HLV Vũ Tiến Thành: 'CLB TP.HCM thoải mái, tự tin trong cuộc đua trụ hạng'

13 không phải số xui

Đứng hạng 13 với 2 trận thắng, 2 hòa và 9 thua, CLB TP.HCM lập kỷ lục là đội có số trận thua nhiều nhất trong 14 đội dự V-League, lọt lưới cũng nhiều nhất với 27 bàn. Giải thích về điều này, HLV Vũ Tiến Thành của CLB TP.HCM nói: "Đúng là chúng tôi chơi không thật tốt ở giai đoạn 1 khi thua nhiều quá. Có những trận không đáng thua nhưng giờ chót vẫn thua, chẳng hạn như trận trên sân Hà Tĩnh dẫn đến 3 bàn hoặc những trận kiểm soát bóng tốt thì lại bất cẩn để lọt lưới.

Một phần do đội hình đôi lúc còn phải chắp vá khi một vài trụ cột chấn thương hoặc thẻ phạt. Phần khác sự tập trung của hàng phòng ngự ở vài thời điểm chưa tốt, đôi lúc vẫn mắc vài sai sót cá nhân. Nhưng đó là những vấn đề khó tránh trong thi đấu bóng đá. Nên chúng tôi cũng đã rút kinh nghiệm, nhắc nhở và từng bước khắc phục dần các điểm yếu này. Hai tuần vừa qua, toàn đội cũng đã động viên nhau ổn định lại các mặt và chúng tôi cũng đã sẵn sàng để bước vào 5 trận đấu quan trọng phía trước cho giai đoạn 2".

HLV Vũ Tiến Thành tự tin CLB TP.HCM sẽ tự quyết trong cuộc đua trụ hạng Khả Hòa

Ông Vũ Tiến Thành phân tích: "Con số 13 là vị trí mà đội TP.HCM có được sau giai đoạn 1 thực ra theo tôi không hề là con số xui mà ngược lại, tôi đang hy vọng nó sẽ mang lại may mắn. Trước hết đó là 2 trận đá sân nhà Thống Nhất, CLB TP.HCM gặp 2 đối thủ đang tranh chấp chính trong cuộc đua trụ hạng là Đà Nẵng và Bình Dương. Tôi nói vui là mất điểm trận cuối trước Viettel ở giai đoạn 1 tính ra lại may vì nếu Đà Nẵng mà chỉ hòa Công an Hà Nội thì CLB TP.HCM lên hạng 12 sẽ gặp Đà Nẵng ở sân khách Hòa Xuân.

Các bạn cũng biết trong cuộc đua trụ hạng những trận gặp đối thủ trực tiếp trên sân nhà đều vô cùng quan trọng. CLB TP.HCM từng thắng Đà Nẵng 5-1 trên sân Thống Nhất và chúng tôi còn gặp cả Bình Dương ở lượt cuối nên đây sẽ là 2 trận tự quyết được của đội bóng. Nên nhiều khi tôi tin rằng số 13 không phải là số kém may mắn của chúng tôi".

Hàng thủ CLB TP.HCM để các chân sút SLNA dễ dàng vượt qua trong trận thua 1-2 giai đoạn 1 VPF

Cũng theo ông Thành, trong cuộc đua trụ hạng nhìn vào điểm số thì SLNA (16 điểm) xem như đã an toàn vì trên lý thuyết 18 điểm là trụ hạng, nhưng thực tế 15 hoặc 16 điểm cũng có khi đã trụ hạng chắc vì giải chỉ lấy 1 đội xuống hạng nên sự kèn cựa giữa các đội trong 5 trận sắp tới sẽ khiến điểm số của đội xếp chót khó vượt qua con số 15.

HAGL (14 điểm) cũng có thể thoát sớm nếu giải quyết được trận Khánh Hòa vào chiều mai trên sân nhà. Trên thực tế theo ông Thành, cuộc tranh chấp chủ yếu giữa 4 đội là Khánh Hòa (13 điểm), Đà Nẵng (10 điểm), TP.HCM (8 điểm) và Bình Dương (7 điểm) mà bất cứ sự sẩy chân nào cũng sẽ trả cái giá rất đắt cho những trận đấu sắp tới.

