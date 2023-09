Hồ Ngọc Hà khẳng định vị thế với 'biểu tượng' thời trang mới

Ngày 21.9, hãng thời trang của Ý - Gucci đã công bố thông tin: ca sĩ, diễn viên, người mẫu Việt Nam Hồ Ngọc Hà chính thức trở thành Friend of House của thương hiệu này. Friend of House được hiểu là "người bạn thân thiết của nhãn hàng". Điều này đồng nghĩa Hồ Ngọc Hà là một trong những nữ nghệ sĩ nổi tiếng được trao danh xưng Friend of House của Gucci; và tại Việt Nam, Hồ Ngọc Hà là nữ nghệ sĩ đầu tiên có được vinh hạnh này, cùng với đại diện nam nghệ sĩ là Sơn Tùng M-TP.

Hồ Ngọc Hà tại Private Dinner diễn ra trước thềm show diễn Gucci xuân – hè 2024 vào ngày 22.9 T.T

Vốn là một biểu tượng thời trang của Việt Nam, danh xưng Friend of House của thương hiệu thời trang danh tiếng toàn cầu một lần nữa giúp Hồ Ngọc Hà khẳng định vị thế của mình. Hồ Ngọc Hà chia sẻ cô thường xuyên đọc được rất nhiều bình luận của những người yêu thời trang rằng cô chỉ còn thiếu một chức danh, và bây giờ điều đó đã trở thành sự thật. Cô bày tỏ niềm vui vì sau nhiều năm làm nghề, ngoài âm nhạc, cô đã xây dựng được hình ảnh một nghệ sĩ đam mê và có hiểu biết nhất định về thời trang. Từ đó, cô được các nhãn hàng để ý tới và đánh giá tốt, cũng như sẽ có thêm nhiều cơ hội tham dự các sự kiện quan trọng về thời trang, hình ảnh sẽ vươn xa hơn.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà cùng Hugh Lê - Giám đốc thị trường của Gucci Việt Nam và ông Daniel Bombardi - Giám đốc khu vực của Gucci Việt Nam, Thái Lan

Hồ Ngọc Hà nói: "Với chức danh danh chính ngôn thuận này, tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Ở một đất nước đang phát triển như chúng ta, để được lựa chọn làm Friend of House, ngoài việc bạn có sức ảnh hưởng về tên tuổi, khi bạn mặc một chiếc áo, xách một chiếc túi… bạn phải làm cho người khác thấy muốn được sở hữu món đồ ấy. Đó là một trọng trách lớn đối với tôi. Tôi hy vọng sẽ truyền được cảm hứng đến những người yêu thời trang, giúp tôi xứng đáng hơn với danh xưng này".

Có thể thấy, Hồ Ngọc Hà luôn là cái tên được lựa chọn hàng đầu cho các sự kiện thời trang quốc tế, không chỉ Gucci mà còn của các thương hiệu cao cấp khác. Tuy nhiên, cô lại quyết định gắn bó với Gucci. Cô giải thích: "Nhiều năm trước, Gucci là một trong những thương hiệu đầu tiên mời tôi đến với những show diễn quan trọng ở Ý, Pháp…, giúp tôi mở rộng tầm nhìn. Dù tôi ở giai đoạn nào của sự nghiệp, thương hiệu này cũng luôn bên cạnh, giúp tôi củng cố hình ảnh của mình. Chính vì mối quan hệ lâu năm, mật thiết, tôn trọng lẫn nhau giữa đôi bên, tôi đã đặt bút ký hợp đồng".