Hỗ trợ đội nữ tài xế Grab tại Đà Nẵng, Huế

Hoạt động này được Hội LHPN TP. Huế và TP. Đà Nẵng đồng hành, xây dựng cộng đồng đối tác tài xế nữ tương trợ lẫn nhau, giúp phụ nữ ngày càng chủ động và tự tin hơn trong cuộc sống.

Chương trình Grab Chị Em tại Việt Nam nằm trong chiến lược trao quyền kinh tế cho tất cả mọi người, thúc đẩy Đông Nam Á phát triển của Grab

Cụ thể, tài xế nữ được hỗ trợ thu nhập (tặng đồng phục, mũ bảo hiểm trị giá 375.000 đồng cho tài xế nữ mới kích hoạt tài khoản), đảm bảo thu nhập 300.000 đồng/ngày trong tuần đầu tiên tại các thị trường mở rộng, tặng gói bảo hiểm lên đến 200 triệu đồng trong 2 tháng đầu tiên; hỗ trợ đào tạo riêng về lái xe an toàn, hướng dẫn sử dụng điều hướng, ứng phó với khách hàng say xỉn; hỗ trợ tính năng "Ưu tiên nhận hành khách nữ" nếu có hành khách nữ đặt xe gần đó.

Các sáng kiến giải quyết trở ngại của phụ nữ khi lái xe còn góp phần cải thiện bình đẳng giới, tạo điều kiện để có thêm nhiều phụ nữ được tham gia và hưởng lợi từ nền tảng công nghệ Grab, kết quả từ 2022-2025 số lượng tài xế nữ tăng trung bình 30%/năm.

Chị Lê Thị Tuyết Minh (tài xế Grab tại Huế) chia sẻ, chị cảm thấy hạnh phúc khi nhờ chạy Grab mà mỗi tuần chị đều có thể dành dụm được tiền để gửi cho 2 con trai đang học đại học, chị mong chị em tài xế ngày càng có thêm nhiều chuyến xe và nhiều niềm vui.