Hồ Ngọc Hà trao quỹ thiện nguyện 500 triệu đồng trước thềm liveshow 'Love Songs Đà Nẵng'

Clip Hồ Ngọc Hà xúc động trao quỹ 500 triệu đồng cho các cụ già, trẻ khuyết tật trước liveshow Love Songs ở Đà Nẵng

Như thường lệ từ liveshow Love Songs Đà Lạt, Hồ Ngọc Hà thường đến sớm ở điểm diễn để dành thời gian thực hiện hoạt động ý nghĩa trước chương trình. Có mặt tại Đà Nẵng từ sáng 1.6 để chuẩn bị cho liveshow, Hồ Ngọc Hà đã tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện.

Hồ Ngọc Hà trong buổi Giao lưu ra quân tình nguyện hè tại TP.Đà Nẵng, dành tặng 100 suất học bổng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn T.T

Trong đó, ở chương trình Giao lưu ra quân tình nguyện hè tại TP.Đà Nẵng, Hồ Ngọc Hà dành 100 suất học bổng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, xem đây như một nguồn động viên hỗ trợ các sinh viên tiếp tục con đường học tập của mình suôn sẻ.

Hồ Ngọc Hà tại Trung tâm Bảo trợ xã hội TP.Đà Nẵng T.T

Tiếp đó, Hồ Ngọc Hà đến tận nơi trao tặng học bổng, quà tặng tại 2 điểm: Trung tâm Bảo trợ xã hội TP.Đà Nẵng và Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh tại TP.Đà Nẵng, với lần lượt 190 phần và 82 phần, gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm (bánh, sữa, mì gói…).

Thành lập từ năm 1997, Trung tâm Bảo trợ xã hội TP.Đà Nẵng cũng chính là mái nhà chung của hàng trăm cụ già neo đơn, những em nhỏ mồ côi, người lang thang cơ nhỡ, khuyết tật. Tại đây, nữ ca sĩ đã tận tình thăm hỏi các trường hợp đặc biệt và gửi tặng quà, tiền mặt để phần nào tiếp thêm vật chất và tinh thần cho các cụ cũng như các em nhỏ vượt qua những khó khăn, bệnh tật.

Các cụ già và trẻ em đáp lại tình cảm của nữ ca sĩ bằng những món quà hoa giấy cầm tay ý nghĩa T.T

Các cụ già neo đơn và trẻ em cũng yêu quý Hồ Ngọc Hà, đáp lại tình cảm của nữ ca sĩ bằng những món quà là hoa giấy cầm tay ý nghĩa, khiến cô không khỏi xúc động. "Khi nhận những món quà của các cụ già và em bé được làm bằng tay như thế này, Hà vô cùng xúc động và trân quý, vì dù mọi người có vấn đề về sức khỏe và khó khăn khi thực hiện nhưng vẫn cố gắng đáp lại và dành tình cảm cho Hà", Hồ Ngọc Hà chia sẻ.

Tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh TP.Đà Nẵng, Hồ Ngọc Hà và ê-kíp cũng đã góp thêm những món quà thiết thực cho 82 hoàn cảnh đặc biệt, thăm hỏi và hỗ trợ vật chất, tinh thần cho mọi người.

Hồ Ngọc Hà thăm, tặng quà các trẻ em bất hạnh và nhiễm chất độc da cam tại Đà Nẵng T.T

Sau chuyến thiện nguyện ở Đà Nẵng lần này, Hồ Ngọc Hà chia sẻ: "Tôi vô cùng biết ơn và cảm thấy may mắn, vì có đi như thế này mới thấy mình được cuộc sống ưu ái, có thể làm được những điều mình thích và có thể đi được trên đôi chân của mình, còn với nhiều hoàn cảnh ở Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh TP Đà Nẵng, họ không thể. Tôi rất xúc động và khi nhìn chỉ ứa nước mắt. Khi mình càng nhận được những điều quá may mắn như vậy thì mình càng muốn cho đi nhiều hơn và tôi mong mọi người sẽ luôn có nhiều sức khỏe và bình an".

Hồ Ngọc Hà và mẹ ruột trong chuyến từ thiện T.T

Dù tất bật cho show diễn Love Songs nhưng Hồ Ngọc Hà và đơn vị tổ chức T Production vẫn luôn chú trọng dành thời gian để mang đến một hành trình ý nghĩa, trao tận tay những món quà thiết thực đến từng mảnh đời đặc biệt ở nơi diễn ra chương trình, để mỗi một thành phố mà Love Songs đi qua đều ghi dấu ấn một dự án âm nhạc đặc biệt với nhiều hoạt động nhân văn thiết thực, ý nghĩa.