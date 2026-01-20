Hồ Ngọc Hà: Tôi học được cách sống bình tĩnh, không than vãn trước những khó khăn





Hồ Ngọc Hà cho biết việc dành nhiều thời gian cho các hoạt động thiện nguyện, vì cộng đồng trong năm 2025 giúp cô cảm nhận cuộc sống sâu sắc hơn

Điều khiến Hồ Ngọc Hà thay đổi trong năm 2025

* Xin chào ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Với sản phẩm Cho đi nhiều hơn ra mắt hôm 16.1, chị mong muốn truyền tải thông điệp gì?

- Ca sĩ Hồ Ngọc Hà: Bài hát Cho đi nhiều hơn nói về sự cho đi, lòng biết ơn và sự sẻ chia, những từ khóa trùng khớp với hành trình của Hà trong năm 2025. Thông điệp mà Hà muốn gửi gắm rất đơn giản là hãy sống nhẹ nhàng hơn với nhau. Những hình ảnh trong sản phẩm đều được cắt lại từ các khoảnh khắc Hà đi làm từ thiện trong suốt một năm qua, gắn với rất nhiều mảnh đời kém may mắn. Trong những chuyến đi ấy, điều khiến Hà suy nghĩ là vì sao dù gặp bất hạnh, nhiều khó khăn đến thế nhưng họ vẫn sống rất trọn vẹn và luôn cố gắng từng ngày.

Vì thế, "cho đi nhiều hơn" không có nghĩa là bạn phải có thật nhiều tiền để cho người khác. Đôi khi, sự cho đi chỉ đơn giản là một hành động nhỏ, một lời nói tử tế, sự quan tâm chân thành cũng đủ để mọi thứ trở nên dễ dàng và nhẹ nhàng hơn. Hà mong bài hát này mang lại cảm giác an lành cho người nghe. Nhất là vào những ngày cuối năm, khi nhiều người dễ cảm thấy trống trải, cô đơn, lạc lõng hay bất mãn với chính mình, thì khi nghe ca khúc này, có thể tìm thấy cho mình một niềm hy vọng.

* Sản phẩm này khá đặc biệt khi có sự góp mặt của nhiều đồng nghiệp như Giang Hồng Ngọc, Bùi Anh Tuấn, GiGi Hương Giang, Thanh Thụy. Chị có thể chia sẻ về sự kết hợp này?

- Hà nghĩ các bạn hát hay, và có rất nhiều người xứng đáng được nghe giọng hát của các bạn. Bên cạnh đó, các bạn cũng có chung với Hà một quan niệm sống, đó là ngày càng sống giản dị, đơn giản hơn. Quan trọng hơn, các bạn đều có những trái tim rất ấm áp. Vì vậy, Hà muốn tạo cơ hội để các bạn được hát, được đồng hành cùng mình trong những chuyến đi từ thiện, được chạm vào những cuộc sống khác. Biết đâu, trong chính hành trình đó, khi có lúc các bạn cảm thấy lạc lõng hay đánh mất chính mình, thì những khoảnh khắc ấy lại giúp các bạn tìm lại niềm vui. Hơn nữa, đây đều là những gương mặt đã từng làm việc cùng Hà, nên mình muốn mời các bạn cùng tham gia bài hát này. Càng có nhiều giọng hát thì sự lan tỏa càng lớn.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà Đôi khi, sự cho đi chỉ đơn giản là một hành động nhỏ, một lời nói tử tế, sự quan tâm chân thành cũng đủ để mọi thứ trở nên dễ dàng và nhẹ nhàng hơn.





Hồ Ngọc Hà hội ngộ 4 học trò là các ca sĩ từng được cô dẫn dắt ở các cuộc thi âm nhạc trong MV lyric Cho đi nhiều hơn

* Trong một năm 2025 với nhiều biến động, việc Hồ Ngọc Hà lựa chọn ca khúc này, như chính những gì chị chia sẻ, cũng phần nào phản ánh những thay đổi cả về suy nghĩ lẫn cách nhìn cuộc sống. Chị có thể chia sẻ thêm về sự chuyển biến ấy?

- Trong khoảnh khắc tìm ca khúc để tham gia Gala nhạc Việt, Hà nghĩ chắc mình sẽ chọn một bài xuân thật tưng bừng, rộn ràng như mọi năm. Nhưng rất bất ngờ, ca khúc này lại tìm đến mình. Khi được gửi bài và nghe thử, Hà thực sự rất xúc động.

Nhìn lại một năm qua, trong hành trình thiện nguyện của mình, Hà làm mọi thứ rất tự nhiên và lặng lẽ. Vậy mà đến cuối năm, nhận được ca khúc này, Hà cảm giác như đó là một lời nhắc nhở rằng hãy vững tâm đi tiếp trên con đường mà mình đã chọn. Thành ra, Hà thấy bài hát này vô cùng ý nghĩa, đúng thời điểm, đúng tâm trạng và đúng câu chuyện mà mình muốn chia sẻ. Đó cũng là lý do Hà quyết định hát ca khúc này. Mọi thứ cứ rơi vào đúng một nhịp như vậy, khiến Hà cảm thấy mọi chuyện rất suôn sẻ.

* Chị kỳ vọng gì ca khúc mới này?

- Với ca khúc này, Hà kỳ vọng nhất là những ai đang chênh vênh trong cuộc sống, nếu tình cờ nghe được bài hát, thì nó sẽ giống như một chiếc phao nhỏ, hay một thông điệp để các bạn cảm thấy có thêm hy vọng, chỉ vậy thôi. Với những bài hát không mang màu sắc tình yêu đôi lứa, đời sống của nó rất khó nói. Có bài khi vang dội thì sẽ vang dội rất mạnh, còn có bài thì chậm rãi, từ từ len lỏi vào đời sống của mỗi người. Đến một lúc nào đó, khi bạn cần, bạn sẽ tự tìm đến để nghe lại những ca khúc ấy. Hà không mong đợi gì nhiều, chỉ mong những ai đang buồn, nếu nghe bài hát này, có thể cảm thấy vui hơn một chút, vậy là đủ rồi.

Những hình ảnh trong MV cũng chính là hành trình thực hiện sứ mệnh suốt năm qua của nữ ca sĩ để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn Ảnh: NVCC

* Đây có thể xem đây là MV đơn giản nhất của Hồ Ngọc Hà từ trước đến nay?

- MV nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng lại chạm nhất. Thực ra, để làm được điều đó cũng không hề đơn giản đâu. Hà đã đi rất nhiều nơi trên cả nước, có những chuyến đi rất xa, rất sâu, hành trình cũng nhiều gập ghềnh. Vì vậy, Hà đặt vào đó rất nhiều tâm huyết. Khi nhìn lại, Hà càng trân trọng hơn bởi tất cả các nhân vật xuất hiện trong MV đều là người thật, không thuê. Mỗi gương mặt đều gắn với những câu chuyện, chân thật nhất.

Từ những chuyến đi đó, Hà cảm nhận là mình đang đi đúng hướng, đang sống đúng với những gì mình tin. Có vất vả một chút, nhưng khi nhìn thấy những em bé mới 7, 8 tuổi đã phải đi lau nhà thuê, sửa nhà cho người ta để nuôi hai đứa em mồ côi; hay những cặp chị em không còn cha mẹ, có được một bữa ăn đầy đủ trong ngày đã là điều rất may mắn… khiến Hà thấy những nhọc nhằn của mình thật sự chẳng là gì cả. Chính những con người ấy đã cho Hà rất nhiều bài học quý giá, giúp Hà học được cách sống thật bình tĩnh, không than vãn trước những khó khăn trong cuộc đời.

Không còn muốn hát nhiều về những đổ vỡ

* Dấu ấn mà Hồ Ngọc Hà muốn nhắc nhiều nhất đến trong năm 2025?

- Dấu ấn lớn nhất của Hà trong năm 2025 có lẽ là việc cho đi và sẻ chia. Với Hà, điều đó cho thấy mình đã trưởng thành hơn, cả trong sự nghiệp lẫn trong đời sống. Hà nghĩ, chỉ khi thực sự trưởng thành, người ta mới hiểu việc cho đi có ý nghĩa như thế nào. Nó không phải là trách nhiệm hay nghĩa vụ, mà là cảm giác mình đã đủ đầy và đã đến lúc cần san sẻ với những cuộc đời ngoài kia.

Thực ra, Hà cũng hoàn toàn có quyền không chia sẻ, chỉ sống trọn vẹn cho cuộc đời của riêng mình. Nhưng đến một thời điểm nào đó, Hà cảm nhận cuộc sống sâu sắc hơn, và mong muốn được sống một đời sống thật sự ý nghĩa, trọn vẹn, như Hà vẫn chia sẻ. Mỗi người có một quan niệm sống khác nhau. Còn với Hà, khi có thể giúp đỡ mọi người, chạm đến những em nhỏ mồ côi nhưng vẫn ham học, trao cho các em những suất học bổng, Hà cảm thấy rất tự hào về chính bản thân mình.

Hà luôn muốn mình ngày càng có nhiều hiểu biết hơn, trở nên thú vị hơn, và không cho phép bản thân dừng lại. Khi mình sống trong trạng thái đó, tự nhiên mình sẽ tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực... Ca sĩ Hồ Ngọc Hà





Giọng ca 8X cho biết cô thấy tự hào về bản thân mỗi khi giúp đỡ được cho một hoàn cảnh nào đó

Ảnh: NVCC

* Sự cho đi và sẻ chia ấy có là mục tiêu của chị cho những năm tiếp theo?

- Thực ra, Hà đã đi rồi thì chắc chắn Hà vẫn sẽ tiếp tục đi. Chỉ là có những giai đoạn, Hà sẽ tập trung nhiều hơn cho ca hát, cho việc ra sản phẩm, cho kinh doanh, hoặc đơn giản là dành thời gian trọn vẹn cho gia đình. Trong năm 2026, Hà cũng đã hứa với fan rằng Hà sẽ quay trở lại. Hà mong được trở lại với những ca khúc mang tinh thần giống như một chặng đường trước đây, từ Tìm lại giấc mơ, Và em đã yêu, Đêm nghe tiếng mưa, Sao ta lặng im, Xin hãy thứ tha, đến Cả một trời thương nhớ và gần đây nhất là Cô đơn trên sofa. Hà hy vọng mình vẫn còn đủ duyên để tiếp tục tạo ra những bài hát được khán giả yêu mến và đồng hành cùng mình.

* Vì sao chị lại dùng chữ "còn đủ duyên"? Có phải chính chị cũng cảm nhận một áp lực nào đó không, một chút áp lực về việc giữ gìn sự kết nối, hay về hành trình làm nghề của mình?

- Hà hết áp lực rồi và không cố nữa, cái gì đến với mình thì mình đón nhận và làm hết sức trong khả năng thôi. Giống như bài Cho đi nhiều hơn cũng vậy, nó giống như một cái duyên tự tìm đến Hà, chứ Hà hoàn toàn không chủ động tìm, cũng không hề có dự định đặt một bài hát như thế cho bản thân. Bài hát tự đến, Hà tự cảm, tự hát và rồi cho ra đời.

Với Hà, "còn duyên" cũng giống như trong một mối quan hệ. Còn duyên thì ở lại với nhau, đối xử với nhau một cách tốt lành. Trong công việc cũng vậy. Khi Tổ nghề vẫn cho mình cảm giác là "còn rực rỡ", vẫn nên làm, thì mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ. Còn đến lúc hết duyên rồi thì tự nhiên chuyện gì cũng hay trục trặc, làm gì cũng không thuận nữa.

Nữ ca sĩ mong muốn mang đến cho khán giả năng lượng tươi vui, hạnh phúc và cả niềm tin vào những điều tốt đẹp Ảnh: FBNV

* Nguồn năng lượng nào đã giúp chị có thể thực hiện và cân bằng được mọi điều trong cuộc sống?

- Vì Hà luôn tập luyện và không ngừng trau dồi bản thân, để lúc nào cũng sẵn sàng cho những dự án lớn, dù là cơ hội tự đến hay do mình chủ động tạo ra. Hà chưa bao giờ ngồi yên chờ đợi cơ hội, mà luôn học hỏi, đọc, tập luyện và hoàn thiện chính mình mỗi ngày. Hà luôn muốn mình ngày càng có nhiều hiểu biết hơn, trở nên thú vị hơn, và không cho phép bản thân dừng lại. Khi mình sống trong trạng thái đó, tự nhiên mình sẽ tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực, một sự cháy bỏng, say mê với tất cả những gì mình đang làm.

* Nếu gửi một thông điệp đến khán giả đã đồng hành cùng mình suốt nhiều năm, chị muốn nói điều gì?

- Hà hứa sẽ luôn mang đến cho khán giả những nguồn năng lượng đầy yêu thương, thấu hiểu và hy vọng. Để khi mọi người nhìn thấy Hà, có thể cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc và cả niềm tin vào những điều tốt đẹp. Hà mong mình có thể làm được điều đó cho khán giả.

Trong thời gian tới, Hà hy vọng sẽ tìm được những ca khúc mang lại cảm giác an yên và hy vọng cho người nghe. Hà không muốn hát quá nhiều về những đổ vỡ nữa, vì mình đã đi qua hành trình đó rồi và cũng không muốn lặp lại nó thêm lần nào nữa. Thật ra, ở thời điểm này, nếu Hà hát nhạc thất tình thì có lẽ khán giả cũng khó tin.

Với Hà, mình phải thực sự là nhân vật trong bài hát, và người nghe cũng phải nhìn thấy chính mình ở đó, thì ca khúc mới có thể chạm đến cảm xúc. Vì vậy, Hà mong sẽ "thu hút" được những bài hát mang nguồn năng lượng tích cực đến với mình, để khi mọi người nghe, có thể yêu đời hơn, yêu người hơn và có thêm hy vọng trong cuộc sống. Và biết đâu, Love Songs sẽ lại có dịp trở lại để gặp gỡ tất cả mọi người.

* Xin cảm ơn những chia sẻ Hồ Ngọc Hà!