Hộ chiếu Mỹ lần đầu văng khỏi top 10 quyền lực nhất thế giới

Ba hộ chiếu châu Á hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng gồm: Singapore, với quyền miễn thị thực đến 193 điểm đến trên toàn thế giới; Hàn Quốc 190 điểm đến; và Nhật Bản, với 189 điểm đến. Trong khi đó, Mỹ tụt xuống vị trí thứ 12 trong bảng xếp hạng quý gần đây nhất, ngang bằng với Malaysia.

Công dân của cả hai quốc gia đều được miễn thị thực đến 180 trong số 227 quốc gia và vùng lãnh thổ được theo dõi bởi chỉ số này, được tạo ra bởi công ty tư vấn cư trú và quốc tịch toàn cầu Henley & Partners có trụ sở tại London, và sử dụng dữ liệu độc quyền từ Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế. Do Henley tính nhiều quốc gia có cùng điểm số vào một vị trí trong bảng xếp hạng, nên thực tế có 36 quốc gia xếp cao hơn Mỹ trong danh sách, theo CNN.

Trở lại năm 2014, Mỹ giữ vị trí số 1, và đến tháng 7 năm nay, nước này vẫn bám trụ trong top 10. Vậy điều gì đã dẫn đến sự tụt hạng này?

Hộ chiếu Mỹ rơi khỏi nhóm đầu quyền lực nhất thế giới

Đó là do một loạt thay đổi về quyền tiếp cận. Vào tháng 4, Brazil đã rút lại quyền miễn thị thực cho công dân Mỹ, Canada và Úc do thiếu sự tương hỗ. Trung Quốc đã đưa ra các chính sách chào đón hơn, miễn thị thực cho hàng chục quốc gia chủ yếu là châu Âu, bao gồm Đức và Pháp, nhưng Mỹ vẫn chưa đạt được mục tiêu. Papua New Guinea và Myanmar cũng đã điều chỉnh chính sách nhập cảnh, giúp tăng thứ hạng của các hộ chiếu khác trong khi làm giảm thứ hạng của Mỹ.

"Sức mạnh hộ chiếu Mỹ suy giảm trong thập kỷ qua không chỉ đơn thuần là sự xáo trộn thứ hạng mà nó còn báo hiệu một sự thay đổi căn bản trong động lực di chuyển toàn cầu và quyền lực mềm", Christian H. Kaelin, Chủ tịch Henley & Partners, cho biết trong một tuyên bố. "Các quốc gia cởi mở và hợp tác đang vươn lên, trong khi những quốc gia dựa vào đặc quyền trong quá khứ đang bị bỏ lại phía sau".

Hộ chiếu Anh, từng giữ vị trí hàng đầu trong bảng xếp hạng năm 2015, cũng đã tụt xuống vị trí thấp nhất từ trước đến nay, tụt hai bậc kể từ tháng 7, từ vị trí thứ 6 xuống thứ 8.

Trong thập kỷ suy giảm vừa qua của Anh và Mỹ, Trung Quốc đã có sự thăng tiến mạnh mẽ trên bảng xếp hạng, từ vị trí thứ 94 năm 2015 lên 64 vào năm 2025, được miễn thị thực vào thêm 37 quốc gia trong cùng thời gian đó.

Ở cuối danh sách, với vị trí thứ 106, Afghanistan vẫn đứng cuối bảng, với chỉ 24 điểm đến được miễn thị thực, ít hơn hai điểm so với đầu năm nay. Syria thứ 105 (với 26 điểm đến) và Iraq 104 (với 29 điểm đến).

Hộ chiếu quyền lực nhất năm 2025:

1.Singapore (193 điểm đến)

2.Hàn Quốc (190)

3.Nhật Bản (189)

4.Đức, Ý, Luxembourg, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ (188)

5.Áo, Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Ireland, Hà Lan (187)

6.Hy Lạp, Hungary, New Zealand, Na Uy, Bồ Đào Nha, Thụy Điển (186)

7.Úc, Cộng hòa Séc, Malta, Ba Lan (185)

8.Croatia, Estonia, Slovakia, Slovenia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Vương quốc Anh (184)

9.Canada (183)

10.Latvia, Liechtenstein (182)

11.Iceland, Lithuania (181)

12.Mỹ, Malaysia (180)