Hỗ trợ người dân làm quen với chính quyền 2 cấp

Suốt nhiều ngày qua, với tinh thần trách nhiệm, chủ động và năng động, lực lượng thanh niên tình nguyện tại các xã, phường của tỉnh Đắk Lắk đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, túc trực tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã mới để hỗ trợ người dân hoàn tất thủ tục, làm quen với mô hình chính quyền 2 cấp.

Thanh niên tình nguyện xã Tuy An Nam (trước đây thuộc H.Tuy An, tỉnh Phú Yên) hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Với tinh thần "xã, phường mới - tinh thần mới", lực lượng thanh niên tình nguyện xã Tuy An Nam hỗ trợ người dân hết mình ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Anh Đoàn Thanh Tâm, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, phụ trách công tác Đoàn - Hội xã Tuy An Nam, cho biết từ ngày 1.7, tuổi trẻ địa phương đã triển khai chiến dịch tình nguyện hướng dẫn người dân hoàn tất các thủ tục còn dang dở tại xã cũ, đồng thời làm quen với hệ thống chính quyền mới.

“Trước ngày sáp nhập khoảng một tháng, đoàn viên, thanh niên đã đến từng nhà, gõ từng ngõ thông báo cho người dân. Tại các thôn đều bố trí lực lượng hỗ trợ thường trực để người dân có thể được hướng dẫn tận tình khi cần làm thủ tục hành chính, kể cả trên nền tảng dịch vụ công trực tuyến”, anh Tâm chia sẻ.

Lực lượng thanh niên tình nguyện tỉnh Đắk Lắk luôn thường trực tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã để hỗ trợ người dân

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Việc hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính tại các xã thuộc H.Tuy An cũ duy trì xuyên suốt một năm qua. Tuy nhiên, sau khi các xã sáp nhập và trụ sở mới được thiết lập, nhu cầu hỗ trợ tăng cao. Lực lượng thanh niên tình nguyện đã được tăng cường để đáp ứng thực tế, góp phần giảm bớt khó khăn cho người dân, nhất là người lớn tuổi.

Ông Nguyễn Văn Thành (55 tuổi, ở xã An Chân, H.Tuy An cũ) cho biết: “Nhờ mấy cháu thanh niên thông báo, tôi mới biết phải đến xã Tuy An Nam mới để làm giấy báo tử cho mẹ. Đến nơi, tôi còn được các cháu giúp mở lại tài khoản VNeID vì không nhớ mật khẩu. Có mấy cháu hướng dẫn tận tình nên công việc cũng diễn ra nhanh chóng".

Thanh niên tình nguyện P.Tuy Hòa (trước đây thuộc TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) hỗ trợ người dân đăng nhập VNeID để làm thủ tục ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Nhiều người dân cảm thấy rất hài lòng khi có áo xanh tình nguyện hỗ trợ hết mình ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Bạn Nguyễn Thị Kim Thoa, tình nguyện viên xã Tuy An Nam, chia sẻ: “Người lớn tuổi gặp nhiều khó khăn khi làm thủ tục, nhất là sau khi địa giới hành chính thay đổi. Chúng tôi mong muốn góp sức giúp bà con yên tâm, không bị lúng túng trong quá trình giải quyết giấy tờ”.

Không chỉ ở xã Tuy An Nam, lực lượng thanh niên tại P.Tuy Hòa (trước đây thuộc TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) cũng ra quân hỗ trợ người dân tiếp cận hệ thống hành chính mới. Các điểm hướng dẫn lưu động được triển khai tại nhà văn hóa, trụ sở UBND, khu dân cư… giúp người dân dễ dàng tra cứu thông tin và thực hiện thủ tục.

Từ sáng sớm, đội hình tình nguyện viên P.Tuy Hòa đã có mặt để hỗ trợ người dân đến làm thủ tục ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Hoạt động của tuổi trẻ Đắk Lắk trong những ngày đầu chính quyền xã, phường mới đi vào hoạt động thể hiện trách nhiệm của người trẻ đang góp phần quan trọng vào quá trình chuyển đổi hành chính tại địa phương, lan tỏa tinh thần xung kích vì cộng đồng trong thời kỳ đổi mới.