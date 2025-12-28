Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Hồ Văn Cường gây xúc động khi hát 'Giấc mơ cánh cò' cùng Như Quỳnh

Thạch Anh
Thạch Anh
28/12/2025 10:04 GMT+7

Trong đêm nhạc mới đây, Hồ Văn Cường gây xúc động khi song ca cùng Như Quỳnh ca khúc 'Giấc mơ cánh cò'. Sự hòa quyện của cả hai mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả.

Đêm nhạc Hương sắc giai nhân của ca sĩ Như Quỳnh diễn ra tối 27.12, tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM), quy tụ nhiều nghệ sĩ như Hương Lan, Họa Mi, Mai Thiên Vân, Thanh Duy, Hoài Lâm, Hồ Văn Cường, Phương Anh, Phương Ý, Sa Huỳnh, Hoàng Mỹ An, Thy Vân, nghệ sĩ cải lương Trọng Nhân, rapper Xuân Lân...

Với thời lượng hơn 5 tiếng đồng hồ, chương trình không chỉ là đêm diễn cá nhân mà còn là nơi hội ngộ của hơn 20 nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ. Chương trình được chia làm 3 chương lớn, lần lượt dẫn dắt khán giả đi qua những lát cắt cảm xúc xoay quanh chủ đề Hương - Sắc - Giai Nhân.

Những khoảnh khắc ấn tượng trong đêm nhạc của Như Quỳnh

Hồ Văn Cường gây xúc động khi hát 'Giấc mơ cánh cò' cùng Như Quỳnh - Ảnh 1.

Đảm nhận vai trò MC là Cù Trọng Xoay, Hoàng Oanh và Nguyên Khang. Khán giả đã được dẫn dắt qua nhiều tầng cảm xúc, từ sự hoài niệm của những bản bolero đến sự tươi mới của các dòng nhạc đương đại

Ảnh: BTC

Hồ Văn Cường gây xúc động khi hát 'Giấc mơ cánh cò' cùng Như Quỳnh - Ảnh 2.

Sân khấu bùng nổ ngay từ những giây đầu tiên với liên khúc rộn ràng Tình đẹp như mơ, Say một đời vì em Tình đau với giọng hát Như Quỳnh, Thanh Duy, Hoàng Mỹ An, Lương Tùng Quang và Mai Thiên Vân

Ảnh: BTC

Hồ Văn Cường gây xúc động khi hát 'Giấc mơ cánh cò' cùng Như Quỳnh - Ảnh 3.

Trong đó, ca sĩ Như Quỳnh đã mang đến một bất ngờ cho khán giả khi "bắt trend" ca khúc từng gây chú ý trên nền tảng AI, rũ bỏ vẻ đằm thắm thường thấy để mang đến một diện mạo đầy năng lượng

Ảnh: BTC

Hồ Văn Cường gây xúc động khi hát 'Giấc mơ cánh cò' cùng Như Quỳnh - Ảnh 4.

Đêm nhạc của ca sĩ Như Quỳnh còn quy tụ nhiều giọng ca gạo cội, trong đó có danh ca Họa Mi. Ngoài ra, giọng ca Vùng lá me bay còn trao cơ hội để nhiều ca sĩ trẻ được cọ xát trong chương trình với những màn kết hợp độc đáo

Ảnh: BTC

Hồ Văn Cường gây xúc động khi hát 'Giấc mơ cánh cò' cùng Như Quỳnh - Ảnh 5.

Một trong những khoảnh khắc được mong chờ nhất chính là sự xuất hiện của Hoài Lâm. Nam ca sĩ song ca cùng Như Quỳnh qua 2 bản tình ca bất hủ Tình yêu trả lại trăng sao Không bao giờ quên anh. Ngoài ra, Hoài Lâm còn gửi tặng khán giả màn đơn ca Đêm tâm sự

Ảnh: BTC

Hồ Văn Cường gây xúc động khi hát 'Giấc mơ cánh cò' cùng Như Quỳnh - Ảnh 6.

Tiết mục được mong chờ không kém trong chương trình là màn song ca Giấc mơ cánh cò giữa Như Quỳnh và Hồ Văn Cường. Sự chân phương, mộc mạc trong giọng hát của Hồ Văn Cường khi hòa quyện cùng Như Quỳnh đã chạm đến khán giả, là minh chứng bền bỉ cho dòng nhạc quê hương

Ảnh: BTC

Hồ Văn Cường gây xúc động khi hát 'Giấc mơ cánh cò' cùng Như Quỳnh - Ảnh 7.

Ở những chương cuối, Thanh Duy để lại dấu ấn đặc biệt với tiết mục Cõi nhớ song ca cùng Như Quỳnh. Đây không chỉ là một màn trình diễn, mà còn là sự tái hiện kỷ niệm đẹp giữa hai chị em. Cõi nhớ cũng chính là ca khúc đầu tiên Thanh Duy từng xin được song ca cùng Như Quỳnh tại phòng trà từ nhiều năm trước

Ảnh: BTC

Hồ Văn Cường gây xúc động khi hát 'Giấc mơ cánh cò' cùng Như Quỳnh - Ảnh 8.

Được biết, Như Quỳnh chính là thần tượng của Thanh Duy. Tiết mục này là lời tri ân đầy cảm xúc mà nam ca sĩ dành cho đàn chị, đồng thời anh bộc bạch: "Thanh Duy vô cùng vinh hạnh khi được tham gia chương trình và Thanh Duy hứa là chỉ cần khi chị Như Quỳnh cần Duy sẽ xuất hiện"

Ảnh: BTC

Hồ Văn Cường gây xúc động khi hát 'Giấc mơ cánh cò' cùng Như Quỳnh - Ảnh 9.

Không chỉ dừng lại ở ca nhạc, chương trình còn tôn vinh giá trị truyền thống qua các tiết mục Hồ Quảng và sự góp mặt của nghệ sĩ cải lương Trọng Nhân. Sự dàn dựng công phu về phục trang và đạo cụ đã tái hiện lại những điển tích kinh điển, mang đến một không gian đậm chất văn hóa Việt

Ảnh: BTC



Khám phá thêm chủ đề

Như Quỳnh Ca sĩ Như Quỳnh Hương sắc giai nhân Hồ Văn Cường Giấc mơ cánh cò
