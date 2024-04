Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp cao gấp 5 lần năm 2023

Chiều 23.4, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên 2024 với sự chủ trì của anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Cùng dự có các Bí thư T.Ư Đoàn: anh Ngô Văn Cương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Hơn 15.000 hoạt động tình nguyện

Báo cáo tại hội nghị, T.Ư Đoàn cho biết Tháng Thanh niên năm 2024 với chủ đề "Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng" cùng với sự tham gia tích cực, sôi nổi của các cấp bộ đoàn và hàng triệu đoàn viên, thanh niên cả nước đã để lại nhiều dấu ấn, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng bằng nhiều hoạt động ý nghĩa.

T.Ư Đoàn đã chỉ đạo và triển khai nhiều chương trình phát huy được tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Việt Nam, từ đó xuất hiện nhiều mô hình hay, hoạt động sáng tạo ứng dụng thiết thực vào cuộc sống.

Anh Nguyễn Bá Cát, Phó bí thư Tỉnh đoàn Thái Bình chia sẻ mô hình Tháng Thanh niên tại hội nghị BẢO ANH

Tháng Thanh niên năm 2024 đã được các cấp bộ đoàn triển khai đồng bộ và thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia. Toàn Đoàn đã tổ chức hơn 15.000 hoạt động tình nguyện với sự tham gia của gần 460.000 đoàn viên thanh niên tại các địa bàn trọng điểm, hỗ trợ được 353.959 người dân với tổng trị giá gần 600 tỉ đồng.

Trong đó, triển khai 4.900 hoạt động tại các khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, tổng trị giá hơn 63 tỉ đồng, hỗ trợ được gần 128.000 người dân.

Nhiều chỉ tiêu vượt so với kế hoạch

T.Ư Đoàn cũng cho biết, trong Tháng Thanh niên, các cơ sở đoàn đã triển khai 37.787 đội hình tình nguyện ra quân, hỗ trợ được 5.311 địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu số, đồng loạt tổ chức các hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tham gia đảm bảo an sinh xã hội được thanh thiếu nhi, nhân dân đón nhận và vượt chỉ tiêu so với đăng ký.



Đại diện tỉnh Nghệ An chia sẻ mô hình lồng ghép cuộc vận động Tự hào một dải non sông vào các hoạt động của Tháng Thanh niên BẢO ANH

Các cấp bộ đoàn triển khai 37.014 hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới (vượt 25.893 hoạt động so với đăng ký). Các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp; tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn; chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và chương trình trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, các đội hình tình nguyện chuyên thực hiện chuyển giao khoa học, kỹ thuật nông nghiệp mới được đẩy mạnh.

Anh Bùi Quang Huy và anh Nguyễn Ngọc Lương chủ trì hội nghị BẢO ANH

Nhìn chung, các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới trong tháng được triển khai sát với chủ đề năm công tác và với nhiều chỉ tiêu vượt so với đăng ký.



Cũng theo báo cáo, hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp sáng tạo tiếp tục được các cấp bộ đoàn quan tâm, triển khai với 8.839 hoạt động (gấp hơn 5 lần so với năm 2023), hỗ trợ cho 50.987 đoàn viên thanh niên khởi nghiệp sáng tạo với nhiều hình thức phong phú, thiết thực như: hỗ trợ các dự án khởi nghiệp của thanh niên; duy trì các mô hình thanh niên làm kinh tế ứng dụng khoa học công nghệ; tổ chức tập huấn kiến thức hỗ trợ thanh niên làm kinh tế…



Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại hội nghị BẢO ANH

Phát biểu tại hội nghị, anh Bùi Quang Huy đánh giá Tháng Thanh niên năm nay có nhiều khởi sắc, so với năm 2023. Việc chỉ đạo của T.Ư Đoàn đã ban hành kế hoạch sớm, giúp các tỉnh chủ động hơn trong tổ chức hoạt động. Việc tuyên truyền hiệu quả, thể hiện ở việc các thông tin có lượt tiếp cận tốt hơn. Việc tổ chức ngày cao điểm, đã tạo sự lan tỏa rộng lớn trong xã hội.

"Các tỉnh, thành đoàn đã bám sát chủ đề công tác năm; công tác xây dựng Đoàn được quan tâm; 12 chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt, có chỉ tiêu vượt rất cao", anh Bùi Quang Huy đánh giá.

T.Ư Đoàn trao bằng khen cho các tập thể xuất sắc trong Tháng Thanh niên BẢO ANH



T.Ư Đoàn trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên BẢO ANH