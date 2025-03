Hồ nước trong nhất thế giới, nơi du khách phải lau sạch giày dép khi ghé thăm

Sâu trong Công viên quốc gia hồ Nelson, ở Đảo Nam của New Zealand, có một hồ nước được bao quanh bởi núi rừng cao dốc và được nuôi dưỡng bằng dòng suối băng giá của hồ Constance.

Hồ nước được phát hiện bởi người Maori và họ đặt tên là Rotomairewhenua, có nghĩa là "hồ của những vùng đất yên bình". Hồ trở thành địa điểm linh thiêng, nơi người Maori cổ xưa làm sạch xương của người chết, tin rằng điều này sẽ đảm bảo cho linh hồn một chuyến hành trình an toàn đến quê hương Hawaiki của tổ tiên.

ẢNH: Nelson Tasman

Thời gian gần đây, những người đi bộ đường dài đi qua công viên quốc gia đã nhận xét về màu sắc đặc biệt của hồ. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng, nước của hồ dưới dãy núi cao có "độ tinh khiết quang học đặc biệt" với tầm nhìn từ 70 đến 80 mét và họ cho rằng đây là "loại nước ngọt trong suốt nhất từng được báo cáo".

Danh hiệu "hồ nước trong nhất thế giới" và những bức ảnh về phong cảnh tuyệt đẹp kể từ đó đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, khiến hồ trở thành điểm du lịch nổi tiếng từ tháng 12 đến tháng 3 (mùa hè ở New Zealand). Nhưng các nhà bảo tồn và người Maori lo ngại rằng sự phổ biến ngày càng tăng này có thể đe dọa đến độ tinh khiết của hồ.

Mối quan tâm lớn nhất của họ là sự lây lan của Lindavia, một loại tảo siêu nhỏ được gọi thông tục là "hồ nước mũi" vì chất nhờn mà nó tạo ra lơ lửng ngay dưới mặt nước. Tảo này đã hiện diện ở hạ lưu Rotomairewhenua (còn được gọi là Blue Lake) ở các hồ Rotoiti, Rotoroa và Tennyson, và nguyên nhân được cho do ủng của người đi bộ đường dài hoặc trong chai nước của họ lây lan.

"Hồ nước mũi"

Phil Novis, nhà khoa học tại viện môi trường Landcare Research, suy đoán Lindavia là loài xâm lấn đến New Zealand từ Bắc Mỹ, có thể thông qua ngư cụ. Những ghi chép đầu tiên về nó ở nước này là vào đầu những năm 2000 và kể từ đó nó đã lan truyền khá rộng rãi. Ông nói: "Con người là nguyên nhân chính", giải thích rằng trong nghiên cứu trước đây, nhóm của ông đã thu thập và thử nghiệm các lõi trầm tích từ 380 hồ ở New Zealand, và những hồ duy nhất có hiện diện của Lindavia là những hồ mà con người dễ dàng tiếp cận.

Hồ trên núi cao được bao quanh bởi những khu rừng dốc ẢNH: Janet Newell

Ông cho biết thêm, chỉ một hạt nhỏ của nó có thể thay đổi hệ sinh thái của hồ mãi mãi và nó có thể được truyền đi khá dễ dàng trong các giọt nước. Ông nhớ lại một trường hợp khi ông tìm thấy mẫu Lindavia trên lông ngực của một người đàn ông đã bơi vài km qua hồ Wānaka, ở vùng Otago của New Zealand.

Mặc dù được biết là không độc hại đối với con người, nhưng loại tảo này tiết ra những sợi nhớt dài được gọi là chất nhầy mà khi cô đặc có thể gây phiền toái - làm tắc nghẽn dây câu, bộ lọc thuyền hoặc hệ thống thủy điện. Trong trường hợp của Rotomairewhenua, lớp chất nhờn mà nó tạo ra có thể che khuất độ trong đặc biệt của hồ.

Bảo vệ sự tinh khiết của hồ

Theo Cục Bảo tồn New Zealand, cơ quan thu thập dữ liệu tự nguyện do những người đi bộ đường dài cung cấp tại túp lều dành cho du khách gần Rotomairewhenua, kể từ năm 2013, khi nghiên cứu về độ trong của hồ được công bố, số lượng du khách đã tăng hơn gấp đôi. Hầu hết mọi người đi bộ đến hồ bằng các chặng đường kéo dài hai hoặc bảy ngày hoặc là một phần của đường mòn đường dài Te Araroa, trải dài toàn bộ chiều dài của New Zealand.

Melissa Griffin, nhân viên kiểm lâm đa dạng sinh học cấp cao của Hồ Nelson tại Bộ Bảo tồn, cho biết danh hiệu "hồ trong vắt nhất thế giới" và tiếng vang trên mạng xã hội chắc chắn đã góp phần tạo nên sự nổi tiếng của nó. "Hồ rất đẹp, nổi tiếng nhưng không có nhiều người đến. Sau đó, khi nó có được danh hiệu đã thu hút số lượng người đi bộ đường dài đến hồ nhiều hơn".

ẢNH: Nelson Lakes National Park

Do đó, Cục Bảo tồn đưa ra các biện pháp an toàn sinh học dọc theo tuyến đường. Họ đã lắp đặt các trạm làm sạch bên cạnh hồ, với các biển báo hướng dẫn yêu cầu người đi bộ làm sạch giày dép và thiết bị trước khi đi đến Rotomairewhenua vì có khả năng mang theo các loài sinh vật mới. Đồng thời kêu gọi du khách không chạm vào nước - dù là bơi, làm ướt khăn để hạ nhiệt hay nhúng GoPro để chụp ảnh dưới nước...