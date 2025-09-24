Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hố tử thần sâu 50 m ngay giữa Bangkok
Video Thế giới

Hố tử thần sâu 50 m ngay giữa Bangkok

Trúc Huỳnh - Vi Trân
24/09/2025 16:25 GMT+7

Một hố tử thần sâu đến 50 m bất ngờ xuất hiện tại tuyến đường trước mặt bệnh viện ở thủ đô Bangkok của Thái Lan nhưng không gây thương vong.

Tờ Bangkok Post đưa tin hố tử thần xuất hiện trên đường Samsen ở trước Bệnh viện Vajira và đồn cảnh sát Samsen tại Bangkok (Thái Lan) vào khoảng 7 giờ 13 phút ngày 24.9.

Kích thước miệng hố được ước tính là 30 m x 30 m. Tại hiện trường, một chiếc xe bán tải nằm ngay miệng hố và mấp mé bị rơi xuống. Tuyến đường đã bị phong tỏa và người dân trong các căn hộ xung quanh được chỉ thị sơ tán.

Dịch vụ ngoại trú tại bệnh viện bị tạm ngừng và khoảng 3.500 bệnh nhân được sơ tán khỏi các tòa nhà gần đó. Báo cáo sơ bộ cho thấy cấu trúc tòa nhà không bị ảnh hưởng.

Một chiếc xe cảnh sát và hai trụ điện bị rơi xuống hố khi mặt đường bất ngờ đổ sụp. Đường ống nước ngầm tại đó cũng bị vỡ.

Theo tờ The Nation, bệnh viện Vajira và Đại học Navamindradhiraj gần khu vực đã cho sinh viên nghỉ để đảm bảo an toàn.

Nhà chức trách chưa xác nhận nguyên nhân tai nạn nhưng khu vực trên trước đó bị đóng để xây dựng tuyến đường tàu điện ngầm.

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt đã đến thị sát hiện trường. Ông xác nhận rằng hố tử thần xuất hiện do đất sụp xuống tuyến đường tàu điện ngầm tại điểm giao giữa đường hầm và nhà ga.

Ông Chadchart Sittipunt cho biết “Khi trần nhà ga bị hư hại, đất ở bên trên sập xuống đường hầm và không gian ngầm đang trong quá trình xây dựng, khiến cho các tòa nhà gần đó bị sụp. Phía hướng về cầu Sanghi vẫn ổn định nhưng phía bị sập có đất xốp và thiếu cấu trúc chống đỡ”.

hố tử thần Thái Lan Bangkok
