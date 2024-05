Hồ sơ xét tuyển tài năng của ĐH Bách khoa Hà Nội tăng đột biến

Thí sinh diện HSG là các đối tượng nào?

Theo ĐH Bách khoa Hà Nội, thí sinh được quyền đăng ký xét tuyển tài năng gồm có ba đối tượng: những em đạt giải cao trong cuộc thi HSG quốc gia, quốc tế; thí sinh có chứng chỉ quốc tế; HSG đáp ứng được các điều kiện của ĐH Bách khoa Hà Nội. Với hai diện đầu, căn cứ vào kết quả trong hồ sơ của thí sinh, nhà trường sẽ xét tuyển theo cách thức từ trên xuống cho đến hết chỉ tiêu dự kiến (theo mã ngành, theo đối tượng tuyển sinh).

Với diện thứ 3 (diện HSG), các em phải thực hiện thêm một vòng phỏng vấn. Sau khi có kết quả phỏng vấn (được quy ra điểm, mức tối đa của điểm phỏng vấn là 20), căn cứ trên tổng điểm của thí sinh (gồm điểm hồ sơ và điểm phỏng vấn), nhà trường cũng xét từ trên xuống.

Với diện thứ 3, các em đạt điểm bình quân học lực từ 8.0 trở lên và đáp ứng một trong những điều kiện sau:

Được chọn tham dự kỳ thi HSG quốc gia do Bộ GD-ĐT tổ chức hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba hoặc khuyến khích trong kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh/thành phố do sở GD-ĐT tổ chức (hoặc tương đương do các ĐH quốc gia, ĐH vùng tổ chức) các môn toán, lý, hóa, sinh, tin, ngoại ngữ, tổ hợp trong thời gian học THPT.

Được chọn tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia do Bộ GD-ĐT tổ chức.

Được chọn tham dự cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức từ vòng thi tháng trở lên.

Có chứng chỉ IELTS (academic) quốc tế 6.0 trở lên (hoặc chứng chỉ tiếng Anh khác tương đương) được đăng ký xét tuyển vào nhóm ngành ngôn ngữ Anh, kinh tế - quản lý, công nghệ giáo dục, quản lý giáo dục;

Học sinh hệ chuyên (gồm chuyên toán, lý, hóa, sinh, tin học, ngoại ngữ) của các trường THPT và THPT chuyên trên toàn quốc, các lớp chuyên, hệ chuyên thuộc các trường ĐH, ĐH quốc gia, ĐH vùng.