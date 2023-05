Hồ Ngọc Hà 'đụng độ' Thanh Hằng, Hương Giang tại 'The New Mentor 2023'

Chương trình The New Mentor "chơi lớn" mời Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà, Hương Giang cùng ngồi "ghế nóng"

The New Mentor là chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm và đào tạo ra thế hệ người mẫu với những tố chất mới, phù hợp với nhu cầu và xu hướng thị trường. Chương trình mong muốn đào tạo ra các người mẫu không chỉ cần đáp ứng với những tiêu chuẩn về thời trang cao cấp mà còn có khả năng tham gia vào nền công nghiệp quảng cáo và giải trí. Từ đó khẳng định được tên tuổi và vị thế, gây được sức ảnh hưởng lớn hơn đến khán giả, và sau cùng trở thành một người thầy để đào tạo nên những thế hệ người mẫu và nghệ sĩ giải trí trong tương lai.

Thanh Hằng được đánh giá là huấn luyện viên dày dặn kinh nghiệm nhất trong bộ ba tham gia chương trình The New Mentor

Thanh Hằng được biết đến là siêu mẫu nổi tiếng tại Việt Nam. Cô là một trong những vedette đắt giá nhất của làng mẫu Việt với lối catwalk đậm chất riêng và thần thái "chuẩn siêu mẫu". Là một "cây đa cây đề" trong làng mốt Việt với hơn 20 năm hoạt động trong giới thời trang, siêu mẫu Thanh Hằng sở hữu bề dày kinh nghiệm khi liên tục nắm giữ các vai trò quan trọng tại chương trình truyền hình thực tế về thời trang và người mẫu như giám khảo Vietnam's Next Top Model qua 3 mùa 2013, 2015, 2016, huấn luyện viên tại The Face Vietnam 2018... Bên cạnh đó Thanh Hằng còn "bỏ túi" nhiều vai diễn đa dạng trong Những cô gái chân dài, Nụ hôn thần chết, Mỹ nhân kế, Chị chị em em...

Hồ Ngọc Hà là một ca sĩ, người mẫu có tiếng của làng giải trí Việt. Không chỉ thành công trong lĩnh vực âm nhạc, Hồ Ngọc Hà còn có thâm niên xuất hiện tại các chương trình lớn với nhiều vai trò như huấn luyện viên tại The Face Vietnam mùa 1, giám khảo khách mời Asia's Next Top Model mùa 6, giám khảo Giọng hát Việt 2012, Giám khảo X-Factor, The Remix… Bên cạnh đó, giọng ca sinh năm 1984 còn sở hữu kho tàng âm nhạc với hàng loạt bài hit và chương trình ca nhạc Love Songs được đông đảo khán giả quan tâm, ủng hộ.

Hồ Ngọc Hà hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ, kịch tính cho cuộc thi này

Ngồi cùng vị trí "ghế nóng" với hai cái tên nổi tiếng kể trên, Hoa hậu Hương Giang cũng là một trong những người đẹp gây được nhiều dấu ấn khi hoạt động nghệ thuật. Giành chiến thắng tại Miss International Queen 2018, Hương Giang thường xuyên được các nhà thiết kế "chọn mặt gửi vàng" ở các vị trí first face, vedette trên các sàn runway lớn nhỏ. Không dừng lại ở đó, nàng hậu cũng góp mặt trên "ghế nóng" của các chương trình với nhiều vai trò như huấn luyện viên tại Siêu mẫu Việt Nam 2018, huấn luyện viên tại The Voice Kids 2019, cố vấn cố định tại Người ấy là ai. Đồng thời, Hương Giang cũng là nhà sản xuất, huấn luyện viên của cuộc thi Đại sứ hoàn mỹ và Quý ông hoàn mỹ...

Chương trình The New Mentor chính thức tuyển sinh và dự kiến phát sóng vào tháng 8.2023.