Hộ chính sách, người khuyết tật được tặng smartphone để chuyển đổi số

Dịp này, Viettel Đà Nẵng tặng 50 điện thoại thông minh (smartphone) trị giá 100 triệu đồng cho hộ gia đình chính sách, người khuyết tật tại Q.Ngũ Hành Sơn, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia chuyển đổi số, thụ hưởng các tiện ích công nghệ của TP.Đà Nẵng.



Mỗi hộ gia đình chính sách, người khuyết tật chưa có smartphone trên địa bàn Q.Ngũ Hành Sơn sẽ được tặng 1 điện thoại Samsung A03 Core Đồng, tặng 1 sim và hỗ trợ đăng ký thông tin thuê bao, tặng gói cước…

Đây là hoạt động nằm trong chương trình phổ cập smartphone cho người dân TP.Đà Nẵng, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

UBND Q.Ngũ Hành Sơn và Viettel Đà Nẵng ký kết triển khai chuyển đổi số NGUYỄN TÚ

Dịp này, Viettel Đà Nẵng và UBND Q.Ngũ Hành Sơn ký kết các nội dung hợp tác chuyển đổi số như cấp miễn phí chữ ký số cho công chức, người dân thực hiện giao dịch trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia cũng như TP.Đà Nẵng; cung cấp tổng đài ảo, trợ lý ảo, phòng họp trực tuyến...

Ông Tạ Tự Bình, Phó chủ tịch UBND Q.Ngũ Hành Sơn, cho biết bên cạnh hỗ trợ người dân về phương tiện, chính quyền quận đã hướng dẫn các phường lập 258 tổ công nghệ số cộng đồng tại các khu dân cư để giúp người dân làm quen với chuyển đổi số, nhất là các hộ vừa được trang bị smartphone.

Ông Tạ Tự Bình, Phó chủ tịch UBND Q.Ngũ Hành Sơn, trao smartphone cho em Bùi Khắc Thiện (15 tuổi, học sinh Trường THPT Ngũ Hành Sơn) NGUYỄN TÚ

Bên cạnh đồng bộ cơ sở dữ liệu để nâng cao chất lượng dịch vụ công, thời gian qua Q.Ngũ Hành Sơn đã triển khai nhiều mô hình thiết thực về chuyển đổi số, mang lại tiện ích cho tổ chức, cá nhân.



"Tại Q.Ngũ Hành Sơn đã có mô hình chuyển đổi số ứng dụng công nghệ blockchain với sản phẩm đá mỹ nghệ ở làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước để nâng cao độ nhận diện, tăng giá trị sản phẩm và lan tỏa toàn cầu; thanh toán không tiền mặt tại khu phố du lịch An Thượng, các chợ và người hưởng chính sách an sinh xã hội. Trung tâm Y tế Q.Ngũ Hành Sơn cũng đã tích hợp khám sức khỏe và đăng ký cấp đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến mức độ 4 từ hạng B2 lên Cổng dịch vụ công quốc gia", ông Tạ Tự Bình chia sẻ.