Hỗ trợ người dân giải quyết các thủ tục hành chính trong Tháng Thanh niên

Ngày 2.3, tại xã Gia Lâm (TP.Hà Nội), Thành đoàn Hà Nội tổ chức chương trình phát động Tháng Thanh niên năm 2026 với sự tham dự của anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Tiên phong trong cải cách hành chính

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng nhấn mạnh, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XVII, đồng thời cụ thể hóa các chủ trương lớn từ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.Hà Nội lần thứ XVIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Anh Nguyễn Minh Triết và anh Nguyễn Tiến Hưng thực hiện nghi thức khởi động Tháng Thanh niên ẢNH: XUÂN TÙNG

Theo anh Nguyễn Tiến Hưng, với tinh thần quyết tâm cao của tuổi trẻ, Tháng Thanh niên năm nay được xác định với 10 chỉ tiêu cơ bản, 6 hoạt động cao điểm cấp thành phố, tập trung vào 4 nhóm nội dung trọng tâm gồm: phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong các hoạt động vì cộng đồng; tổ chức các hoạt động đồng hành với thanh niên; tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục thanh thiếu niên, nhi đồng và thúc đẩy hội nhập quốc tế.

Trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, anh Nguyễn Tiến Hưng kêu gọi đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần tiên phong trong tham gia cải cách hành chính, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến thông qua các nền tảng số, góp phần lan tỏa tinh thần "Thanh niên số - Hành chính số", hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Anh Nguyễn Minh Triết và anh Nguyễn Tiến Hưng trao quà cho các em học sinh tại chương trình ẢNH: XUÂN TÙNG

Đồng thời, mỗi đoàn viên cần xác định mình là "chiến sĩ trên mặt trận số", tích cực tham gia phong trào "Bình dân học vụ số", nâng cao năng lực số trong cộng đồng và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn.

Bí thư Thành đoàn Hà Nội cũng nhấn mạnh vai trò của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng văn minh đô thị, nông thôn mới; đồng hành cùng chính quyền xử lý các vấn đề dân sinh như: trật tự đô thị, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập úng và an toàn thực phẩm.

Qua đó, đoàn viên, thanh niên cần chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động cụ thể, phát huy tinh thần tiên phong, góp phần xây dựng thủ đô hiện đại, văn minh, phát triển trong kỷ nguyên mới.

40 đoàn viên mới được kết nạp trong chương trình Lễ ra quân Tháng Thanh niên ẢNH: XUÂN TÙNG

Tham gia hỗ trợ giải quyết 5 điểm nghẽn của thành phố

Tại lễ phát động, Thành đoàn Hà Nội chính thức ra quân 8 đội hình tình nguyện cấp thành phố, gồm: Đội hình "Thanh niên hỗ trợ dịch vụ hành chính công"; "Bình dân học vụ số"; "Chuyển đổi số cộng đồng"; "Trí thức trẻ tiên phong đổi mới sáng tạo"; "Thanh niên xây dựng văn minh đô thị, nông thôn mới"; "Thanh niên tham gia xây dựng văn hóa trong kỷ nguyên mới"; "Thanh niên tham gia hỗ trợ giải quyết 5 điểm nghẽn của thành phố" và "Thanh niên phát triển kinh tế".

Các đội hình sẽ trực tiếp hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, nâng cao kỹ năng số, tham gia xây dựng và làm sạch dữ liệu cộng đồng, tuyên truyền nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường; đồng thời đề xuất sáng kiến, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tại cơ quan, đơn vị và địa phương.

Ban tổ chức khánh thành công trình số hóa di tích lịch sử tặng địa phương ẢNH: XUÂN TÙNG

Trong khuôn khổ chương trình, Thành đoàn Hà Nội đã ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2026 với Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.Hà Nội nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả Chiến dịch "Thanh niên đồng hành cùng hành chính công", góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động thiết thực cũng được triển khai như: khánh thành công trình thanh niên "Số hóa di tích lịch sử đình - đền - chùa Sủi"; tổ chức kết nạp 40 đoàn viên mới; trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng xem xét kết nạp; tặng sân chơi thiếu nhi trị giá 50 triệu đồng tại tổ dân phố Cửu Việt; trao 33 suất quà và học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức hiến máu tình nguyện và trồng mới cây xanh trên địa bàn.

Các đại biểu trồng cây trong dịp Lễ ra quân Tháng Thanh niên ẢNH: XUÂN TÙNG

Đặc biệt, ban tổ chức đã giới thiệu và hướng dẫn người dân truy cập Cổng thông tin điện tử của Hội đồng Bầu cử quốc gia, đồng thời tập huấn chuyên đề "Ứng dụng hiệu quả trí tuệ nhân tạo trong các hoạt động đời sống", góp phần nâng cao năng lực số cho người dân.



