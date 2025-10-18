Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Hỗ trợ đội nữ tài xế Grab tại Đà Nẵng, Huế

Thiên An
Thiên An
18/10/2025 19:20 GMT+7

Grab Việt Nam vừa ra mắt Đội nữ đối tác tài xế tại Huế và Đà Nẵng, nhằm hỗ trợ các nữ tài xế hoạt động thuận lợi, an toàn, cải thiện sinh kế.

Hoạt động này được Hội LHPN TP. Huế và TP. Đà Nẵng đồng hành, xây dựng cộng đồng đối tác tài xế nữ tương trợ lẫn nhau, giúp phụ nữ ngày càng chủ động và tự tin hơn trong cuộc sống.

Hỗ trợ đội nữ tài xế Grab tại Đà Nẵng, Huế - Ảnh 1.

Chương trình Grab Chị Em tại Việt Nam nằm trong chiến lược trao quyền kinh tế cho tất cả mọi người, thúc đẩy Đông Nam Á phát triển của Grab

Cụ thể, tài xế nữ được hỗ trợ thu nhập (tặng đồng phục, mũ bảo hiểm trị giá 375.000 đồng cho tài xế nữ mới kích hoạt tài khoản), đảm bảo thu nhập 300.000 đồng/ngày trong tuần đầu tiên tại các thị trường mở rộng, tặng gói bảo hiểm lên đến 200 triệu đồng trong 2 tháng đầu tiên; hỗ trợ đào tạo riêng về lái xe an toàn, hướng dẫn sử dụng điều hướng, ứng phó với khách hàng say xỉn; hỗ trợ tính năng "Ưu tiên nhận hành khách nữ" nếu có hành khách nữ đặt xe gần đó.

Hỗ trợ đội nữ tài xế Grab tại Đà Nẵng, Huế - Ảnh 2.

Các sáng kiến giải quyết trở ngại của phụ nữ khi lái xe còn góp phần cải thiện bình đẳng giới, tạo điều kiện để có thêm nhiều phụ nữ được tham gia và hưởng lợi từ nền tảng công nghệ Grab, kết quả từ 2022-2025 số lượng tài xế nữ tăng trung bình 30%/năm.

Chị Lê Thị Tuyết Minh (tài xế Grab tại Huế) chia sẻ, chị cảm thấy hạnh phúc khi nhờ chạy Grab mà mỗi tuần chị đều có thể dành dụm được tiền để gửi cho 2 con trai đang học đại học, chị mong chị em tài xế ngày càng có thêm nhiều chuyến xe và nhiều niềm vui.

Khám phá thêm chủ đề

Grab tài xế phụ nữ Hội LHPN TP. Huế Hội LHPN TP. Đà Nẵng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận