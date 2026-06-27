Hòa bình cũng là ước nguyện của Trịnh Công Sơn

"Di sản nhạc Trịnh là của chung"

Ngày 4.7 tới, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ VH-TT-DL sẽ tổ chức khai mạc Lễ hội Vì hòa bình năm 2026, đánh dấu lần thứ 2 tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ hội này. Từ những tháng trước, các chương trình nằm trong khuôn khổ lễ hội đã được tổ chức rất thành công, gần đây nhất là đêm nhạc Trịnh Công Sơn "Huyền thoại mẹ" tối 20.6.

Ông Nguyễn Trung Trực đại diện gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (bên trái) phát biểu tại đêm nhạc “Huyền thoại mẹ” ẢNH: BÁ CƯỜNG

Tại chương trình, PV Thanh Niên có dịp trò chuyện với ông Nguyễn Trung Trực, chồng ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh (em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn). Ông Trực cho biết một đất nước, một thế giới hòa bình cũng chính là ước nguyện của Trịnh Công Sơn. "Lễ hội vì hòa bình có ý nghĩa rất lớn vì nhạc của anh Sơn là nhạc ca tụng hòa bình. Mỗi khi về Quảng Trị, gia đình tôi rất xúc động. Việc tỉnh Quảng Trị quyết định tổ chức Lễ hội Vì hòa bình, tổ chức đêm nhạc "Huyền thoại mẹ" mang ý nghĩa rất lớn, bởi những ca từ trong nhạc Trịnh Công Sơn như bài Đồng dao hòa bình, Khúc ca hòa bình, Ta thấy gì đêm nay... đều mang niềm ước ao đất nước hòa bình. Đó cũng là ước nguyện của anh Sơn", ông Trực nói.

Đây cũng là lần thứ hai gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn phối hợp với Bộ VH-TT-DL và UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức đêm nhạc Trịnh Công Sơn. Sau 2 lần tổ chức, đêm nhạc rất thành công khi thu hút hàng ngàn khán giả đến lắng nghe. "Lãnh đạo tỉnh cũng có ngỏ ý với gia đình sẽ tiếp tục đồng hành với Lễ hội Vì hòa bình, đó là điều dĩ nhiên chúng tôi sẽ đồng ý. Kho tàng nhạc của anh Sơn vẫn còn rất lớn, còn rất nhiều bài hát về chủ đề hòa bình. Di sản của Trịnh Công Sơn không còn thuộc về gia đình mà thuộc về những người Việt Nam", ông Trực chia sẻ.

Chơi nhạc như ngày cuối cùng

Đêm nhạc Trịnh Công Sơn "Huyền thoại mẹ" để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Sự thành công đó không chỉ từ những bản nhạc huyền thoại của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà còn là sự góp công của những ca sĩ, nghệ sĩ tài ba, trong đó có nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn.

Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn biểu diễn 2 ca khúc “Diễm xưa” và “Cát bụi” tại đêm nhạc ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Có một vài nhạc sĩ nổi tiếng tôi đã được gắn bó, nhưng trong đó nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là người tôi gắn bó nhất. Sinh thời, anh Sơn coi tôi như một người em nhỏ tuổi nhất, như một người trong gia đình. Vì vậy, suốt 24 năm qua, trong các chương trình về Trịnh Công Sơn dù trên cương vị giám đốc âm nhạc hay là nghệ sĩ biểu diễn, tôi luôn làm hết mình", nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn nói. Ông cũng là người đồng hành trong những ngày tháng cuối đời của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Đằng sau những bài hát được bởi các giọng ca thì những tiết mục hòa tấu saxophone do Trần Mạnh Tuấn biểu diễn cũng giúp khán giả có những khoảnh khắc sâu lắng, chạm vào trái tim. Năm nay, Trần Mạnh Tuấn biểu diễn 2 ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là "Diễm xưa" và "Cát bụi". Thời gian qua, sức khỏe suy giảm, nhưng trong những đêm nhạc Trịnh dù tổ chức xa đến đâu nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn vẫn mang theo chiếc kèn saxophone để trình diễn, góp phần lan tỏa âm nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. "Mỗi khi có cơ hội lên sân khấu để chơi nhạc của tôi viết hay nhạc của anh Sơn, tôi đều chơi hết mình, chơi bằng tất cả những gì mình có và không nghĩ đến ngày mai nữa", nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn chia sẻ.