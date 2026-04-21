Hộ kinh doanh chuyển mình cùng giải pháp từ ngân hàng

Từ quán nhỏ mặt ngõ, đến cửa hàng phố lớn và bài toán quản lý dòng tiền

Ba năm trước, Doru (Hoàng Cầu, Hà Nội) chỉ là một quán mì bò nhỏ nằm trong ngõ, vận hành theo cách quen thuộc của nhiều hộ kinh doanh: ghi chép sổ tay, quản lý doanh thu thủ công và sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền từ khách. Mô hình này đủ linh hoạt khi quy mô còn nhỏ, nhưng bắt đầu bộc lộ hạn chế khi lượng khách tăng lên.

Doanh thu đến từ nhiều nguồn khác nhau, từ tiền mặt tại quán đến chuyển khoản ngân hàng, dần trở nên khó kiểm soát khi tất cả bị trộn lẫn trong một hệ thống ghi chép rời rạc. Việc tổng hợp cuối ngày không còn đơn giản, sai sót xuất hiện thường xuyên, trong khi chủ quán không có một bức tranh tổng thể để đánh giá hiệu quả kinh doanh.

"Áp lực thực sự xuất hiện khi các quy định về thuế và quản lý tài khoản kinh doanh bắt đầu được siết chặt. Yêu cầu kê khai doanh thu minh bạch khiến cách làm cũ không còn phù hợp. Thời gian dành cho việc xử lý số liệu tăng lên, trong khi rủi ro sai sót và nguy cơ bị truy thu thuế trở thành mối lo hiện hữu. Mình buộc phải thay đổi", chị Lê Thị Thanh Huyền, co-founder Doru, chia sẻ.

Doru chuẩn hóa vận hành cùng các giải pháp từ VPBank

Bước ngoặt đến khi Doru quyết định chuyển sang quản lý bài bản hơn với sự hỗ trợ từ VPBank. Việc mở tài khoản riêng cho hộ kinh doanh giúp tách bạch tài chính, kiểm soát dòng tiền minh bạch hơn, đồng thời kết nối các công cụ hỗ trợ như thông báo giao dịch và kê khai thuế điện tử. Nhờ đó, Doru không chỉ tối ưu vận hành mà còn có nền tảng vững chắc để mở rộng quy mô, từ một quán nhỏ trong ngõ tiến ra mặt phố.

Câu chuyện của Doru không phải cá biệt. Đây đang là hành trình chung của rất nhiều hộ kinh doanh khi bước vào giai đoạn chuyển đổi tất yếu.

Ngân hàng "ra chợ" đồng hành cùng hộ kinh doanh

Trong khi việc mở tài khoản trực tuyến đã trở nên quen thuộc, nhu cầu được tư vấn trực tiếp, sát với thực tế kinh doanh lại ngày càng rõ nét. Từ cuối tháng 2/2026, VPBank đã triển khai chuỗi hoạt động trực tiếp tại các chợ truyền thống và khu vực kinh doanh ở nhiều địa phương, đưa tư vấn tài chính đến gần hơn với khách hàng hộ kinh doanh sau những thay đổi của các quy định mới về chính sách thuế, quản lý thuế của nhà nước.

Hình ảnh cán bộ ngân hàng xuất hiện tại chợ Hôm - một khu chợ lâu đời tại Hà Nội với hàng trăm hộ kinh doanh trong lĩnh vực may mặc, thực phẩm, đồ gia dụng, bước đầu đã tạo sự chú ý và thu hút sự quan tâm của nhiều tiểu thương. Thay vì những khái niệm khô khan, các thông tin về quy định mới, về việc tách bạch tài khoản hay kê khai thuế được giải thích trực tiếp, gắn với tình huống thực tế. Hơn nữa, hộ kinh doanh không phải "dứt việc" đi để tìm hiểu mà cán bộ ngân hàng VPBank đến tận nơi giải thích, hỗ trợ và đồng hành.

Chị Nguyễn Thị Lan, một tiểu thương bán quần áo tại đây, cho biết ban đầu khá băn khoăn khi nghe đến việc phải mở tài khoản riêng cho hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, sau khi được tư vấn, chị hiểu rõ hơn vai trò của việc tách bạch dòng tiền, đặc biệt trong việc làm việc với cơ quan thuế. Các giải pháp của VPBank như thanh toán QR hay thiết bị thông báo biến động số dư bằng âm thanh cũng giúp việc bán hàng thuận tiện hơn.

Cán bộ nhân viên VPBank giải đáp các vấn đề thắc mắc của hộ kinh doanh tại chợ Cái Răng - TP.Cần Thơ

Tại TP.HCM và TP.Cần Thơ, hoạt động tương tự diễn ra tại các chợ tập trung đông đảo hộ kinh doanh bán buôn và bán lẻ như chợ Bình Tân, chợ Tân Định, chợ Cái Răng. Không chỉ tập trung ở các thành phố lớn, tại các địa bàn tỉnh, VPBank cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động tư vấn đến cá nhân kinh doanh và hộ kinh doanh để nắm bắt quy định và kịp thời tuân thủ.

Việc ngân hàng chủ động "ra chợ" cho thấy cách tiếp cận mới trong hỗ trợ hộ kinh doanh: thay vì chờ khách hàng tìm đến, các giải pháp được mang đến tận nơi, gắn với nhu cầu thực tế và hành vi kinh doanh hàng ngày. Từ đó, từ bài toán phải thực thi để tuân thủ, sự thay đổi này đã được hiểu đúng ý nghĩa là đồng hành giúp các hộ kinh doanh, tiểu thương, cá nhân kinh doanh bước vào quá trình kinh doanh chuyên nghiệp, bài bản và bền vững hơn.

Từ giải pháp riêng lẻ đến hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện

Song song với hoạt động tại cộng đồng, VPBank cũng mở rộng hợp tác với cơ quan thuế tại 34 tỉnh, thành phố nhằm tăng cường hỗ trợ hộ kinh doanh thích ứng với cơ chế quản lý mới. Đây được xem là bước đi quan trọng trong việc kết nối giữa chính sách và thực tiễn triển khai.

Trên nền tảng đó, ngân hàng phát triển bộ giải pháp số tích hợp theo hướng "all-in-one", cho phép hộ kinh doanh ghi nhận doanh thu, quản lý dòng tiền và thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến kế toán, hóa đơn điện tử, chữ ký số và kê khai thuế trên cùng một hệ thống. Việc tập trung toàn bộ công cụ trên một nền tảng giúp giảm đáng kể chi phí triển khai, đồng thời hạn chế sai sót do thao tác thủ công.

Đi kèm với đó là loạt ưu đãi hấp dẫn như tặng tài khoản số đẹp trị giá đến 22 triệu cho khách hàng mở tài khoản hộ kinh doanh, ưu đãi loa Soundbox thông báo biến động số dư khi đạt đủ điều kiện, tặng bộ QR mẫu mã đa dạng và hoàn tiền đến 400.000 đồng khi đạt điều kiện duy trì số dư. Khách hàng cũng có cơ hội nhận loạt voucher ưu đãi từ đối tác uy tín của VPBank trong nhiều lĩnh vực như kế toán MISA, BE, LYNKID và BETA CINEMA. Nếu là cá nhân kinh doanh, khi mở tài khoản và liên kết ETax sẽ được miễn phí chọn Tài khoản số đẹp theo số điện thoại, ngày sinh, ngày kỷ niệm... miễn phí mọi giao dịch chuyển tiền online, miễn phí rút tiền tại các ATM toàn quốc; đặc biệt, tính năng Super Sinh Lời với lãi suất vượt trội sẽ giúp tối ưu tiền nhàn rỗi trong tài khoản.

Trong giai đoạn chuyển đổi hiện nay, việc chủ động thay đổi cách quản lý, kết hợp với sự hỗ trợ từ các tổ chức tài chính, đang giúp hộ kinh doanh từng bước thích ứng với môi trường kinh doanh mới. Những câu chuyện như Doru hay các tiểu thương tại chợ truyền thống cho thấy, khi có công cụ phù hợp và hướng dẫn cụ thể, quá trình chuyển đổi hoàn toàn có thể trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả hơn.