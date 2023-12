Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân tăng 64%

Trong 11 tháng đầu năm 2023, Cục Thuế TP.HCM đã giải quyết hoàn thuế thu nhập cá nhân cho 146.957 hồ sơ, với tổng số tiền hoàn là gần 388,5 tỉ đồng, tăng 64% về số lượng và tăng 36% về số tiền hoàn so với cùng kỳ năm 2022. Như vậy, tính bình quân số thuế mỗi hồ sơ được giải quyết hoàn khoảng 2,6 triệu đồng.



Kết quả trong năm 2023, ước tính tổng số tiền thuế, truy thu, phạt đối với 5.890 người nộp thuế là hộ kinh doanh có hoạt động bán hàng qua các kênh thương mại điện tử, cá nhân cung cấp dịch vụ, sản phẩm nội dung thông tin số và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử lên đến gần 217,2 tỉ đồng.

Cục Thuế TP.HCM thu ngân sách nhà nước ước đạt 318.288 tỉ đồng T.XUÂN

Đối với hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng, tính đến hết ngày 30.11.2023, Cục Thuế TP.HCM đã giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng cho 1.025 hồ sơ với tổng số tiền hoàn là 7.012 tỉ đồng, bằng 83% về số lượng và bằng 87% về số tiền hoàn so với cùng kỳ năm 2022. Trong năm 2023, Cục Thuế TP.HCM đã thực hiện thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế 375 quyết định hoàn thuế, tương ứng với tổng số tiền thuế đã hoàn là 2.468,5 tỉ đồng, tổng số thuế truy hoàn và phạt sau thanh tra, kiểm tra là 125,3 tỉ đồng.

Thực hiện chuyên đề kiểm soát hoạt động chuyển giá đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, cơ quan thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 364 doanh nghiệp, truy thu qua ấn định 492,2 tỉ đồng. Liên quan đến nội dung khống chế chi phí lãi vay theo khoản 3, điều 16, Nghị định số 132/2020 của Chính phủ, Cục Thuế TP.HCM đã điều chỉnh giảm lãi vay vượt mức khống chế quy định là 3.891 tỉ đồng, truy thu 142,3 tỉ đồng.

Số thu ngân sách của Cục Thuế TP.HCM với tổng thu ngân sách nhà nước cả năm 2023 ước thu được 318.288 tỉ đồng, đạt 98,4% dự toán pháp lệnh, bằng 94,4% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thu nội địa (trừ dầu thô) ước đạt 293.488 tỉ đồng, đạt 95,4% dự toán pháp lệnh, bằng 95,1% so với cùng kỳ. Số thu từ dầu thô ước cả năm thu được 24.800 tỉ đồng, đạt 155% dự toán pháp lệnh, bằng 86,4% so cùng kỳ.