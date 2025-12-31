Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Hồ Trung Dũng ở tuổi 43: Tôi cũng có những lúc mất niềm tin vào cuộc sống

Lạc Xuân
Lạc Xuân
31/12/2025 17:20 GMT+7

Sau hành trình dài quen thuộc với khán giả bằng những bản tình ca đầy cảm xúc, ca sĩ Hồ Trung Dũng vừa ra mắt album phòng thu mang tên Alive, gồm 11 ca khúc do chính anh sáng tác, kể câu chuyện về sự sống, yêu thương và những lựa chọn can đảm giữa thăng trầm cuộc đời.

Hồ Trung Dũng ở tuổi 43: Tôi cũng có những lúc mất niềm tin vào cuộc sống- Ảnh 1.

Hồ Trung Dũng kể hành trình âm nhạc qua album phòng thu thứ 10, trích lợi nhuận hỗ trợ đồng bào miền Trung

Ảnh: NVCC

Ca sĩ Hồ Trung Dũng cho biết, album Alive bức tranh cảm xúc trọn vẹn về cuộc sống với đủ đầy những mảnh ghép, từ bình yên, hạnh phúc, tổn thương, thất tình, đến cả những khoảnh khắc yếu lòng muốn trốn tránh. 

Hồ Trung Dũng đem những chuyện rất riêng của mình chia sẻ với khán giả qua 11 ca khúc

Chia sẻ về tên album lần này, Hồ Trung Dũng nói Alive đến với anh một cách rất tự nhiên: “Tất cả mọi trải nghiệm, dù tốt hay chưa tốt, đều đáng trân trọng. Và album này chính là phương tiện để tôi ghi lại những khoảnh khắc chân thật đó. Đôi khi nó rất lạnh lùng, và đôi khi cũng rất trần trụi. Alive là câu chuyện của hy vọng và sự tử tế. Tôi tin âm nhạc luôn có thể trở thành cầu nối để yêu thương được lan tỏa nhiều hơn”.

Để hoàn thiện album, Hồ Trung Dũng đã sáng tác hơn 20 bài hát trong suốt 3 năm, sau đó chắt lọc, chỉnh sửa và hoàn thiện từng câu chữ. Anh thừa nhận từng lo lắng rằng âm nhạc của mình có thể không phù hợp với cảm nhận của tất cả mọi người. Nhưng sau cùng, nam ca sĩ lựa chọn một con đường duy nhất để chạm đến khán giả là "cứ là chính mình".

Hồ Trung Dũng ở tuổi 43: Tôi cũng có những lúc mất niềm tin vào cuộc sống- Ảnh 2.

Nam ca sĩ thừa nhận Alive là album khiến anh căng thẳng và áp lực nhất trong sự nghiệp

Ảnh: NVCC

Giọng ca 8X cũng chia sẻ đây là album khiến anh căng thẳng và áp lực nhất trong sự nghiệp, bởi việc đem những câu chuyện rất riêng của mình chia sẻ trước khán giả chưa bao giờ là điều dễ dàng. Anh bày tỏ: “Khi Alive phát hành, tôi cảm giác như mình có thêm một người bạn mới. Người bạn này dù có thể rất xa lạ với khán giả nhưng tôi vẫn khao khát giới thiệu với công chúng".

Bên cạnh chia sẻ về hành trình sáng tác, Hồ Trung Dũng còn thẳng thắn nói về những lát cắt rất thật trong đời sống tinh thần của mình. Anh chia sẻ: “Nếu mình không làm cuộc đời này đẹp hơn được thì cũng không làm nó tệ đi. Có lẽ vì mọi người thường thấy tôi lúc nào cũng cười nói, cũng nhẹ nhàng nên nghĩ cuộc sống của tôi sung sướng. Nhưng thật ra, tôi cũng có những lúc mất niềm tin vào cuộc sống. Và sau cùng, điều tôi tự phục chính mình là luôn hết mình, làm mọi thứ bằng cả trái tim”.

Hồ Trung Dũng ở tuổi 43: Tôi cũng có những lúc mất niềm tin vào cuộc sống- Ảnh 3.

Hồ Trung Dũng vượt qua tổn thương, thất tình, những khoảnh khắc yếu lòng để sống hết mình và đưa cảm xúc vào bài hát

Ảnh: NVCC

Album được phát hành dưới định dạng CD + USB kèm lyric book, được thiết kế chỉn chu, thể hiện sự trân trọng mà Hồ Trung Dũng dành cho khán giả đã đồng hành cùng anh suốt hành trình dài hoạt động nghệ thuật. Trước đó, toàn bộ album trong đợt đặt hàng trước đã được nam ca sĩ ký tặng và viết lời chúc, trao tận tay người hâm mộ. Đặc biệt, doanh thu từ đợt đặt hàng trước album sẽ được Hồ Trung Dũng gửi đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ đồng bào miền Trung đang nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai.

Ngay sau khi phát hành album vật lý, ê kíp của nam ca sĩ sẽ phát hành cassette phiên bản giới hạn - 50 băng. Đây là loại băng được tuyển chọn công phu từ thị trường Việt Nam và quốc tế - Maxell Type II - Chrome quality - được góp nhặt riêng lẻ và kiểm tra chất lượng từng chiếc trước khi thu âm để đảm bảo tính đồng bộ cũng như chất lượng của thành phẩm. Quy trình sản xuất cũng độc đáo khi thu trực tiếp từ master tape băng cối, kiểm tra chất lượng thủ công trước khi thu băng cassette tạo nên trải nghiệm analog hiếm có trên thị trường.


