Hộ chiếu phổ thông gắn chip tính bảo mật cao hơn

Tuy nhiên, hộ chiếu gắn chip sắp tới chỉ cấp cho những công dân từ đủ 14 tuổi trở lên, dưới 14 tuổi sẽ cấp hộ chiếu không gắn chip bởi chưa đủ dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bảo mật cao, chống làm giả

Đại diện Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A08) Bộ Công an cho biết hộ chiếu gắn chip là một bước cải tiến mới. Trong chip điện tử lưu trữ thông tin được mã hóa của người mang hộ chiếu và chữ ký của người cấp. Việc triển khai cấp hộ chiếu loại mới này nhằm tạo thuận lợi cho công dân và nâng cao hiệu quả quản lý về hoạt động xuất nhập cảnh và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Người dân đi làm hộ chiếu hiện hành Trần Cường

Theo đại diện A08, từ ngày 1.3, các cơ quan xuất nhập cảnh của Bộ Công an và công an các địa phương sẽ đồng loạt triển khai tiếp nhận hồ sơ để cấp hộ chiếu gắn chip cho người dân. Hộ chiếu này hình thức cơ bản giống với mẫu hộ chiếu phổ thông không gắn chip được cấp trước đó, với bìa màu xanh tím than, các trang bên trong được in cảnh đẹp, di sản để quảng bá hình ảnh, văn hóa đất nước VN. Hộ chiếu gắn chip sẽ được in biểu tượng chip điện tử ở trang bìa đầu, bìa sau gắn chip điện tử để lưu trữ thông tin nhân thân và thông tin sinh trắc học (khuôn mặt, vân tay, mống mắt, nhóm máu...). Đây là đặc điểm để phân biệt 2 loại hộ chiếu nhanh nhất.

Về tính bảo mật, đại diện A08 cho hay hộ chiếu gắn chip sẽ có bảo mật cao hơn hộ chiếu giấy thông thường. Lý do, toàn bộ nội dung, hình ảnh in trong hộ chiếu được thực hiện bằng công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo an, chống nguy cơ làm giả và đạt tiêu chuẩn quốc tế. Chỉ khi công dân làm thủ tục, trình hộ chiếu và đưa vào máy đọc chip thì thông tin mới được hiển thị, chứ khó có thể lộ, lọt thông tin từ chip điện tử và hoàn toàn không bị định vị theo dõi.

Mẫu hộ chiếu gắn chip được cấp từ ngày 1.3 tới

Bộ Công an

"Thực tế hiện nay VN và các nước trên thế giới đang phải đối phó với tình trạng gia tăng sử dụng hộ chiếu, thị thực và các loại giấy tờ xuất nhập cảnh giả mạo để hoạt động phi pháp như: buôn lậu, di cư bất hợp pháp, khủng bố... Hộ chiếu gắn chip điện tử bảo vệ chủ trước nguy cơ bị lấy cắp thông tin cá nhân và tránh tình trạng bị làm giả", đại diện A08 cho hay.

Nhiều lợi ích được tích hợp

Theo đại diện A08, hộ chiếu gắn chip điện tử là định hướng trong tương lai, hơn 100 nước trên thế giới đã chuyển sang sử dụng loại hộ chiếu này. Hộ chiếu loại này còn giảm thời gian, công sức cho cán bộ kiểm soát xuất nhập cảnh thông qua việc tự động hóa đọc và xác định thông tin của hành khách chính xác, nhanh chóng hơn qua chip mà không cần phải kiểm tra toàn bộ 50 trang của hộ chiếu. Từ đó, việc làm thủ tục xuất nhập cảnh sẽ diễn ra nhanh chóng và dễ dàng hơn cho cả người dân và cán bộ kiểm soát.

Ngoài ra, đại diện A08 cho hay, người mang hộ chiếu gắn chip điện tử sẽ được ưu tiên hơn khi xét duyệt cấp thị thực nhập cảnh, bởi hiện nay rất nhiều nước đã dùng loại hộ chiếu này vì lưu trữ được nhiều thông tin theo một định dạng thống nhất.

Đừng vội đổ xô đi đổi hộ chiếu

Hộ chiếu gắn chip dự kiến sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người dân. Tuy nhiên, đại diện A08 khuyến cáo người dân không nên theo tâm lý đám đông mà đổ xô đi đổi hộ chiếu. Bởi các loại hộ chiếu phổ thông hiện hành của nước ta vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời gian được ghi bên trong. Hộ chiếu gắn chip hay không gắn chip đều có giá trị như nhau, dù cấp gắn chip nhưng cơ quan chức năng vẫn tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp cả mẫu không gắn chip.

