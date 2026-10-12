Hồ Lệ Thu nói về 'cú sốc' trong những ngày đầu biểu diễn nơi xứ người

Giải mã về guồng máy hoạt động khắt khe của các chương trình ca nhạc quy mô lớn ở môi trường mới, Hồ Lệ Thu cùng MC Minh Đức hé lộ câu chuyện "dở khóc dở cười" đằng sau vóc dáng thon gọn của các nghệ sĩ trước mỗi kỳ ghi hình. Khác với nhịp sống chạy show liên tục từ tối đến đêm tại Việt Nam giúp ca sĩ tự tiêu hao năng lượng mà không cần kiêng khem, các kỳ quay hình lớn ở hải ngoại đòi hỏi hình ảnh kỹ lưỡng nên nghệ sĩ cũng có những bí quyết riêng.

Ca sĩ Hồ Lệ Thu trải lòng về quãng thời gian thích nghi với môi trường mới trong chương trình Kính đa chiều, lên sóng trên VTV9 Ảnh: NSX

Để có được vóc dáng chuẩn nhất khi lên hình, nhiều ca sĩ phải trải qua chế độ ép cân khắc nghiệt, thậm chí chỉ uống nước hay ăn canh suốt nhiều ngày liền. Hồ Lệ Thu cho biết đằng sau những thước phim hoành tráng, lộng lẫy khiến khán giả choáng ngợp là những nỗ lực và kỷ luật làm việc vô cùng nghiêm túc của cả một tập thể nghệ sĩ.

Ký ức về những ngày đầu lạc lõng của Hồ Lệ Thu

Ca sĩ Hồ Lệ Thu thừa nhận cảm giác ngỡ ngàng và lạc lõng khi mới đặt chân sang thị trường hải ngoại. Từng là tên tuổi tung hoành tại Việt Nam trong thời kỳ Làn sóng xanh, cô không khỏi hụt hẫng khi những ca khúc quen thuộc mình từng thể hiện lại nhận về những tràng pháo tay thưa thớt từ khán giả nơi đây.

“Cũng là ca nhạc nhưng sao tôi thấy mình lạ lẫm quá. Tôi thấy mình không thuộc về thế giới này. Và tôi chọn ngồi lại để nhìn nhận vấn đề”, nữ ca sĩ ngậm ngùi thừa nhận.

Nhìn lại thực tế, nữ ca sĩ nhận ra thị trường hải ngoại thời điểm đó đòi hỏi sự kết hợp toàn diện giữa cả phần nghe lẫn phần nhìn. Cô cho rằng gu thưởng thức của công chúng hoàn toàn khác biệt so với trong nước, không đơn thuần là nghe một cô ca sĩ chỉ đứng hát.

Để thích nghi, Hồ Lệ Thu buộc phải gác lại cái tôi nghệ sĩ, học cách thay đổi tư duy làm nghề: Hát và làm những điều thị trường cần thay vì chỉ làm theo sở thích cá nhân. “Tôi phải tự thay đổi mình”, nữ ca sĩ bày tỏ.

Theo Hồ Lệ Thu, muốn tồn tại ở thị trường mới, phải làm điều khán giả thích chứ không thể giữ mãi cái tôi Ảnh: NSX

Nói về bước ngoặt lột xác hình ảnh, Hồ Lệ Thu chia sẻ cô được trao cơ hội thử lửa với phong cách vũ đạo sôi động. Từ một ca sĩ vốn quen đứng hát đơn thuần, cô phải trải qua quá trình huấn luyện cùng biên đạo múa và làm việc trực tiếp với đội ngũ vũ công chuyên nghiệp để chuẩn bị cho màn thay đổi của mình. “Lúc đầu tôi thấy sao mà khó dữ vậy. Nhưng qua sự nghiêm khắc của người biên đạo, tôi thấy hiệu quả đạt được rất cao”, cô thừa nhận.

Chỉ với 4 buổi tập ngắn ngủi nhưng đầy áp lực nghiêm khắc đến từng động tác tay chân, Hồ Lệ Thu đã tạo nên sự bứt phá. Sự lột xác trở thành một nghệ sĩ biểu diễn thực thụ trên sân khấu không chỉ khiến khán giả ngạc nhiên mà ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy ngỡ ngàng.

Hồ Lệ Thu nhớ lại: “Sau chương trình, tôi thấy rất “đã” vì lên sân khấu nhảy như một vũ công. Mọi người thấy một ca sĩ mới từ Việt Nam sang nhưng nhảy rất dữ”. Từ đây, cô bắt đầu định hình phong cách của một nghệ sĩ trình diễn đa năng thay vì một ca sĩ chỉ tập trung vào giọng hát.