Hồ Đức Vĩnh mở quán phở bình dân sau 8 năm từ giã sàn diễn

Sau quãng thời gian ấp ủ, Hồ Đức Vĩnh chính thức khai trương quán phở bình dân tại phường An Khánh (TP.HCM). Cơ sở kinh doanh của nam người mẫu có mặt bằng rộng rãi, với khoảng 10 bàn, phục vụ 2 món chính là phở bò và phở gà. Dù bận rộn với công việc riêng nhưng Hồ Đức Vĩnh vẫn dành sự tâm huyết cho dự án kinh doanh mới. Anh nhận được sự ủng hộ của bạn bè, đồng nghiệp cho lần rẽ hướng này.

Hình ảnh giản dị của người mẫu Hồ Đức Vĩnh phía sau ánh đèn sân khấu Ảnh: Anh Thư

Hồ Đức Vĩnh nói về màn rẽ hướng trong kinh doanh

Với nam người mẫu, việc khai trương quán phở không chỉ bắt đầu một công việc kinh doanh mới, mà còn là cơ hội để anh viết tiếp hành trình cuộc sống theo một cách khác. Hồ Đức Vĩnh chia sẻ: “Sau những năm tháng gắn bó với nghệ thuật và nhận được nhiều sự yêu thương, ủng hộ từ khán giả, tôi muốn thử sức ở một lĩnh vực mới, trực tiếp tham gia vào công việc hằng ngày, từ chăm chút món ăn, phục vụ khách đến lắng nghe những góp ý thực tế”.

Với cơ sở kinh doanh mới, Hồ Đức Vĩnh mong muốn xây dựng một quán phở bình dân, chỉn chu và gần gũi. Theo tiết lộ, các món ở quán có giá dao động khoảng 55.000 đồng, được nam người mẫu hướng đến đối tượng khách hàng là người dân trong khu vực, người đi làm và những thực khách yêu thích phở.

“Với tôi, bình dân không có nghĩa là làm qua loa, mà càng phải chú trọng chất lượng món ăn, nguyên liệu và cách phục vụ để khách hàng hài lòng”, anh bày tỏ quan điểm.

Việc chăm chút cho quán phở trở thành niềm vui ở thời điểm hiện tại của người mẫu Hồ Đức Vĩnh Ảnh: Anh Thư

Không chỉ nhận được sự ủng hộ từ bạn bè, đồng nghiệp, Hồ Đức Vĩnh còn được tiếp thêm tinh thần từ chính đấng sinh thành. Người mẫu 8X bộc bạch thêm: “Trong hành trình này, mẹ tôi cũng là người đồng hành cùng tôi, góp sức bằng kinh nghiệm nấu phở và cùng tôi hoàn thiện hương vị gần gũi với khẩu vị người dân TP.HCM. Tôi mong muốn mỗi tô phở đều được chuẩn bị chỉn chu, giữ vững chất lượng và mang đến sự hài lòng cho thực khách”.

Hồ Đức Vĩnh sinh năm 1984, vào nghề người mẫu từ năm 2002 nhờ sở hữu chiều cao nổi bật 1,87 m cùng vẻ ngoài điển trai. Trong hành trình làm nghề, anh từng gặt hái những thành tích ấn tượng, trong đó có giải vàng Siêu mẫu Việt Nam khu vực TP.HCM năm 2003. Năm 2007, Hồ Đức Vĩnh là đại diện Việt Nam tranh tài ở cuộc thi Nam vương Thế giới. Năm 2018, anh tuyên bố từ giã sàn diễn, chuyển sang kinh doanh. Cựu người mẫu lập đội bóng FC nghệ sĩ, tham gia làm giám khảo một số cuộc thi, truyền kinh nghiệm cho các hậu bối.

Chia sẻ về cuộc sống ở tuổi 42, Hồ Đức Vĩnh cho biết sau chặng đường miệt mài làm nghề, niềm vui hiện tại của anh đến từ những điều giản dị: thấy khách ăn ngon, hài lòng, muốn quay lại và mỗi ngày có thêm những thực khách mới biết đến quán. “Đó cũng chính là động lực để tôi tiếp tục chăm chút cho quán mỗi ngày”, cựu người mẫu bộc bạch.