"Chưa có quy định nào về việc phải đổi hộ chiếu mới. Do vậy, việc người dân đổ xô đi cấp, đổi hộ chiếu gắn chip trong thời gian tới sẽ gây áp lực rất lớn cho các cán bộ. Ngoài ra, hộ chiếu phổ thông không gắn chip vẫn còn giá trị sử dụng thì người dân không cần phải bỏ thời gian, công sức và tiền bạc để đi đổi hộ chiếu mới", đại diện A08 cho hay.

Dự kiến ngày 1.3 tới, Bộ Công an sẽ triển khai cấp hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử cho công dân VN song song với hộ chiếu phổ thông không gắn chip

ĐÀO NGỌC THẠCH

Theo ghi nhận của Thanh Niên, mặc dù cuối tuần nhưng từ sáng sớm 25.2, phòng tiếp nhận hồ sơ cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.Hà Nội tại 44 Phạm Ngọc Thạch (Q.Đống Đa, Hà Nội) gần như đã kín ghế.

Bà Nguyễn Minh Phương (56 tuổi, quê H.Thủy Nguyên, Hải Phòng) cho biết, hộ chiếu của bà hết thời hạn, nhưng đầu tháng tới, bà được con về đón sang Nhật thăm cháu nên phải đi xin cấp lại. "Các cán bộ nói dù cấp mẫu có chip nhưng loại không có chip vẫn được cấp song song, ngoài ra giá trị không có gì khác nhau nên tôi không quá băn khoăn", bà Phương cho hay.

Sẵn sàng để không bị động, sai sót

Đại diện A08 cho hay để chuẩn bị cho đợt cấp hộ chiếu mẫu mới, A08 và các đơn vị quản lý xuất nhập cảnh trên cả nước đã chuẩn bị rất kỹ, từ cơ sở vật chất cho đến kỹ thuật, con người. Ngoài ra, để tránh gặp lỗi như trước đó, các cơ quan chuyên môn đã rà soát toàn bộ từ thông tin, mẫu mã rất kỹ, đồng thời thẩm định đầy đủ.

Tại Hà Nội, các cán bộ đã được tập huấn kỹ về kế hoạch cấp hộ chiếu gắn chip sắp tới. Ngoài ra, một khu vực riêng cấp hộ chiếu gắn chip cũng được bố trí để tiếp nhận hồ sơ trực tiếp của người dân tại trụ sở. Các cán bộ nơi đây cho hay vẫn sẽ cấp song song 2 loại hộ chiếu và tạm thời chưa khuyến khích người dân ồ ạt đi đổi loại hộ chiếu mới, nên sử dụng hộ chiếu cũ đến hết thời hạn ghi bên trong. Đồng thời, trước cửa trụ sở của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.Hà Nội đã dán hướng dẫn người dân đăng ký cấp hộ chiếu gắn chip thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia; khuyến khích người dân làm theo để giảm thời gian đi lại cũng như chi phí.

Liên quan vấn đề cấp hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho hay đơn vị đã chuẩn bị kỹ các điều kiện về máy móc, trang bị kỹ thuật, nhân lực để tiếp nhận hồ sơ. Thời gian gần đây, các cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang phải tăng ca, làm thêm ngoài giờ cả ngày nghỉ để giải quyết những hồ sơ cấp hộ chiếu; đồng thời tập huấn, chuẩn bị tất cả cho nhiệm vụ cấp hộ chiếu gắn chip sắp tới.



Đã trang bị tốt cơ sở vật chất Ngày 25.2, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA08) Công an TP.HCM cho biết đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để triển khai nhận hồ sơ cấp hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử từ ngày 1.3. Đại tá Lê Hồng Thái, Phó cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A08) - Bộ Công an, cho hay để việc cấp hộ chiếu gắn chip điện tử diễn ra thuận lợi, thiếu tướng Phạm Đăng Khoa (Cục trưởng A08) chỉ đạo các bộ phận chức năng xây dựng các phương án, kế hoạch nhằm thực hiện tốt, đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu và tiến độ đặt ra. Đến nay A08 đã có đầy đủ trang thiết bị tốt, hệ thống thiết bị thu nhận vân tay đã chuẩn bị sẵn sàng, hệ thống máy in hộ chiếu gắn chip điện tử được đội ngũ chuyên gia kiểm tra kỹ càng, đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật khắt khe. Từ ngày 20.2, các hệ thống đã được vận hành thử nghiệm. A08 cũng tập trung huy động tối đa nguồn nhân lực, trang thiết bị máy móc để tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp hộ chiếu gắn chip.

Ngọc Lê