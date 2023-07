HLV Vũ Hồng Việt và HLV đội Công an Hà Nội quan điểm trái chiều về Quang Hải

CLB Nam Định đã gây bất ngờ khi loại CLB Công an Hà Nội khỏi Cúp quốc gia 2023 trong trận đấu tối 7.7. Dù chơi thiếu người trong phần lớn thời gian hiệp 2, nhưng đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt vẫn giữ được tỷ số hòa sau 90 phút. Trên chấm luân lưu, CLB Nam Định thắng chung cuộc 3-2 để góp mặt ở tứ kết. Đáng chú ý là ở trận này, đội khách đã khắc chế tiền vệ Nguyễn Quang Hải rất hiệu quả.

"Tôi đã phân tích CLB Công an Hà Nội, nhận thấy Quang Hải chơi tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 4-4-2. Tôi đánh giá đây là không phải vị trí sở trường của Quang Hải và cậu ấy không phát huy được. Quang Hải mới trở về từ Pháp và chưa lấy lại cảm giác bóng. Tôi chỉ đạo các cầu thủ phải chơi áp sát nhanh với Quang Hải để cậu ấy không có không gian chơi bóng", HLV Vũ Hồng Việt phân tích.

Quang Hải chưa thể hiện được nhiều MINH TÚ

Nói về đánh giá của HLV Vũ Hồng Việt với Quang Hải, HLV Flavio Cruz của CLB Công an Hà Nội chỉ nói ngắn gọn: "Quang Hải thi đấu tốt lên theo từng trận. Trận trước anh ta thi đấu xa cầu môn hơn và trận này anh ta đã thi đấu tốt hơn. Quang Hải lùi về kèm người, anh ta tốt nhiệm vụ chuyển đổi của đội bóng. Quang Hải không chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm. Hôm nay, cậu ấy chơi lùi so với 2 vị trí tiền vệ của tiền vệ công và phòng ngự. Chắc hẳn ông ta (HLV CLB Nam Định) chưa nhìn rõ trận đấu".

Theo HLV Vũ Hồng Việt, dù có những ngôi sao như Quang Hải, Filip Nguyễn, nhưng tính gắn kết của CLB Công an Hà Nội không cao, khoảng cách giữa đội hình chính và dự bị tương đối lớn. "Khi Hải danh sách đăng ký của CLB Công an Hà Nội, tôi đánh giá lực lượng dự bị và chính thức của họ chênh lệch lớn. Đội bóng này có cá nhân tốt nhưng tính tập thể thì chưa", HLV Vũ Hồng Việt khẳng định.

Chiến lược gia của đội Nam Định cũng đánh giá cao tinh thần thi đấu của học trò: "Tôi khen ngợi tinh thần các cầu thủ. Họ đã làm tốt từ cách nhập cuộc lối chơi và tinh thần. Trước trận, chúng tôi gặp bất lợi khi Hendrio chấn thương, Tô Văn Vũ không được đá do mượn từ chính CLB Công an Hà Nội. Lực lượng CLB Nam Định không phải mạnh nhất, nhưng tinh thần các cầu thủ còn lại thi đấu tuyệt vời.

"Sau quãng nghỉ, chúng tôi có 3 tuần chuẩn bị trước 2 vòng cuối V-League. Tôi nhận ra thiếu sót của đội như thể lực, cách chuyển đổi từ tấn công sang phòng ngự, khi mất bóng là không có sự áp sát ngay. Chúng tôi có 3 tuần thay đổi điều này. Trở lại V-League, chúng tôi đã đá ngang ngửa với CLB Thanh Hóa và chơi tốt ở trận gặp CLB Bình Dương", HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ.

CLB Nam Định (áo trắng) có chiến thuật hợp lý MINH TÚ

HLV Vũ Hồng Việt cũng dành lời khen cho thủ môn dự bị Trần Đức Dũng. Vào thay Nguyên Mạnh ở phút 77, người gác đền sinh năm 1997 đã tỏa sáng khi cản 3 quả phạt đền, giúp CLB Nam Định có mặt ở vòng sau.

"Tôi không bất ngờ khi thủ môn của tôi đẩy được 3 quả phạt đền, bởi cậu ấy đã thể hiện tốt trên sân tập. CLB Nam Định đã chuẩn bị cho loạt đấu luân lưu trước trận này", HLV Vũ Hồng Việt cho biết.

Bên phía đối diện, HLV Flavio Cruz của CLB Công an Hà Nội cho biết: "Chúng tôi chỉ có thời gian ngắn để hồi phục. Đây là trận đấu khó khăn. Chúng tôi có cơ hội ghi bàn nhưng không làm đc và thất bại trên chấm trên luân lưu. Đá luân lưu là may rủi và nhiều cầu thủ đã từng thất bại trên chấm 11 m. Ngay cả Roberto Baggio cũng đã từng thất bại tại World Cup trên chấm đá này. Các cầu thủ của tôi đã chuẩn bị tốt nhưng vận may của chúng tôi đã không đến".