'Hố tử thần' 8 m xuất hiện giữa quốc lộ tại Bắc Kạn sau tiếng động lớn

Sáng 31.3, ông Trương Quang Trọng, Chủ tịch UBND xã Kim Lư (H.Na Rì, Bắc Kạn), cho biết đêm 28, rạng sáng 29.3, tại quốc lộ 3B đoạn qua thôn Hiệp Lực (xã Kim Lư) xuất hiện hố tử thần sụt lún nghiêm trọng.

'Hố tử thần' xuất hiện ở quốc lộ 3B đoạn qua thôn Hiệp Lực (xã Kim Lư) ẢNH: BÁO BẮC KẠN

Hố dài 7 m, sâu khoảng 5 m, nằm giữa dải phân cách trên quốc lộ3B. Người dân sống xung quanh khu vực này cho hay, đêm 28.3 họ nghe thấy tiếng động lớn, đến sáng hôm sau thì phát hiện hố sụt trên đường.

Theo ông Trọng, sau khi nhận được thông tin, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp các cơ quan chuyên môn của H.Na Rì cắm biển cảnh báo tạm thời, không cho phương tiện giao thông đi qua đoạn "hố tử thần", đồng thời xác minh nguyên nhân gây sụt lún.

Đến ngày 30.3, hố sụt lún mạnh hơn, sâu trung bình 8 m, chiều dài 8,6 m, làm hư hỏng kết cấu công trình. Theo ông Trọng, chính quyền địa phương đã đổ 30 xe đá xuống lòng hố để san lấp nhưng không được.

Theo Chủ tịch UBND xã Kim Lư, khoảng 1 tháng nay, trên địa bàn không có mưa, hố sụt xuất hiện có thể do nền địa chất yếu chứ không do tác động của con người. Để bảo đảm an toàn giao thông, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã có phương án phân luồng giao thông tạm thời tại khu vực này.