiến đấu”.

Nhà cầm quân Thái Lan cho biết việc điều chỉnh nhân sự trong hiệp 2 đã giúp đội bóng cải thiện khả năng tấn công. Ông nói: “Trong hiệp 2, chúng tôi bổ sung thêm các cầu thủ tấn công và họ đã không phụ lòng kỳ vọng”.

Trong đó, Paripan Wongsa trở thành nhân vật nổi bật nhất với 2 bàn thắng giúp U.23 Thái Lan ngược dòng. HLV Thawatchai tiết lộ ban huấn luyện đã theo dõi cầu thủ này qua nhiều đợt tập huấn.

HLV Thawatchai cho biết: “Paripan Wongsa đã tham gia nhiều đợt tập huấn cùng đội. Chúng tôi nhìn thấy khả năng, kỹ năng cá nhân và khả năng dứt điểm của cậu ấy. Trong hiệp 1, chúng tôi có nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn, vì vậy chúng tôi bổ sung những cầu thủ có khả năng dứt điểm tốt hơn”.

Dù giành trọn 3 điểm, HLV Thawatchai lập tức cảnh báo các học trò không được chủ quan. Theo ông, chiến thắng trước Kyrgyzstan mới chỉ là bước khởi đầu và U.23 Thái Lan vẫn còn những trận đấu quan trọng phía trước.

HLV Thawatchai nhấn mạnh: “Trước giải, chúng tôi đặt mục tiêu giành ít nhất 4 điểm sau 2 trận. Trận đầu tiên chúng tôi đã có 3 điểm, vì vậy các cầu thủ không thể tự mãn. Nếu giành thêm 3 điểm ở trận tiếp theo, chúng tôi chắc chắn sẽ giành vé vào vòng loại trực tiếp. U.23 Thái Lan phải tập trung và cố gắng hơn nữa”.

HLV Thawatchai rất hài lòng với những gì các học trò thể hiện ẢNH: FA THÁI LAN

Nhà cầm quân này cũng đánh giá cao sự chuẩn bị của U.23 Thái Lan trước ASIAD 20, đồng thời nhấn mạnh tinh thần đoàn kết là một trong những điểm mạnh của đội.

“Đội tuyển đã trải qua nhiều đợt tập huấn, vì vậy chúng tôi tin tưởng vào các cầu thủ và ban huấn luyện. Các cầu thủ cũng tin tưởng vào bản thân và đồng đội. Đó chính là sức mạnh của niềm tin và tinh thần đồng đội”, ông Thawatchai chia sẻ.

Sau trận thắng U.23 Kyrgyzstan, U.23 Thái Lan sẽ gặp Hồng Kông (Trung Quốc) vào ngày 20.9 tại sân Toyota. Nếu tiếp tục giành chiến thắng, đội bóng trẻ xứ chùa vàng sẽ tiến gần hơn đến mục tiêu vượt qua vòng bảng ASIAD 20.