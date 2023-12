HLV vô địch V-League 2023 Trần Tiến Đại rời CLB Công an Hà Nội, chưa rõ về đâu

Ở cuối mùa giải 2023, HLV Trần Tiến Đại được bổ nhiệm dẫn dắt CLB Công an Hà Nội thay ông Flavio Da Silva Cruz. HLV Tiến Đại được đăng ký chức danh HLV trưởng trong trận đấu cuối cùng của đội bóng ngành công an tại V-League 2023, gặp CLB Thanh Hóa. Sau đó, ông cùng CLB Công an Hà Nội nâng cúp ở giải đấu cao nhất Việt Nam.



Khi mùa giải 2023 - 2024 khởi tranh, HLV Trần Tiến Đại vẫn là người nắm quyền ở CLB Công an Hà Nội. Ông Đại chỉ đạo đội đương kim vô địch thi đấu ở 3 vòng đầu của V-League, trước khi HLV người Hàn Quốc cập bến sân Hàng Đẫy.

Ông Trần Tiến Đại hồi đầu tháng 11, từng phát biểu: "Có thể nói, chưa có một đội nào trong lịch sử như CLB Công an Hà Nội, dù vô địch nhưng cầu thủ không có tiền thưởng từ CLB. Các cầu thủ bị sốc. Gần một tháng nay, chúng tôi làm đủ mọi cách để đụng vào lòng trắc ẩn, danh dự của cầu thủ để họ thi đấu trong bối cảnh không được nhận tiền thưởng của CLB. Tôi mong mùa giải năm nay sẽ thay đổi để các cầu thủ chơi tập trung. Vị trí của tôi là tham mưu cho chủ tịch CLB. Chủ tịch đội bóng cũng hiểu được sức khỏe của tôi. Tôi đến với CLB là sự ngẫu nhiên. Sau đây, tôi bàn giao hết công việc cho ban huấn luyện mới để họ yên tâm tập trung công việc tốt hơn và điều hành đội bóng trật tự hơn, có mảng miếng về mặt chiến thuật cao hơn".

Sau khi ông Gong nhận nhiệm vụ ở CLB Công an Hà Nội, HLV Trần Tiến Đại lui về làm giám đốc điều hành.



HLV Trần Tiến Đại rời CLB Công an Hà Nội MINH TÚ

Ông Trần Tiến Đại được biết đến là nhà môi giới thành công nhất của bóng đá Việt Nam. Ông chính là người đứng sau hàng loạt những phi vụ chuyển nhượng có giá trị cao của nhiều CLB thi đấu tại V-League.

Khi về đầu quân cho CLB Công an Hà Nội ở mùa giải 2023, ông Đại đã mang về nhiều cầu thủ chất lượng, nhằm đáp ứng tham vọng vô địch. Việc hàng loạt những tuyển thủ quốc gia cập bến đã biến đội Công an Hà Nội trở thành đội tuyển Việt Nam thu nhỏ. Lần lượt, Đoàn Văn Hậu, Phan Văn Đức, Hồ Tấn Tài, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Quang Hải (mùa 2023) và Lê Phạm Thành Long, Bùi Hoàng Việt Anh (mùa 2023 - 2024) đã gia nhập đội chủ sân Hàng Đẫy.

HLV Gong Oh-kyun thất bại ngay trong trận đầu dẫn dắt CLB Công an Hà Nội ở V-League MINH TÚ

Sau 3 vòng đấu đầu tiên của V-League 2023 - 2024, CLB Công an Hà Nội dưới sự dẫn dắt của ông Đại giành 2 chiến thắng (trước HAGL và CLB Hà Nội) và 1 trận hòa (với CLB Bình Định), đứng thứ nhì trên bảng xếp hạng. Sau khi ông Đại rời ghế HLV trưởng, CLB Công an Hà Nội thắng HAGL ở vòng 1 Cúp quốc gia 2023 - 2024 trong ngày ra mắt của tân HLV Gong Oh-kyun.

Tuy nhiên, ở trận đấu đầu tiên ở V-League (vòng 4), vị HLV người Hàn Quốc đã không thể giúp đội bóng ngành công an giành điểm, khi để thua 1-3 trước CLB Hải Phòng. Hiện tại, CLB Công an Hà Nội đứng thứ 4 với 7 điểm và sẽ gặp CLB Nam Định ở vòng 5 vào ngày 9.12.

Chưa có thông tin chính thức về việc ông Trần Tiến Đại sẽ làm ở đâu thời gian tới nhưng ở một số diễn đàn bóng đá, rộ tin ông Đại có thể về đội HAGL.