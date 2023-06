Hỗ trợ hết mình giúp thí sinh có kỳ thi an toàn và kết quả cao

Lý do để mình gắn bó lâu dài với chương trình

Mình đã từng là một thí sinh, rất ấn tượng khi được các sinh viên tình nguyện khác giúp đỡ. Từ đó mình đã có suy nghĩ sẽ trở thành một tình nguyện viên khi bước chân vào giảng đường đại học. Đặc biệt, mình có rất nhiều tình cảm với chương trình Tiếp sức mùa thi bởi sau chương trình luôn có những kỷ niệm, đồng đội, bạn bè mới và đó là lý do để mình gắn bó lâu dài đến vậy.

Trương Công Huy PHẠM HỮU

Chương trình Tiếp sức mùa thi mỗi năm luôn mang lại những cung bậc cảm xúc khác nhau. Năm đầu tiên và năm thứ hai mình gặp nhiều khó khăn khi tham gia tiếp sức mùa thi vì rơi vào thời điểm đại dịch Covid-19. Đến năm thứ ba, cuộc sống trở lại bình thường thì lần tiếp sức này của mình trở nên bùng nổ và tràn đầy sức sống hơn. Ngày ra quân, mình cảm thấy rất hào hứng, nhiệt huyết với chương trình cũng như thí sinh. Mình hy vọng với sức trẻ có thể hỗ trợ, động viên tinh thần hết mình cho các thí sinh trong mùa thi năm nay. Mình cùng những tình nguyện viên khác đã chuẩn bị những phần quà nhỏ, tự làm thủ công tại trường để gửi tặng thí sinh sau khi thi.

Trương Công Huy

(Sinh viên Trường ĐH Văn Hiến, từng có 3 năm liền tham gia chương trình)

Cơ hội cho người trẻ được trải nghiệm những điều mới mẻ

Dù mình đã ngồi ở giảng đường 4 năm, nhưng đến lần này mình mới quyết định tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi. Những năm trước với nhiều lý do như: dịch bệnh, việc học, công việc cá nhân…, mình không thể tham gia được thì lần này mới có cơ hội đến với chương trình. Trước không khí của ngày ra quân, mình cảm thấy hồi hộp xen lẫn nhiệt huyết, tự tin khi lần đầu được sống trong không khí tình nguyện sôi nổi.

Nguyễn Thị Hương PHẠM HỮU

Chương trình này có nhiều ý nghĩa, nhân văn, giúp đỡ hỗ trợ dù rất nhỏ nhưng chắc chắn sẽ giúp thí sinh vượt qua được kỳ thi lần này. Đây cũng là cơ hội cho những người trẻ như tụi mình được tiếp xúc với nhiều người, được trải nghiệm những điều mới mẻ. Và đây cũng là hành trang để mình tự tin trong cuộc sống.

Mình đã được giao làm Cụm phó cụm tiếp sức tại Trường THPT Lê Thánh Tôn (Q.7, TP.HCM). Mình cũng chuẩn bị tinh thần tốt nhất, sức khỏe để cùng đồng hành với thí sinh trong những ngày thi sắp tới.

Nguyễn Thị Hương

(Sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành)

Góp chút sức nhỏ hỗ trợ các thí sinh

Lúc còn là thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT, mình được các anh chị sinh viên tình nguyện viên tặng chai nước, trên môi họ lúc nào cũng nở nụ cười với câu nói "cố lên nhé!". Lúc đó, thật sự mình như được tiếp thêm lửa và nỗi sợ đối mặt với kỳ thi đã được vơi bớt phần nào. Những hình ảnh đó đã khiến mình suy nghĩ rằng tuổi trẻ phải biết cho đi, biết đóng góp trí tuệ, sức lực, tài năng của bản thân để phục vụ xã hội. Và cuối cùng, mình đã đăng ký tham gia, góp chút sức nhỏ hỗ trợ các thí sinh trong năm nay.

Trần Thị Mỹ Như TẤN ĐẠT

Giờ đây, mình chính thức trở thành những người tình nguyện năm xưa, sẵn sàng cống hiến thanh xuân, giúp đỡ phụ huynh, các em đi thi... Mình hy vọng rằng mình sẽ trưởng thành, có thêm nhiều bài học quý giá, những kinh nghiệm sống, ý thức sâu sắc hơn về những giá trị và trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Trần Thị Mỹ Như

(Sinh viên năm nhất Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM)

Sẵn sàng làm mọi thứ cho thí sinh

Vào năm cuối đại học, mình mới may mắn được tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi. Và cũng lần đó đã để lại cho mình nhiều câu chuyện, kỷ niệm đẹp. Mình không bao giờ quên hình ảnh cả đội cùng nhau chuẩn bị cơ sở vật chất; động viên, cổ vũ tinh thần thí sinh và người nhà; giúp đỡ thí sinh trong quá trình làm thủ tục; phối hợp với lực lượng công an giữ gìn trật tự, phân luồng giao thông đảm bảo an toàn cho thí sinh. Những hoạt động này đã in sâu trong tâm trí mình, luôn thôi thúc mình tiếp tục tham gia.

Nguyễn Thị Huyền Trân TẤN ĐẠT

Lần này mình gác lại mọi công việc, chuẩn bị tinh thần, sức khỏe thật tốt để hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi, mình san sẻ một phần thanh xuân của mình cho cộng đồng. Có thể nói, làm tình nguyện viên rất vất vả, cực khổ nhưng cũng vui lắm. Một ngày trực mệt mỏi, bỗng nhiên chúng mình nhận được những lời động viên của người khác… lúc đó mình như được tiếp thêm sức mạnh, sẵn sàng làm mọi thứ cho các thí sinh có một kỳ thi tốt nhất..

Nguyễn Thị Huyền Trân

(Cựu sinh viên Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM)