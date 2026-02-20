Hồ Đông Quan - Đoàn Thế Vinh trổ tài làm thơ chúc tết khiến trường 'bật ngửa'

Hồ Đông Quan và Đoàn Thế Vinh là khách mời tập 3 của series Cùng sao tâm tình đón tết Ảnh: FBNV

Trong tập 3 của series Cùng sao tâm tình đón tết do Báo Thanh Niên thực hiện, Hồ Đông Quan và Đoàn Thế Vinh xuất hiện với hình ảnh đầy năng lượng, mang đến bầu không khí rộn ràng những ngày đầu xuân. Không chỉ chia sẻ về hành trình làm nghề trong năm qua, cả hai còn khiến khán giả bất ngờ khi ngẫu hứng trổ tài làm thơ ngay tại trường quay.

Bên cạnh những phút trải lòng về chuyện nghề, những kế hoạch và dự định cho năm mới, Hồ Đông Quan và Đoàn Thế Vinh còn hào hứng tham gia loạt minigame của chương trình. Đặc biệt, màn “xuất khẩu thành thơ” đầy ứng biến của bộ đôi pha chút hài hước khiến ê-kíp cười nghiêng ngả.

Nhìn lại năm 2025, Hồ Đông Quan cho biết đây là khoảng thời gian anh thử sức với nhiều vai trò mới, từ hoạt động nghệ thuật đến các dự án cá nhân. Trong khi đó, Đoàn Thế Vinh cũng xem năm qua là cột mốc đáng nhớ khi được góp mặt trong các dự án phim như Lật mặt 8: Vòng tay nắng, Ba bích… Theo nam diễn viên, đây chính là cơ hội quý giá để va chạm, tích lũy kinh nghiệm và từng bước trưởng thành hơn trong tư duy nghề nghiệp lẫn định hướng phát triển lâu dài.

Nói về tết, cả hai đều chung quan điểm đây là dịp tạm gác lại nhịp sống bận rộn, trở về với gia đình và tái tạo năng lượng cho hành trình mới. Nếu Hồ Đông Quan bật mí sẽ dành nhiều thời gian bên người thân, thì Đoàn Thế Vinh cho biết anh đã tự đặt ra những mục tiêu rõ ràng cho năm mới, xem đó như lời hứa với chính mình.

Hồ Đông Quan và Đoàn Thế Vinh trổ tài làm thơ chúc tết khiến trường quay rộn ràng

Đoàn Thế Vinh sinh năm 1999, quê Gia Lai (Bình Định cũ), từng theo học tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM trước khi quyết định rẽ hướng sang con đường nghệ thuật. Năm 19 tuổi, anh theo đuổi vai trò vũ công, biên đạo chuyên nghiệp và dần khẳng định dấu ấn cá nhân qua nhiều sân khấu biểu diễn. Bên cạnh đó, Đoàn Thế Vinh còn được biết đến là nhà sáng tạo nội dung nổi bật trên TikTok với hơn 1 triệu tài khoản theo dõi, gây ấn tượng qua các video vũ đạo và phim ngắn mang màu sắc trẻ trung, sáng tạo. Ở lĩnh vực phim ảnh nam diễn viên từng gây chú ý với dự án của đạo diễn Lý Hải - Lật mặt 8: Vòng tay nắng.

Trong khi đó, Hồ Đông Quan sinh năm 1999, quê Cà Mau (Bạc Liêu cũ), tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế TP.HCM trước khi bén duyên nghệ thuật. Anh ghi dấu tại nhiều sân chơi khi là Quán quân Hipfest 2021, Top 8 Vietnamese University Games 2019… và gây chú ý khi tham gia chương trình Tân binh toàn năng. Nam nghệ sĩ 9X cũng mạnh dạn thử sức ở các đấu trường quốc tế như Chuang Asia SS2 và Boys II Planet, song chưa có cơ hội tiến sâu. Ngoài vũ đạo, Hồ Đông Quan còn lấn sân diễn xuất khi góp mặt trong các dự án điện ảnh như Lật mặt 8: Vòng tay nắng, Mùa sao đầu tiên…