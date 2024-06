Hồ tiêu 'sốt giá' vì sao?

Trong tuần qua, giá hạt tiêu tăng mỗi ngày đều tăng, mỗi lần tăng lên đến 2.000 - 3.000 đồng/kg. Tính chung cả tuần, giá tiêu tăng từ 15.000 - 20.000 đồng/kg. Một doanh nghiệp thu mua hồ tiêu ở huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết: Tính đến cuối tuần qua, giá hạt tiêu đã đạt mức 135.000 đồng/kg, là mức cao nhất trong khoảng 8 năm qua. Giá tiêu tăng mạnh nhưng doanh nghiệp không mua được hàng vì nông dân trữ hàng chờ giá tăng thêm. Điều này tạo áp lực lên một số doanh nghiệp phải gom đủ hàng cho đối tác.



Giá hạt tiêu lên cơn sốt MINH ĐĂNG

Tính đến sáng nay (3.6), giá tiêu tiếp tục tăng từ 2.000 - 3.000 đồng ở nhiều địa phương. Cụ thể, giá hạt tiêu tại Đắk Lắk 138.500 đồng/kg, Đắk Nông 138.300 đồng/kg, Gia Lai 138.000 đồng/kg, Bình Phước 139.000 đồng/kg, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu cùng 140.000 đồng/kg.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong tháng 5, giá hạt tiêu xuất khẩu bình quân đạt 4.308 USD/tấn, tăng 39,3% so với cùng kỳ năm trước. Hạt tiêu cùng với gạo và cà phê là những mặt hàng có giá xuất khẩu tăng cao nhất.

Ông Nguyễn Trung Dũng, Giám đốc Công ty CP Dh Foods, cho biết: Thời gian qua, giá hạt tiêu tăng cao do năng suất giảm vì thời tiết bất lợi và một số loại sâu bệnh mới. Bên cạnh đó, diện tích trồng hồ tiêu giảm do giá hồ tiêu thấp trong những năm trước khiến người dân chuyển đổi sang trồng các loại cây khác có lợi nhuận cao hơn.

Về thị trường chung, tồn kho hồ tiêu tại các nước sản xuất chính như Việt Nam, Ấn Độ và Brazil đều ở mức thấp do nhu cầu tiêu thụ cao trong thời gian qua. Hoạt động thu mua hồ tiêu của các doanh nghiệp tăng mạnh để chuẩn bị cho các kỳ nghỉ lễ trong năm. Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu dùng hồ tiêu trong nước và quốc tế đang có xu hướng tăng do người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng các gia vị tự nhiên, tốt cho sức khỏe. Thêm vào đó, nhu cầu dự trữ hồ tiêu cũng tăng do lo ngại nguồn cung có thể tiếp tục giảm trong tương lai, nhiều nhà đầu tư và doanh nghiệp đã tăng cường mua vào để dự trữ, đẩy giá hồ tiêu tăng cao.

Ông Dũng cũng lưu ý, ngoài những yếu tố khách quan nêu trên cũng có khả năng do hoạt động đầu cơ, thương lái và nhà đầu tư đã gom hàng và tạo ra tình trạng khan hiếm giả tạo, đẩy giá hồ tiêu lên cao.