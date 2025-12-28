Hồ Văn Cường gây xúc động khi hát 'Giấc mơ cánh cò' cùng Như Quỳnh

Trong đêm nhạc mới đây, Hồ Văn Cường gây xúc động khi song ca cùng Như Quỳnh ca khúc 'Giấc mơ cánh cò'. Sự hòa quyện của cả hai mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả.
Đêm nhạc Hương sắc giai nhân của ca sĩ Như Quỳnh diễn ra tối 27.12, tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM), quy tụ nhiều nghệ sĩ như Hương Lan, Họa Mi, Mai Thiên Vân, Thanh Duy, Hoài Lâm, Hồ Văn Cường, Phương Anh, Phương Ý, Sa Huỳnh, Hoàng Mỹ An, Thy Vân, nghệ sĩ cải lương Trọng Nhân, rapper Xuân Lân...
Với thời lượng hơn 5 tiếng đồng hồ, chương trình không chỉ là đêm diễn cá nhân mà còn là nơi hội ngộ của hơn 20 nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ. Chương trình được chia làm 3 chương lớn, lần lượt dẫn dắt khán giả đi qua những lát cắt cảm xúc xoay quanh chủ đề Hương - Sắc - Giai Nhân.