Trung vệ Brendon chơi tập trung sẽ mang lại sự yên tâm cho CLB TP.HCM Khả Hòa

Thoải mái trước trận gặp SLNA

Ở giai đoạn 1, CLB TP.HCM thua SLNA 1-2 trong điều kiện thiếu hụt lực lượng khi vắng cả cặp trung vệ Campbell và Lê Cao Hoài An, phải đưa Tăng Tiến và Thân Thành Tín vào trám chỗ nên chưa đủ kinh nghiệm ngăn 2 tiền đạo ngoại Olaha và Soladio của đội chủ nhà. Bên phải cũng thiếu đội trưởng Ngô Tùng Quốc phải trám một trung vệ ra đá hậu vệ là Hoàng Phúc nên hàng thủ xộc xệch. 2 bàn thua nhanh ở 24 phút đầu chính vì lý do đó nên dù Hoàng Vũ Samson đã rút ngắn 1-2 vẫn không đủ giúp CLB TP.HCM tìm được điểm số.

Cũng ở trận này theo ông Thành, CLB TP.HCM gặp xui rủi khi tình huống Mansaray thoát đi trong tư thế có thể ghi bàn bị Trần Đình Hoàng cản trái phép từ phía sau, nhưng thay vì phải phạt thẻ đỏ hậu vệ đội bóng xứ Nghệ thì trọng tài Mạnh Hải chỉ phạt thẻ vàng. Nhưng đau nhất chính là tình huống tiền vệ Trần Nam Hải của SLNA đã việt vị khi nhảy lên đánh đầu gây cản trở đến khả năng chơi bóng của cầu thủ đối phương dẫn đến bàn thua đầu tiên cho CLB TP.HCM. Trợ lý trọng tài Lê Xuân Vũ đã sai trong tình huống này (Trưởng ban trọng tài cũng thừa nhận) khiến TP.HCM nhận bàn thua oan.

Các ngoại binh nếu hợp sức tốt sẽ giúp ổn định sức mạnh của CLB TP.HCM Khả Hòa

Bỏ lại chuyện đã qua, CLB TP.HCM đã hành quân đến Vinh với tâm trạng rất thoải mái. Theo HLV Vũ Tiến Thành: "Đội hình lần này của chúng tôi có đến 5 sự thay đổi so với trận giai đoạn 1 nên toàn đội khá tự tin, cảm thấy yên tâm và thoải mái tâm lý hơn trong cuộc đua trụ hạng".

Cụ thể theo ông Thành, đầu tiên là sự trở lại của 3 chốt chặn hàng thủ là Brendon, Lê Cao Hoài An và Ngô Tùng Quốc. Bên cạnh đó là sự góp mặt của tiền vệ phòng ngự Huỳnh Tấn Tài sẽ giúp cho trục giữa cứng cáp hơn. Mặt khác, ông Thành có thể sử dụng thủ môn tân binh Patrick Lê Giang ở vị trí người gác đền thay vì Thanh Thắng có kinh nghiệm nhưng tầm vóc hạn chế hay Hữu Nghĩa còn chưa ổn về bản lĩnh thi đấu.

Cái thiếu lớn nhất mà CLB TP.HCM vẫn đang loay hoay là một nhạc trưởng đúng nghĩa trên sân. Chỉ cần có một cầu thủ đủ phẩm chất tổ chức, điều tiết lối chơi bên cạnh Huỳnh Tấn Tài và Võ Huy Toàn thì trục giữa sẽ đủ mạnh để đối phó với hàng tiền vệ giàu kinh nghiệm Trọng Hoàng, Xuân Mạnh và trẻ trung năng động với Nam Hải, Xuân Tiến hay Văn Bách của SLNA.

Hậu vệ đội trưởng Ngô Tùng Quốc trở lại ở hành lang phải để đối đầu với SLNA Khả Hòa

Thế nên ông Vũ Tiến Thành đang hy vọng bộ ba xe pháo mã ngoại binh gồm Hoàng Vũ Samson - Mansaray - Daniel Green sẽ hợp sức để tạo nên sức mạnh như cách từng thể hiện tốt trước Đà Nẵng hay Hà Tĩnh trước đây. Quan trọng là từ sau trận hòa HAGL, lối đá của CLB TP.HCM đã bắt đầu ổn định hơn, kiểm soát bóng tốt hơn và sự phối hợp cũng nhịp nhàng hơn, ít bùng nổ nhưng cũng không quá nhiều sai sót như trước.

Nếu cả đội thoải mái về tâm lý và có sự tập trung một cách mạnh mẽ thì việc tìm 1 điểm trước SLNA cũng không phải quá khó vì đội bóng xứ Nghệ cũng đã đạt ngưỡng gần như an toàn. Khi đó CLB TP.HCM sẽ tự tin quay về sân Thống Nhất để quyết chiến với Đà Nẵng.