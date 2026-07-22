‘Hộ linh tráng sĩ’ có Johnny Trí Nguyễn đón tin vui

Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình đã vượt qua những tiêu chuẩn khắt khe và nhận được lời mời từ Liên hoan phim quốc tế Toronto (TIFF) tại hạng mục Gala Presentation. Đây là sân chơi được thiết kế dành riêng cho các tác phẩm điện ảnh có tầm ảnh hưởng về mặt điện ảnh hoặc văn hóa.

Vì sao 'Hộ linh tráng sĩ' tham gia tranh tài ở TIFF?

Dàn diễn viên Hộ linh tráng sĩ tại sự kiện công bố dự án Ảnh: ĐPCC

Thành lập từ năm 1976, Liên hoan phim quốc tế Toronto (TIFF) là một trong những lễ hội điện ảnh danh giá, có ảnh hưởng sâu rộng. TIFF nổi tiếng là "liên hoan phim của công chúng", đón khoảng nửa triệu lượt khán giả, khoảng 5.000 đại biểu thuộc giới công nghiệp điện ảnh quốc tế và gần 2.000 nhà báo, truyền thông từ khắp nơi trên thế giới đến đưa tin. Năm nay, TIFF sẽ chính thức diễn ra từ ngày 10 đến 20.9 tại Toronto (Canada).

Trong hệ thống các chương trình của TIFF, Gala Presentation là hạng mục thu hút sự chú ý khi dành riêng cho các tác phẩm nổi bật của các đạo diễn gạo cội, những bộ phim quy mô lớn có sự kết hợp giữa tính nghệ thuật và sức hút thương mại.

Hạng mục này từng là nơi công chiếu thế giới của hàng loạt tác phẩm như The King's Speech, Argo, Green Book, hay các tác phẩm của đạo diễn Steven Spielberg, Denis Villeneuve, Christopher Nolan, Alfonso Cuarón…

Hình ảnh ấn tượng trong phim Hộ linh tráng sĩ Ảnh : ĐPCC

Theo truyền thống, các bộ phim thuộc hạng mục Gala Presentation sẽ được trình chiếu tại Roy Thomson Hall, một rạp chiếu với sức chứa khoảng 2.000 chỗ ngồi ngay trung tâm thành phố Toronto. Đạo diễn, các nhà sản xuất và dàn diễn viên của phim sẽ đi thảm đỏ, giới thiệu và giao lưu, trả lời câu hỏi sau khi tác phẩm trình chiếu.

Việc Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh được xướng tên tại hạng mục này không chỉ là một danh hiệu, mà còn là cơ hội để đoàn phim giới thiệu những câu chuyện chưa kể của Việt Nam đến với khán giả quốc tế. Đặc biệt, năm nay trong 23 bộ phim được mời của hạng mục này chỉ có 2 tác phẩm được lựa chọn từ châu Á là Hàn Quốc và Việt Nam. Dự án của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình sẽ xuất hiện chung hàng ngũ với các tác phẩm đình đám đến từ các nền điện ảnh phát triển.

Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh còn đứng trước cơ hội tranh tài tại những giải thưởng quan trọng, điển hình là giải thưởng do khán giả bình chọn. Trước khi chính thức lên đường tham dự TIFF, phim sẽ ra mắt khán giả Việt Nam tại tất cả các rạp trên toàn quốc vào dịp 2.9.