Hồ chứa nước ngọt Cà Mau 4 lần điều chỉnh đội vốn 64 tỉ đồng

Đã nghiệm thu khoảng 82% khối lượng hợp đồng

Ngày 9.4, tại buổi họp báo và giao ban báo chí quý 1/2024, ông Phan Hoàng Vũ, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Cà Mau thông tin, công trình hồ chứa nước ngọt ở Cà Mau sau 4 lần điều chỉnh vốn tăng từ 184 tỉ đồng lên 248 tỉ.

"Giá trị hợp đồng công trình sau 4 lần điều chỉnh là 248 tỉ đồng (sử dụng toàn bộ bằng vốn vay ODA), không vượt tổng mức đầu tư được duyệt", ông Vũ nói.

Hồ chứa nước ngọt của tỉnh Cà Mau, sau 4 lần điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng từ 184 tỉ lên 248 tỉ đồng G.B

Ông Vũ giải thích, nguyên nhân điều chỉnh vốn công trình hồ nước ngọt là do điều chỉnh thiết kế cho phù hợp yêu cầu khai thác sử dụng; tăng quy mô mặt đường quanh hồ từ 3 m lên 5 m; phát sinh đường đấu nối từ hồ đến đường U Minh - Khánh Hội; phát sinh lát mái bằng rọ đá quanh hồ; điều chỉnh chỉ số giá xây dựng (Pn); xây lại định mức xây dựng cho đúng thực tế thi công.

Đến nay, khối lượng công trình hoàn thành đã nghiệm thu khoảng 82% khối lượng hợp đồng, tương đương 202 tỉ đồng và đã thanh toán cho nhà thầu 187 tỉ đồng. Công trình sẽ hoàn vào ngày 30.5 tới. Công trình sẽ hoàn thành trước thời gian Thủ tướng chính phủ cho phép gia hạn trước 1 tháng.

Được biết, công trình đã cho gia hạn 2 lần. Theo kế hoạch ban đầu, thời gian thi công hồ nước là 22 tháng (khởi công tháng 1.2021, hoàn thành ngày 31.12.2022), tuy nhiên do yêu cầu nhà tài trợ về lấy thêm mẫu nước khu vực hồ để thí nghiệm đủ mùa mưa và mùa khô trong năm 2021, do đó thời gian thi công bị mất hết 1 năm để thực hiện công tác này.

Ngoài ra, trong thời gian thực hiện hợp đồng, do ảnh hưởng địa chất (nền đất rất yếu, thời tiết bất thường, khan hiếm vật tư, vật liệu và phải thực hiện điều chỉnh thiết kế để phù hợp hiện trường, vận hành khai thác sau này...), Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho phép gia hạn kéo dài thời gian thi công đến ngày 30.5.2024.

G.B

Gia hạn hợp đồng do yếu tố khách quan

Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên về việc đơn vị thi công có bị chế tài nhưng nhiều lần trễ tiến độ, ông Vũ thông tin: "Việc phải thực hiện gia hạn hợp đồng phần lớn là do yếu tố khách quan, bất khả kháng, không do lỗi của đơn vị thi công, do đó chủ đầu tư không xử phạt đơn vị thi công".

Công trình xây dựng hồ chứa nước ngọt (gói thầu xây lắp số 67) thuộc Tiểu Dự án 8 "Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng, chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm - rừng vùng ven biển tỉnh Cà Mau" được khởi công ngày 8.1.2022, do Sở NN-PTNT Cà Mau làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là liên danh Công ty CP xây dựng thương mại Thới Bình và Công ty CP xây dựng thủy lợi Cà Mau; Ban quản lý Dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau là đơn vị giám sát dự án.

Cũng liên quan vốn của dự án trên, trước đó, ngày 5.3, ông Nguyễn Văn Sol, Giám đốc Ban quản lý Dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau, có văn bản trả lời PV Thanh Niên, cho biết giá trị hợp đồng sau các lần điều chỉnh vốn là 234 tỉ đồng.



Văn bản trả lời của ông Sol cũng thừa nhận, năm 2023, trong thời gian dùng thiết bị đầm, cố kết đất đắp bờ hồ đạt độ chặt thiết kế, tạo ta luy mái hồ, tại 2 vị trí dọc bờ hồ bị lún khoảng 30 - 40 cm so với mặt đất tự nhiên. "Đây là hiện tượng bình thường trong thi công, đặc biệt là công tác đào đắp đất (bờ hồ sẽ ổn định sau khi đất cố kết). Ban ODA và NGO đã phối hợp với đơn vị thi công, tư vấn giám sát thi công, tư vấn thiết kế báo cáo chủ đầu tư, tổ chức khảo sát hiện trường xác định phạm vi, sửa chữa hoàn thiện sau khi hoàn thành toàn bộ hạng mục này", văn bản nêu rõ.