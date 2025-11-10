Hỗ trợ phụ nữ làng nghề đưa sản phẩm thủ công ra thị trường qua kênh TMĐT

Coca-Cola Việt Nam triển khai phát triển năng lực số cho phụ nữ trong khuôn khổ chương trình EKOCENTER

Ngày 2.11, Công ty Coca-Cola Việt Nam phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ngọc Hồi và xã Hồng Vân, tổ chức lễ Khởi động Dự án "Đào tạo kinh doanh thương mại điện tử sản phẩm thủ công nghiệp cho phụ nữ xã Ngọc Hồi và Hồng Vân", diễn ra tại trụ sở Đảng ủy – UBND xã Ngọc Hồi, TP.Hà Nội.

Dự án hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực số cho phụ nữ, giúp họ ứng dụng thương mại điện tử trong phát triển sản phẩm làng nghề, mở rộng cơ hội kinh doanh, cải thiện thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương. Trong năm thứ ba này, chương trình được mở rộng về loại hình thủ công nghiệp, bao gồm các sản phẩm đặc trưng như sơn mài Hạ Thái và nón lá Vĩnh Thịnh.

Khóa đào tạo năm nay do các chuyên gia, thành viên Ban Chấp hành Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam (VECOM) trực tiếp hướng dẫn. Song song với đào tạo, dự án triển khai khảo sát nhận thức, đánh giá thực trạng và tổ chức kiến tập thực hành, nhằm giúp học viên vừa học vừa làm, áp dụng ngay vào hoạt động kinh doanh thực tế.