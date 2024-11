Hồ Ngọc Hà: Tôi không giàu có như nhiều người nghĩ

Tôi đã qua thời bất chấp đi hát kiếm tiền

* Xin chào Hồ Ngọc Hà, sau khi ra mắt MV Cây đèn thần, chị có bị áp lực bởi lượt xem trong kỷ nguyên số?

- Hồ Ngọc Hà: Bây giờ mọi người nhìn nhận một bài hát khác so với trước đây nhưng Cô đơn trên sofa hay những bài hát trước đó của tôi đều được sinh ra trong kỷ nguyên số. Rõ ràng, nếu xét về số lượt xem thì bài của tôi không bằng những bạn trẻ khác nhưng ca khúc đó vẫn có một đời sống của riêng nó và điều này rất quan trọng đối với tôi. Một bài hát muốn thành công hay không cần phải có thời điểm của nó. Tuy nhiên cần có những áp lực đó để giúp bạn trở nên hoàn thiện hơn trong từng tác phẩm âm nhạc.

Hồ Ngọc Hà chia sẻ ca sĩ nên quan tâm đến thị hiếu của khán giả nhưng vẫn cần lắng nghe chính mình Ảnh: M.H

* Đó có thể do Hồ Ngọc Hà có vị thế riêng của mình nhưng đối với các bạn ca sĩ trẻ chắc chắn rất khó để nghĩ như thế. Chị nói gì về điều này?

- Tôi nghĩ mình phải lắng nghe số đông và quan sát thị hiếu của khán giả nhưng mình cũng phải lắng nghe chính mình. Tôi tin chắc rằng các bạn trẻ cũng đang lo lắng rằng không biết mình phải làm gì cho đúng và được nổi bật trong giới giải trí nhưng hãy cứ là chính mình. Tất cả những nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới đều khuyên các bạn trẻ rằng hãy là chính mình, khi bạn hay, bạn có chất riêng thì chắc chắn khán giả sẽ đi theo bạn. Và bạn không cần phải đi theo ai hết nhưng cũng nên biết lắng nghe mọi người. Tôi nghĩ đó là cách duy nhất giúp bạn thành công, có thể giai đoạn đầu sẽ hơi khó khăn, chật vật một chút nhưng đến thời điểm bạn thật sự tỏa sáng và nở hoa thì chắc chắn con đường của bạn trở nên rực rỡ.

* Vị trí trên poster quan trọng như thế nào đối với Hồ Ngọc Hà?

- Đó là sự trân trọng và tôn trọng của mọi người. Đối với tôi, cho dù lúc tên tuổi mình hot nhất, mình cũng không dám đặt hình của bản thân ở vị trí chính giữa khi có các đàn anh đàn chị cùng góp mặt trong show diễn. Tôi chưa bao giờ đòi hỏi rằng mình phải hát đầu, hát cuối hay hát giữa mà tùy vào chương trình mình sẽ cân đối cho phù hợp. Trong poster cũng vậy, nếu mình là người đi trước thì các em cũng sẽ tôn trọng và dĩ nhiên mình tôn trọng bậc đàn anh đàn chị. Nhưng theo tôi nghĩ mình làm giống show nước ngoài, cứ xếp theo bảng chữ cái là ổn. Còn chúng ta cứ hay đo lường, tôi nghĩ cứ xét theo tuổi tác là an toàn nhất.

* Vậy nếu tình huống khó xử với bầu show xảy ra, chị làm sao để vừa thỏa mãn đam mê ca hát vừa không làm mất lòng đôi bên?

- Thỏa mãn đam mê là một chuyện nhưng mình phải xem xét mình có thoải mái làm việc, có chung tiếng nói hay không mới là điều quan trọng nhất. Tôi đã qua giai đoạn bất chấp đi hát để kiếm tiền nên bây giờ mình muốn duy trì tên tuổi, được tôn trọng và tỏa sáng theo cách của mình, chắc chắn bầu show cũng hiểu điều này ngay từ đầu.

Đối với Hồ Ngọc Hà, tập yoga giúp tâm hồn của cô vững vàng và không bị bế tắc bởi những thăng trầm trong cuộc sống Ảnh: M.H

* Nhìn lại những năm tháng thanh xuân của mình, Hồ Ngọc Hà cảm thấy điều gì?

- Ở độ tuổi này, tôi cảm ơn tuổi trẻ vì tôi đã chịu khó làm việc và mục đích của mình lúc đó là muốn thay đổi cuộc sống để trở nên tốt hơn. Tôi đam mê nghề nghiệp vì đó là con đường duy nhất để mình thay đổi cuộc sống. Ở độ tuổi mười mấy cho đến 30 tuổi, tôi lao động không ngừng nghỉ một ngày nào. Cho đến khoảng 32 - 36 tuổi là lúc chúng ta cảm thấy bấp bênh, chông chênh kể cả khi bạn đạt được đỉnh cao nhất. Vì khi bạn ở trên đỉnh cao, bạn sẽ cảm thấy hơi ngợp. Bây giờ, tôi thấy ai vào khoảng độ tuổi 34 - 35 là bắt đầu suy nghĩ mình không còn trẻ nữa, sắp già rồi, phải làm gì đây và mình đã thực hiện được mục đích chưa. Lúc đó, tôi tìm lại chính mình. Có những năm tháng, tôi không đi hát luôn, chẳng hạn như năm vừa qua trong khi mọi người rất bận rộn thì tôi lại thảnh thơi. Bởi lúc đó mình cảm thấy đang bước sang giai đoạn mới và phải chấp nhận điều đó.

Tôi không còn phán xét người khác

* Những năm gần đây, khán giả thấy rằng Hà Hồ đồng hành với nhiều thương hiệu lớn trên thế giới và có gia đình viên mãn. Điều này khiến họ nghĩ rằng sau bao nhiêu thăng trầm chị trở thành đại gia và đang tận hưởng cuộc sống này?

- Tôi chỉ đồng ý rằng tôi đang ở trong trạng thái viên mãn của chính mình, còn giàu có thì không. Có thể mình đủ ăn, đủ mặc và đi chơi cùng với gia đình, đó là những thứ đơn giản nhất của một gia đình cần có. Còn để có cái này, cái khác để hơn người thì chắc không đâu. Thành ra nói tôi giàu có là sai nhưng viên mãn chắc có lẽ là đúng. Còn có phải tôi từng trải qua giông bão để có một "lễ tốt nghiệp" đẹp đẽ thì cũng hợp lý. Đôi khi trường hợp của Hồ Ngọc Hà sẽ trở thành một điểm trụ để những người đang khó khăn, vất vả và trầy trật ngoài kia bám víu vào. Từ đó thấy rằng Hồ Ngọc Hà cũng từng khổ sở, cực khổ và cố gắng ra sao để có thành quả như hôm nay. Đó cũng là một cách hay để mình truyền động lực cho một vài hoàn cảnh đang thất tình, thất bại trong cuộc sống, chông chênh sự nghiệp để họ nhìn vào đó và biết rằng sẽ có một ngày họ vượt qua tất cả chông gai và thành công.

Hà Hồ thừa nhận mình đang có cuộc sống viên mãn chứ không giàu có Ảnh: M.H

* Gần đây có nhiều nghệ sĩ sa ngã, vậy trong 20 năm qua chị làm sao giữ được mình tránh khỏi những cám dỗ trong giới showbiz?

- Nói về cám dỗ, tôi rất thấu hiểu cho các bạn trẻ. Tôi nghĩ chắc ơn trên cũng đi theo độ trì cho tôi dữ dội lắm nên may mắn mình mới có đời sống như bây giờ. Tôi nghĩ rằng ai cũng mong muốn có tương lai ấm êm, hạnh phúc và bình an vì cuộc chơi nào cũng tàn và cuộc chơi nào cũng mệt mỏi. Chỉ có cuộc sống bình thường mới làm cho mình vui và tràn đầy năng lượng. Một người bị cám dỗ chắc chắn họ đã gặp phải điều gì đó trong cuộc sống còn nếu bạn gặp đúng người và làm đúng việc mình thích thì sẽ không rơi vào cám dỗ đấy. Đầu tiên, mình phải thấu hiểu rồi phán xét sau bởi tôi nghĩ bản thân họ chẳng vui sướng gì đâu. Khi còn trẻ, chỗ nào vui mình đều muốn tới chơi, nơi nào đông người mình cũng muốn xuất hiện để bám víu vào cho vui. Nhưng khi đến những đám đông đó, tôi lại không thấy vui và may mắn là mình có công việc quá bận rộn nên không ngày nghỉ.

Nếu một tháng mình không có công ăn việc làm thì chắc cũng gặp cám dỗ vì mình buồn chán quá không biết làm gì. Cho nên, bạn phải luôn trong lịch trình bận rộn, kể cả đi tập thể thao cũng là bận rộn, từ đó mình không buông lơi khoảng thời gian nào. Thêm nữa, mình cần có gia đình, bạn bè xung quanh và chọn chơi đúng người. Dù đôi khi đó là duyên, mình không chọn được nhưng cứ cố gắng có một người bạn tốt để cho mình lời khuyên và định hướng cho mình trong cuộc sống. Tôi may mắn khi có bạn bè tốt, còn những lời đồn ngoài kia đều từ những người không quá thân cận với tôi. Bạn bè của tôi đều là người tốt, trưởng thành và thành công nên họ thường cho mình lời khuyên đúng đắn.

Hồ Ngọc Hà cho rằng mình phải định vị được bản thân để không xao động bởi tác động tiêu cực Ảnh: M.H

* Chị xử lý nội tâm của mình ra sao trước những tin đồn trong showbiz?

- Khi mình trải qua nhiều chuyện rồi, mình thấy rằng không nên phán xét người khác. Bởi vì khi mình gặp chuyện, người ta cũng có quyền phán xét mình. Trên Facebook hay bất kỳ một nền tảng mạng xã hội nào nếu có chuyện gì xảy ra, tôi không bao giờ lên tiếng vì tôi nghĩ "há miệng thì mắc quai". Con người không thể nào hoàn hảo và không bao giờ biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu mình cứ lên án người này, nói người kia thì đến lượt mình sẽ bị nói là đáng đời vì chuyện gì xảy ra đều có lý do của nó. Đến tận giờ phút này, tôi biết ơn những bài cầu nguyện vì càng đọc tôi càng thấy mình bao dung và thấu hiểu hơn. Khi đó, tôi thấy cuộc sống không phức tạp và nghẹt thở như mình nghĩ trước đó.

* Những chương trình gameshow ca nhạc đang rất hot nhưng vì sao Hồ Ngọc Hà lại vắng bóng ở những cuộc chơi này?

- Tôi nghĩ mình chơi không vui nên không dám chơi (cười). Hơn nữa, một ngày mình chỉ có 24 giờ thôi và nếu tôi không đi hát thì tôi cũng bận rộn ở vai trò làm mẹ, chỉ dẫn các con của mình trưởng thành và trở thành người tốt thật sự. Vì bận rộn như thế nên tôi không thể tham gia được.

* Cảm ơn những chia sẻ của Hồ Ngọc Hà!