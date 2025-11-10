Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Hỗ trợ phụ nữ làng nghề đưa sản phẩm thủ công ra thị trường qua kênh TMĐT

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
10/11/2025 16:56 GMT+7

Coca-Cola Việt Nam khởi động Dự án 'Đào tạo kinh doanh thương mại điện tử (TMĐT) sản phẩm thủ công nghiệp cho phụ nữ xã Ngọc Hồi và Hồng Vân', đánh dấu năm thứ 3 liên tiếp triển khai sáng kiến phát triển năng lực số cho phụ nữ.

Hỗ trợ phụ nữ làng nghề đưa sản phẩm thủ công ra thị trường qua kênh TMĐT- Ảnh 1.

Coca-Cola Việt Nam triển khai phát triển năng lực số cho phụ nữ trong khuôn khổ chương trình EKOCENTER

Ngày 2.11, Công ty Coca-Cola Việt Nam phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ngọc Hồi và xã Hồng Vân, tổ chức lễ Khởi động Dự án "Đào tạo kinh doanh thương mại điện tử sản phẩm thủ công nghiệp cho phụ nữ xã Ngọc Hồi và Hồng Vân", diễn ra tại trụ sở Đảng ủy – UBND xã Ngọc Hồi, TP.Hà Nội.

Dự án hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực số cho phụ nữ, giúp họ ứng dụng thương mại điện tử trong phát triển sản phẩm làng nghề, mở rộng cơ hội kinh doanh, cải thiện thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương. Trong năm thứ ba này, chương trình được mở rộng về loại hình thủ công nghiệp, bao gồm các sản phẩm đặc trưng như sơn mài Hạ Thái và nón lá Vĩnh Thịnh.

Khóa đào tạo năm nay do các chuyên gia, thành viên Ban Chấp hành Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam (VECOM) trực tiếp hướng dẫn. Song song với đào tạo, dự án triển khai khảo sát nhận thức, đánh giá thực trạng và tổ chức kiến tập thực hành, nhằm giúp học viên vừa học vừa làm, áp dụng ngay vào hoạt động kinh doanh thực tế.

Khám phá thêm chủ đề

sản phẩm thủ công hỗ trợ phụ nữ kinh doanh thương mại điện tử Công ty Coca-Cola Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận