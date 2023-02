HLV Xavi không lời bào chữa về nỗi đau của Barcelona ở đấu trường châu Âu

Barcelona lần thứ 2 bị loại khỏi giải đấu châu Âu mùa này, và lần này là bởi M.U tại sân Old Trafford. Đội bóng của HLV Xavi Hernandez đã nhận thất bại 1-2 (thua chung cuộc 3-4) ở lượt về vòng knock out Europa League, bất chấp sự đầu tư ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái và phong độ mạnh mẽ trong nước giúp họ trở thành một trong những ứng cử viên sáng giá để nâng cao chiếc cúp vô địch.



Nỗi thất vọng của Barcelona sau thất bại trước M.U AFP

Barcelona đã giành chức vô địch Champions League năm 2015 nhưng kể từ đó đã gây thất vọng lớn. Thất bại trước đội bóng của HLV Erik ten Hag là nỗi thất vọng khác của đội chủ sân Nou Camp sau những trận thua thảm hại trước AS Roma, Liverpool và Bayern Munich.

Mặc dù Europa League không phải là giải đấu trong mơ của họ, nhưng đó vẫn là một mục tiêu lớn. Ở trận thua M.U, Robert Lewandowski, bản hợp đồng nổi bật trong mùa hè năm ngoái, đưa Barcelona vượt lên dẫn trước nhờ một quả phạt đền nhưng Fred đã san bằng cách biệt ở đầu hiệp 2 và cầu thủ vào thay người Antony ghi bàn ấn định chiến thắng cho "Quỷ đỏ".



"Đó là một trận đấu loại trực tiếp, đó là đấu trường châu Âu, chúng được quyết định bởi những chi tiết nhỏ và cuối cùng chúng tôi không kiểm soát được. Đó là một sự thất vọng rất lớn đối với chúng tôi, và bây giờ toàn đội phải tập trung vào các giải đấu còn lại", Xavi nói với kênh Movistar.

HLV Xavi giờ sẽ tập trung cho La Liga và Cúp Nhà vua Tây Ban Nha AFP

HLV Xavi có thể đã phàn nàn về sự kém may mắn do Pedri và Ousmane Dembele chấn thương và Gavi bị treo giò, nhưng ông biết thất bại trước M.U sẽ không có lời bào chữa nào được chấp nhận. Hậu vệ Jules Kounde cũng đồng quan điểm với HLV Xavi: "Tôi nghĩ rằng thất vọng là do chúng tôi đã có rất nhiều hy vọng. Tôi không nghĩ đó là một thất bại, bởi vì chúng tôi đã thi đấu hết mình. Đó là 2 trận đấu cân bằng, chúng tôi đã đấu với một trong những đội mạnh nhất, đang có phong độ tốt. Tôi nghĩ Barcelona vẫn là một đội trẻ, chúng tôi vẫn đang phát triển, tôi nghĩ chúng tôi đã tiến bộ".

HLV Xavi đã nhiều lần tuyên bố rằng ông cần phải giành được các danh hiệu trong mùa giải này để tiếp tục nắm quyền, sau khi Barcelona mua Kounde, Raphinha và Lewandowski vào mùa hè năm ngoái, đồng thời kích hoạt nhiều "đòn bẩy" tài chính khác nhau. Bằng cách bán bớt bản quyền truyền hình trong tương lai, chủ tịch Joan Laporta và hội đồng quản trị của ông đang đánh cược rằng thành công sẽ đến ngay lập tức để giảm bớt rủi ro.

Thật vậy, chỉ để thủng lưới 7 bàn sau 22 trận tại La Liga và bỏ xa đội nhì bảng Real Madrid 8 điểm, không còn nghi ngờ về việc Barcelona đang hồi sinh. Tuy nhiên, ở đấu trường châu Âu, nỗi đau của họ vẫn tiếp tục, để lọt lưới 16 bàn sau 8 trận tại Champions League và Europa League.

"Chúng tôi có cảm giác rằng đã tốt hơn nhiều so với mùa giải trước, và rõ ràng là toàn đội đã cố gắng hết sức. Chúng tôi đã đối đầu với Inter, Bayern Munich và M.U, những đối thủ lớn. Cuối cùng, chúng tôi không thể so sánh được với họ. Năm tới chúng tôi phải làm lại và điều quan trọng là chứng tỏ rằng có thể cạnh tranh ở châu Âu", HLV Xavi thừa nhận sau khi bị loại ở Europa League.

Trận đấu lớn tiếp theo của Barcelona là gặp kình địch Real Madrid trong trận bán kết lượt đi Cúp nhà vua Tây Ban Nha vào giữa tuần tới, và một lần nữa họ phải tự đứng dậy sau khi bị loại ở đấu trường châu Âu.