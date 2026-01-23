Hộ kinh doanh xuất hóa đơn lúc nào để tránh bị xử phạt vi phạm hành chính

Theo cơ quan thuế, Nghị định số 70/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2020 của Chính phủ đã quy định rõ ràng, chặt chẽ hơn về thời điểm lập hóa đơn đối với từng loại hình hoạt động.

Tuy vậy, với người nộp thuế phải đặc biệt lưu ý: Đối với việc bán hàng hóa, phải lập hóa đơn ngay khi chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng, không phụ thuộc việc đã thu tiền hay chưa. Lưu ý này có thể hiểu bán hàng thì phải xuất hóa đơn ngay sau đó, cho dù bên mua hàng trả hết tiền hay còn nợ.

Thứ 2, với người cung cấp dịch vụ, phải lập hóa đơn khi hoàn thành việc cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu tiền hay chưa. Trường hợp thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì tại thời điểm lập hóa đơn, phải lập hóa đơn ngay tại thời điểm thu tiền.

ẢNH: NG.NGA

Trường hợp ngoại lệ, tức là chưa cần lập hóa đơn khi thu tiền đặt cọc/tạm ứng, xảy ra với các dịch vụ đặc thù như kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng.

Với điện, nước, viễn thông, logistics… chậm nhất ngày 7 của tháng sau tháng phát sinh dịch vụ hoặc không quá 7 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ quy ước.

Ngoài ra, với vé máy bay bán trên hệ thống thương mại điện tử/ website, chậm nhất không quá 5 ngày kế tiếp kể từ ngày chứng từ dịch vụ vận tải hàng không xuất ra.

Cơ quan thuế lưu ý, lập hóa đơn sai thời điểm là hành vi vi phạm, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn và ảnh hưởng đến chi phí được trừ khi quyết toán thuế; khuyến nghị người nộp thuế cần rà soát lại quy trình xuất hóa đơn; xuất hóa đơn đúng - đủ - kịp thời theo quy định mới, đồng thời chủ động cập nhật chính sách để hạn chế rủi ro pháp lý về thuế.