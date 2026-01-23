Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Hộ kinh doanh xuất hóa đơn lúc nào để tránh bị xử phạt vi phạm hành chính

Nguyên Nga
Nguyên Nga
23/01/2026 12:57 GMT+7

Thuế tỉnh Quảng Trị vừa có hướng dẫn xuất hóa đơn đúng thời điểm nhằm tránh rủi ro, tránh bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn theo Nghị định 310/2025.

Theo cơ quan thuế, Nghị định số 70/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2020 của Chính phủ đã quy định rõ ràng, chặt chẽ hơn về thời điểm lập hóa đơn đối với từng loại hình hoạt động.

Tuy vậy, với người nộp thuế phải đặc biệt lưu ý: Đối với việc bán hàng hóa, phải lập hóa đơn ngay khi chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng, không phụ thuộc việc đã thu tiền hay chưa. Lưu ý này có thể hiểu bán hàng thì phải xuất hóa đơn ngay sau đó, cho dù bên mua hàng trả hết tiền hay còn nợ.

Thứ 2, với người cung cấp dịch vụ, phải lập hóa đơn khi hoàn thành việc cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu tiền hay chưa. Trường hợp thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì tại thời điểm lập hóa đơn, phải lập hóa đơn ngay tại thời điểm thu tiền.

Hộ kinh doanh xuất hóa đơn lúc nào để tránh bị xử phạt vi phạm hành chính- Ảnh 1.

Đối với việc bán hàng hóa, phải lập hóa đơn ngay khi chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng, không phụ thuộc việc đã thu tiền hay chưa

ẢNH: NG.NGA

 

Trường hợp ngoại lệ, tức là chưa cần lập hóa đơn khi thu tiền đặt cọc/tạm ứng, xảy ra với các dịch vụ đặc thù như kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng.

Với điện, nước, viễn thông, logistics… chậm nhất ngày 7 của tháng sau tháng phát sinh dịch vụ hoặc không quá 7 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ quy ước.

Ngoài ra, với vé máy bay bán trên hệ thống thương mại điện tử/ website, chậm nhất không quá 5 ngày kế tiếp kể từ ngày chứng từ dịch vụ vận tải hàng không xuất ra.

Cơ quan thuế lưu ý, lập hóa đơn sai thời điểm là hành vi vi phạm, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn và ảnh hưởng đến chi phí được trừ khi quyết toán thuế; khuyến nghị người nộp thuế cần rà soát lại quy trình xuất hóa đơn; xuất hóa đơn đúng - đủ - kịp thời theo quy định mới, đồng thời chủ động cập nhật chính sách để hạn chế rủi ro pháp lý về thuế.

Hộ kinh doanh xuất hóa đơn lúc nào để tránh bị xử phạt vi phạm hành chính- Ảnh 2.

Bản tóm tắt hướng dẫn về hóa đơn quy định tại Nghị định 310 của Thuế tỉnh Quảng Trị

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

 

Tin liên quan

Hộ kinh doanh lúng túng với sổ sách kế toán

Hộ kinh doanh lúng túng với sổ sách kế toán

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 152/2025 hướng dẫn kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh với đầy đủ biểu mẫu, nhưng nhiều hộ vẫn loay hoay, lúng túng khi thực hiện.

Khám phá thêm chủ đề

Hóa đơn Thuế bán hàng hộ kinh doanh Thuế Quảng Trị Nghị định 310
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận