Ho dai dẳng, tưởng bệnh nặng, không ngờ thủ phạm là hạt trái cây

Gần một năm nay, ông K. đã tìm đến nhiều cơ sở y tế khác nhau để thăm khám và điều trị về tình trạng ho kéo dài của mình nhưng bệnh vẫn không cải thiện. Một tháng gần đây, các triệu chứng ngày càng diễn tiến nặng, ông liên tục đau ngực, ho nhiều, ho dai dẳng, sốt cao và buồn nôn.

Lo lắng trước diễn biến sức khỏe ngày càng xấu của ông K., gia đình đã quyết định đưa ông đến Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Long An để thăm khám chuyên sâu, với hy vọng tìm ra chính xác nguyên nhân để điều trị dứt điểm.

Tại phòng khám khoa Nội tổng quát, các bác sĩ tiến hành chụp CT scanner lồng ngực, kết quả cho thấy có dị vật hình bầu dục, kích thước khoảng 5,5 x 7,0 x 14,5 mm nằm trong phế quản gốc bên phải, nghi ngờ là một loại hạt trái cây mắc kẹt từ lâu. Ngay lập tức, người bệnh được chỉ định nội soi phế quản để gắp dị vật, tránh để lâu gây biến chứng nặng nề cho đường hô hấp.

Ngày 10.8, bác sĩ chuyên khoa 1 Trương Minh Hiếu, Trưởng khoa Nội soi của bệnh viện cho biết, dị vật là một hạt trái cây màu đen, trơn nhẵn, nằm sâu trong phế quản gốc bên phải. Bao quanh hạt là lớp màng trắng, vùng niêm mạc xung quanh phù nề, dễ chảy máu. Do đặc điểm dị vật trơn, dẹt và nằm sâu nên việc gắp ra ngoài gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp nhịp nhàng của ê kíp nội soi, các bác sĩ đã thành công đưa dị vật ra ngoài an toàn mà không gây tổn thương đến các cơ quan lân cận.

Sau thủ thuật, các triệu chứng ho, đau tức ngực và khó thở của bệnh nhân đã thuyên giảm rõ rệt. Ông K. tiếp tục được theo dõi và điều trị tình trạng viêm phổi tại khoa Nội tổng quát. Sau hơn một tuần điều trị tích cực, sức khỏe ổn định và ăn uống trở lại bình thường, ông được xuất viện về với gia đình.

Hạt trái cây sau khi được gắp ra khỏi phế quản người bệnh ẢNH: BSCC

Không chủ quan khi ho dai dẳng

"Trường hợp này đặc biệt ở chỗ người bệnh không hề biết mình từng bị hóc dị vật, dẫn đến chủ quan, không đi khám ngay. Tới lúc có triệu chứng ho dai dẳng thì việc thăm khám cũng không được thực hiện chuyên sâu nên không tìm được nguyên nhân chính xác. Nếu tiếp tục để lâu, dị vật có thể bám chắc và sâu hơn gây nên hậu quả nặng nề như nhiễm trùng đường hô hấp, áp xe phổi, tràn mủ màng phổi, giãn phế quản... Tất cả những biến chứng này không chỉ gây khó khăn cho việc điều trị mà còn ảnh hưởng lâu dài tới chức năng hô hấp của người bệnh về sau", bác sĩ Nguyễn Văn Chiến (Khoa Nội tổng quát - Nội hô hấp) chia sẻ.

Thời gian qua, bệnh viện trên đã tiếp nhận nhiều ca bệnh liên quan đến hóc dị vật đường thở và đường tiêu hóa, điển hình như mảnh xương, viên thuốc, hạt trái cây hay những vật thể nhỏ dễ nuốt phải. Đây là tình trạng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nguy hiểm, đặc biệt ở trẻ nhỏ và người cao tuổi - những đối tượng dễ gặp tai nạn khi ăn uống.

Để phòng ngừa hóc dị vật, người dân cần cẩn trọng trong quá trình ăn uống, ăn chậm rãi, nhai kỹ, tránh vừa ăn vừa nói chuyện hoặc cười đùa. Trong trường hợp không may nuốt phải dị vật, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế uy tín để được xử lý kịp thời và an toàn. Tuyệt đối không áp dụng mẹo dân gian hay tự ý móc họng tại nhà, vì có thể khiến dị vật mắc sâu hơn hoặc gây tổn thương nghiêm trọng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.