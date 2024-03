‘Hô biến’ làn da thâm sần trở nên mịn màng cùng kem trị sẹo Scar Esthetique

1. Vì sao nên chọn kem xóa mờ thâm, rỗ, lõm Scar Esthetique?

Sau khi cật lực "dẹp loạn" mụn bùng phát thì điều bạn phải xử lý tiếp theo chính là thâm mụn và sẹo rỗ. Và điều đáng lo ngại chính là một chu trình dưỡng da thông thường không đủ giúp làn da chúng ta phục hồi và lấp đầy sẹo. Dựa trên nguyên tắc tái tạo, làm đầy và dưỡng sáng, kem xóa mờ thâm, sẹo rỗ, lõm Scar Esthetique với sự kết hợp của nhiều thành phần nổi bật như:

"Bộ tứ" vitamin C, Glucosamine, Beta-Carotene, Coenzyme Q10 đều là những thành phần nổi bật trong chống ô xy hóa, cải thiện thâm và dưỡng sáng.

Các thành phần này có khả năng kích thích hoạt động sản sinh collagen tại vết sẹo nhờ vào bộ đôi Polypeptide và hành tây tím, bằng cách tăng cường tổng hợp Protein, xây dựng liên kết collagen và cấu trúc da.

Scar Esthetique được bổ sung thêm 23 dưỡng chất từ các loại chiết xuất tự nhiên như chiết xuất hành tây, rong biển, đáp ứng tốt tình trạng thâm mụn và sẹo rỗ bằng cách chống ô xy hóa, ngăn ngừa hình thành xơ sẹo, nâng đầy sẹo và cải thiện sắc tố.

Ngoài các vết thâm do mụn để lại, kem xóa mờ sẹo Scar Esthetique còn giải quyết các vết thâm từ nhiều nguyên nhân khác như thâm do côn trùng cắn, té xe, các vết xước do va quẹt, bỏng… Hiệu quả của kem mờ sẹo Scar Esthetique đã được chứng minh, theo báo cáo nghiên cứu của International Research Service, Inc tại Hoa Kỳ, sản phẩm đạt hiệu quả xóa mờ thâm mụn sau 4️ tuần và thu nhỏ sẹo rỗ/lõm sau 8️ tuần.

Vì vậy, việc bổ sung kem xóa mờ sẹo Scar Esthetique vào cuối chu trình chăm da sẽ giúp tối thiểu nguy cơ thâm và hình thành sẹo sau mụn. Các chuyên gia Rejuvaskin khuyến khích nên sử dụng Scar Esthetique ngay khi sẹo rỗ/thâm mụn mới xuất hiện, chưa hình thành xơ sẹo để đạt hiệu quả làm đầy sẹo cao nhất. Và phải chú ý ngăn ngừa mụn từ sớm để giảm nguy cơ sẹo rỗ trong tương lai.

Kem xóa mờ sẹo thâm, rỗ, lõm Scar Esthetique còn kết hợp được cùng các liệu pháp thẩm mỹ như Peel, ánh sáng xanh, laser để tối ưu kết quả điều trị thâm từ đó giúp vết thâm nhanh mờ hơn, trả lại làn da sáng mịn, rạng ngời.

Kem xóa mờ thâm, rỗ, lõm Scar Esthetique được sản xuất bởi thương hiệu dược mỹ phẩm đến từ Mỹ với hơn 30 năm kinh nghiệm. Các sản phẩm của Rejuvaskin luôn được nghiên cứu kỹ, kiểm định khắt khe bởi các chuyên gia, bác sĩ trước khi đến tay người tiêu dùng. Sản phẩm đã góp phần chữa lành hơn 4 triệu vết sẹo và có mặt tại hơn 70 quốc gia trên thế giới.

2. Cách sử dụng Scar Esthetique đơn giản xóa bay thâm, rỗ, lõm

Nhiều người lo lắng rằng sử dụng kem trị sẹo một thời gian dài mà không thấy cải thiện. Có nhiều nguyên nhân khiến việc sử dụng kem trị sẹo không hiệu quả như loại da, vết sẹo quá lâu, không sử dụng thường xuyên theo hướng dẫn, sử dụng không đúng sản phẩm trị sẹo...

Dưới đây là hướng dẫn cách sử dụng kem trị sẹo thâm, rỗ, lõm Scar Esthetique:

Bước 1: Rửa sạch và lau khô vùng da bị thâm hoặc sẹo rỗ, lõm.

Bước 2: Thoa một lượng kem mỏng lên da và massage nhẹ nhàng cho đến khi kem thẩm thấu hoàn toàn.

Bước 3: Sử dụng mỗi ngày từ 3-4 lần.

Lưu ý đối với những vết thâm hay vết sẹo, bạn nên che chắn kỹ càng, sử dụng kem chống nắng để bảo vệ da, tránh để ánh nắng mặt trời tiếp xúc khiến da thâm đen rất khó xử lý. Ngoài ra để đạt hiệu quả tối ưu nhất, bạn nên kiên trì sử dụng kem trị sẹo Scar Esthetique đều đặn 3-4 lần mỗi ngày, kết hợp các phương pháp chăm sóc da khác như tẩy tế bào chết, dưỡng ẩm…

3. Lưu ý khi sử dụng kem xóa mờ sẹo thâm, rỗ, lõm Scar Esthetique

Sẹo rỗ, thâm sau mụn luôn là nỗi ám ảnh của nhiều người, khiến họ mất đi sự tự tin. Kem trị sẹo Scar Esthetique được xem là "cứu cánh" cho làn da với khả năng làm mờ sẹo hiệu quả. Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng kem có thể khác nhau tùy thuộc vào cơ địa mỗi người.

Trước khi sử dụng cho toàn bộ khuôn mặt, bạn nên thử kem trên một vùng da nhỏ để kiểm tra khả năng thích ứng. Luôn đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo hiệu quả và an toàn.

Bên cạnh sử dụng kem trị sẹo, bạn có thể tham khảo các giải pháp chuyên sâu như cắt đáy, laser, peel TCA, lăn kim... để xử lý sẹo rỗ, thâm hiệu quả. Các phương pháp này sẽ phá bỏ "sẹo cũ", tạo thành "sẹo mới" và kích thích sản sinh collagen mới, giúp làm đầy sẹo mới hình thành.

Hãy sở hữu ngay kem trị sẹo Scar Esthetique để "hô biến" làn da mịn màng, không tỳ vết và tự tin khoe cá tính của bạn.